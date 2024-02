Ocio - Tecnología

Estas son todas las aplicaciones y páginas para ver la F1 en el móvil gratis y en directo

La temporada 2024 de la F1 ya está aquí. Los monoplazas más rápidos del planeta están listos para competir en el asfalto. ¿Podrán Carlos Sainz o Fernando Alonso parar los pies a Max Verstappen y Red Bull? Parece tarea complicada, pero la incertidumbre del inicio de una nueva temporada invita a soñar a todos los seguidores españoles de la Fórmula 1.

¿No quieres perderte la victoria número 33 de Fernando Alonso? Si eres un verdadero fanático de la Fórmula 1, en esta guía informativa puedes consultar todas las formas que existen en España para poder seguir el ‘Gran Circo’ de la F1. No importa dónde te encuentres y si lo quieres ver desde el móvil, ordenador o televisión.

Aplicaciones para ver la F1 gratis

Sí, como lo lees. Desde el propio móvil podrás seguir cualquier Gran Premio de Fórmula 1. Y lo mejor de todo: de forma totalmente gratuita. Solo tienes que probar a descargar una de las aplicaciones que te detallamos en la información enlazada y contar con conexión a internet.

Si quieres tener todo bien controlado y planificado, no dejes de consultar nuestra información con el calendario completo de la temporada 2024 de Fórmula 1.

Cómo ver la F1 en directo

En España, la plataforma de streaming DAZN tiene todos los derechos para ver la Fórmula 1, desde los entrenamientos libres hasta las carreras de cada Gran Premio. No obstante, algunas compañías como Movistar Plus o Vodafone TV tienen acuerdos con DAZN para emitir las carreras. Esta es la única forma que hay en España para no perderte ni un solo momento de cada carrera.

Además, los comentarios son en español. A la narración de Antonio Lobato se unen los comentarios de Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella. Pero, si quieres tener una experiencia de lo más completa al ver la F1, en la información enlazada te contamos una forma muy económica y legal de seguir la Fórmula 1, de manera inmersiva y como un auténtico ingeniero de equipo.

Dónde ver gratis la temporada 2024 de F1

Además de las aplicaciones para ver la Fórmula 1 en el móvil, también existen otros métodos gratuitos para seguir las carreras. Como viene siendo de costumbre en los últimos años, la cadena Telecinco emite en abierto el Gran Premio de España. Esta es la única carrera que se puede ver en la televisión pública durante toda la temporada.

