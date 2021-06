Cómo alquilar una casa con piscina por un día

Vivienda

Si quieres juntarte con tus amigos o familiares y alquilar una casa con piscina para disfrutar de un día de verano, pero ninguno de vosotros tiene una piscina, te contamos cómo puedes alquilarla por horas o por días para disfrutar de una jornada calurosa bajo el agua. Por si lo desconocías, existen plataformas online que facilitan poder alquilar una piscina de un particular tanto por días, como durante una mañana o una tarde. Es decir, podrás disfrutar de una piscina según las horas que la uses porque hay personas que las alquilan por estos tramos horarios.

Alquiler piscina privada por días

Puedes acudir en primer lugar a plataformas específicas para alquilar casas con piscina donde encontrarás villas, casas de campo o parcelas en plataformas como Airbnb, Rentalia, Niumba, Booking, Escapadarural o Milanuncios entre otros. Incluso en Wallapop también las hay.

A través de este tipo de plataformas puedes pagar y alquilar una casa rural que tenga piscina y disfrutar de ella durante un día entero. O durante todos los días que quieras, como si es una semana completa. Pero es sobre todo ideal para usar este servicio durante una jornada y alquilar el alojamiento solamente durante 24 horas para exprimir al máximo el día de fiesta y hacer noche allí. Al día siguiente te levantarás descansado sin haberte dado la paliza para volver a tu casa. Sobre todo si te desplazas desde Madrid en coche a zonas de playa como por ejemplo Sevilla, Málaga, Murcia o Valencia.

Recuerda que en los portales de alquiler vacacional puedes filtrar la búsqueda y encontrar el alojamiento que más se ajuste a tus necesidades, desde un chalet, una casa rural, una villa…

Al igual que sucede cuando alquilas una casa de vacaciones, en la descripción aparecen todos los detalles y características del alojamiento: Si está permitido fumar, las instalaciones exteriores, si puedes hacer fiestas, la cantidad de habitaciones y baños, el equipamiento de cocina, etcétera.

Cómo alquilar por horas una piscina privada

El alquiler de piscinas por horas es una nueva tendencia que te permite pagar por usar la piscina privada de otras personas. Y beneficiarte de tenerla en exclusiva, pero ojo porque en el alquiler no se incluye la casa. Sólo puedes utilizar las instalaciones que te permita el propietario, es decir, la piscina y, como mucho, la terraza, ducha de piscina o barbacoa. Los extras que se incluyan dependerán de las condiciones que imponga cada propietario. Como te hemos recomendado, revisa los servicios que incluye cada oferta.

En este tipo de alquileres tienes que indicar cuántos invitados vais a ser y si vais a pasar una tarde relajada de baño o la idea es celebrar una fiesta en la piscina, porque no todos los dueños permiten la celebración de eventos en su propiedad.

Una de las plataformas más conocidas de alquileres de piscinas privadas por horas es Swimmy. Esta web de origen francés pone en contacto a propietarios con los interesados en alquilar las piscinas. Se trata de un alquiler que está completamente condicionado a las exigencias de los propietarios de la casa. Entre las reglas más comunes que hemos encontrado en el portal, destacan:

Si las personas que alquilan la piscina tienen acceso al cuarto de baño. No todos los dueños lo permiten.

Si pueden ir niños

Si los dueños van a estar presentes en la casa

Hay propietarios que ofrecen complementos a este tipo de alquileres que suponen gastos adicionales como usar la barbacoa.

Los dueños también establecen reglas acerca de la posibilidad de llevar animales o de la celebración de fiestas.

Si tienes que llevar toallas o te las dejan. Las ofertas que incluyen el servicio de toallas cobran un suplemento por ello.

Si se permite o no fumar

La posibilidad de llevar comida o que te ofrezcan aperitivo

Si puedes usar las mesas o sillas para sentarte

Si puedes ponerte en las tumbonas.

Si están autorizados los eventos.

Algunos no te permiten hacer ruido durante la siesta

Si puedes usar el WiFi

Si permiten poner música o no

El portal de Swimmy ofrece el alquiler de las piscinas por tramos horarios. Hay cuatro tramos establecidos:

De 9:00 a 13:00

De 14:00 a 18:00

De 20:00 a 0:00

O el día entero de 09:00 a 18:00

Aunque hay ofertas de propietarios que sólo alquilan su piscina todo el día. Dependerá de cada dueño.

En cuanto a la higiene y seguridad, los propietarios que están inscritos en la web de Swimmy, tal y como indica la compañía, cuidan y limpian las piscinas con cloro, lo que permite la destrucción de las bacterias del agua sin tener ningún efecto perjudicial en la salud.

Esta empresa cobra por persona y hora, pero hay otras webs especializadas en este servicio que fijan un precio medio para un número concreto de personas. A partir de un número límite de invitados, hay que pagar un suplemento por cada persona adicional. Es el caso de la plataforma Holaplace, cuya principal diferencia con Swimmy es que en este caso hay que pagar una fianza y una tasa de limpieza además del alquiler.

El funcionamiento y las normas son similares. Cada anfitrión establece las reglas de entrada y salida de las horas pactadas, así como el número de visitantes que se permiten. Y también determina qué instalaciones de la vivienda pueden usarse, si es que se permite, a los invitados. Además de si es posible llevar comida, usar la barbacoa, si tienen agua potable, si el anfitrión está en casa durante el evento…

¿Qué opción es más barata?

Veamos la diferencia de precios entre los dos servicios de Swimmy y AirBnb con un ejemplo:

Si buscamos en Airbnb un chalet con piscina para alquilar en la Comunidad de Madrid desde un sábado hasta el domingo en el mes de junio para un total de 10 personas, nos aparecen diferentes ofertas. La media de precios se encuentra en los 950 euros por noche. Así, el precio por huésped por pasar un día entero rondaría los 90 euros.

En el caso del portal Swimmy, el alquiler de una piscina por persona en fecha y lugar similar es de entre 15 y 30 euros por unas cuatro horas. Como en el ejemplo serían 10 personas, el precio total por media mañana sería de entre 150 y 300 euros.

¿Y si quieres alquilar el día entero? Como este precio es para media jornada, de unas cuatro horas, para el día completo habrá que doblar el precio. Así, un alquiler de una piscina privada de 9:00 a 18:00 en la Comunidad de Madrid para 10 personas tendría un coste de entre 300 y 600 euros el día.

El alquiler de la piscina por horas con Swimmy tiene un precio inferior al alquiler de una casa completa con piscina privada. Algo casi lógico, por ser menor el servicio. Pero ojo, puesto que es posible encontrar ofertas en AirBnb que sean más económicas que solo el alquiler de piscina a través de Swimmy. La oferta y demanda están constantemente cambiando, por lo que para encontrar la mejor opción te recomendamos que compares precios entre diferentes portales y valores qué te ofrece cada uno.

Y recuerda que en el caso del alquiler de piscina por horas el propietario puede estar presente mientras estáis allí y no podréis hacer uso de forma libre de la casa, mientras que en el alquiler tradicional de una casa completa podréis utilizar las instalaciones sin limitaciones.

