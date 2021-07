Sabías Que...

Piscinas gratis en Madrid: Cuáles son y cómo conseguir la entrada

de Jessica Pascual

La Comunidad de Madrid ha anunciado que permite el acceso gratuito de los jóvenes a tres piscinas de la región durante el verano de 2021. A través de esta promoción, todas las personas que tengan el carnet joven de la Comunidad de Madrid pueden entrar sin pagar a las tres piscinas adheridas a la iniciativa durante los meses de verano. La promoción finaliza con el cierre de los recintos, el próximo 5 de septiembre.

Esta promoción de piscinas gratis en Madrid es limitada. Cada día la comunidad va a publicar una cantidad de pases determinados para las tres piscinas. Si se acaban, los jóvenes que no hayan podido conseguir un pase gratis pueden adquirirlo para otro día o pagar una entrada a precio reducido con el carnet joven. Por ello, la antelación y previsión a la hora de solicitar los pases es clave para disfrutar de las piscinas de la Comunidad sin pagar.

Cuáles son las piscinas gratis de Madrid

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha anunciado que las piscinas que van a ofrecer entrada gratuita a los jóvenes son las que gestiona el gobierno regional:

La piscina Puerta de Hierro. Es la zona de baño más grande de Madrid. En el momento de su inauguración fue considerada como la piscina al aire libre más grande de Europa, puesto que su tamaño total es como el de siete piscinas olímpicas juntas. Esta piscina se distribuye en tres zonas de agua, una olímpica, otra infantil y otra recreativa, que es la de mayor capacidad. La zona de baño se complementa con zonas de césped para descansar, baños, duchas y vestuarios así como un servicio de cafetería. La piscina del Canal de Isabel II tiene dos vasos de agua, uno para niños pequeños y otra para adultos. El recinto se complementa con servicio de cafetería, zonas de descanso, vestuario, duchas y aseos. La superficie total es de más de 4.000 metros cuadrados. La piscina de San Vicente Paul, que es la más pequeña de las tres. Tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados.

¿Cuántas entradas se publican cada día?

El número de entradas que van a darse de forma gratuita para cada piscina es proporcional al tamaño de los recintos. Por este motivo, van a ofertarse un total de 500 entradas diarias para la piscina Puerta de Hierro, un total de 50 pases para la piscina Canal de Isabel II y, en último lugar, se publicarán un total de 30 entradas cada día para ir a la piscina San Vicente Paul.

No se van a vender más entradas gratuitas que los límites establecidos para respetar el aforo de cada uno de los recintos y las medidas de seguridad por la Covid-19. Y también para que otras personas que no tengan el carnet joven puedan acceder a estas piscinas si lo desean.

Cómo conseguir las entradas

Todos los jóvenes que quieran beneficiarse de esta entrada gratuita tienen que solicitar los pases por Internet. Es muy importante hacer la solicitud a través de los enlaces que os dejamos en esta información puesto que no es posible conseguir la entrada gratis en taquilla.

La solicitud de los pases tiene que hacerse a través del ‘Portal deportes‘ de la Comunidad de Madrid. Una vez accedes a la web, tienes que completar el formulario que aparece con los datos del carnet joven. Después, tienes que acceder a este otro enlace para seleccionar a cuál de las tres piscinas quieres ir. Una vez completes el proceso, recibirás en el correo electrónico un documento PDF con la entrada gratuita y un código QR que es personal e intransferible para poder pasar.

Además del pase que te han enviado por correo, no te olvides de llevar el carnet joven encima porque te lo pedirán en la entrada junto con tu DNI.

¿Y si se han acabado los pases gratuitos?

Si no quedan entradas gratis para ir a la piscina, la Comunidad ofrece la posibilidad de solicitar una entrada con el carnet joven para que el coste de la entrada sea menor que el de la tarifa normal. En este caso, el coste de entrada para cualquiera de los tres recintos es de 4 euros.

Cuándo se pueden usar las entradas gratis

Todas las entradas se pueden adquirir con hasta una semana de antelación, así que te recomendamos que no lo dejes para el último día y te asegures tu entrada gratis a la piscina que quieras. Las entradas son válidas para ir a la piscina cualquier día de la semana, de lunes a domingo, entre las 11:00 de la mañana y las 20:00 de la tarde.

