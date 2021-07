Sabías Que...

Los 25 descuentos que puedes conseguir con el carnet joven europeo

El carnet joven europeo ofrece un gran catálogo de descuentos a todas las personas de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Precios reducidos en las entradas a museos, en el transporte público, en espectáculos, en exposiciones, en instalaciones deportivas, en restaurantes y en alojamientos son algunos ejemplos de los descuentos que puedes conseguir con este carné joven.

Se trata de un documento que tiene que solicitarse a nivel de comunidad autónoma. En este artículo podrás encontrar todos los enlaces directos para pedirlo en tu comunidad y beneficiarte de los 25 descuentos que puedes conseguir con el carnet joven.

Características del carnet joven

Esta tarjeta para jóvenes ofrece un gran catálogo de descuentos a todas las personas que tengan residencia legal en España con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.

Y debe solicitarse a nivel autonómico. Por ello, existen diferencias en las condiciones generales y procesos para solicitarlo. Estas son las principales diferencias del carnet joven entre las comunidades:

En algunos lugares pueden acceder a los descuentos del carnet joven los niños desde que cumplen los 12 años .

. La solicitud del carnet es gratis en algunas comunidades y en otras hay que pagar una tasa para conseguirlo.

y en otras hay que pagar una tasa para conseguirlo. La duración y renovación del carnet también varía. En algunas comunidades no es necesario renovarlo y en otras sí. En lo que todas coinciden es que la fecha de validez del carnet finaliza en el momento en el que el titular cumple 31 años.

El carnet joven es un documento que tiene una versión física, en forma de tarjeta, y otra digital para que puedas llevarla en el teléfono.

¿Puedo usar el carnet joven en otra comunidad?

Por norma general sí. La gran mayoría de los descuentos que se pueden conseguir con este carnet no se limitan a la comunidad autónoma, sino que una persona con el carnet joven de Castilla-La Mancha puede ir a Madrid y comprar una entrada de un museo a precio reducido con el carnet joven. Pero hay excepciones. Algunas promociones, como las piscinas gratis de Madrid, limitan la oferta a titulares del carnet joven de la propia comunidad.

Además de en otras comunidades, los titulares del carnet joven pueden disfrutar de descuentos en los países europeos adheridos al programa EYCA (European Youth Card).

Descuentos y ofertas

Los descuentos y ofertas que pueden conseguirse con el carnet joven son muy variadas. Y dependen de cada comunidad autónoma. Aunque a rasgos generales, los titulares del carnet joven pueden conseguir descuentos en las siguientes actividades

Museos Billetes de tren Autobús Metro Catedrales Teatros Carnet de conducir Formación digital Estadios de fútbol Eventos culturales Descuentos en ópticas Parques de atracciones Parques de agua Papelerías Vuelos Espectáculos Exposiciones Instalaciones deportivas Restaurantes Alojamientos Piscinas Centros de bienestar Cines Formación dirigida a aprender idiomas Hacerte test de la Covid-19

Además de los descuentos, en algunas comunidades incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura internacional y asistencia jurídica.

Para conocer los descuentos exactos de cada comunidad tienes que consultarlo en la web de cada una de ellas. Puedes acceder a esta información a través de los enlaces por comunidades del siguiente apartado y comprobar los descuentos y las empresas adheridas.

Tipos de carnet joven

Hay dos modalidades de carnet joven: financiera y no financiera.

La primera es la modalidad clásica, una tarjeta que sirve para acreditar que el titular tiene menos de 30 años y, por tanto, tiene derecho a una serie de descuentos.

La modalidad financiera es una tarjeta de crédito. Los titulares de esta tarjeta pueden comprar directamente con ella y pagar en establecimientos. La solicitud de este carnet tiene que realizarse en las entidades bancarias y para solicitarla hay que ser mayor de edad o acudir a solicitarla con los padres.

Solicitud carnet joven

Para solicitar el carnet joven en cualquiera de las comunidades de España es imprescindible que vivas o hayas nacido en la comunidad en la que vas a solicitar el documento. A continuación detallamos las vías que tienes en cada comunidad para solicitar el carnet joven.

Comunidad de Madrid

Puedes solicitar el carnet joven en Madrid a través de la sede electrónica de la comunidad. Para hacerlo por esta vía necesitas un certificado digital.

En caso de no disponer certificado digital, tienes que tramitar la solicitud en cualquiera de las oficinas de Bankia de la Comunidad de Madrid. En las oficinas tienes que completar un formulario de solicitud y entregar una fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia. Lo recibirás en tu domicilio en unos días.

Si quieres que te lo den en el momento, tienes que solicitarlo en la oficina joven TIVE

En este enlace puedes descargarte el formulario de solicitud del carnet joven en Madrid.

Castilla-La Mancha

La solicitud del carnet joven en Castilla-La Mancha puede realizarse a través de estas dos vías:

Por Internet a través de la sede electrónica de la comunidad. Para tramitarlo por esta vía es necesario tener certificado digital. Para realizar la solicitud hay que adjuntar una fotografía tamaño carnet y una fotocopia del DNI.

También puede solicitarse a través de las Oficinas en Materia de registro de Castilla-La Mancha.

Castilla y León

Todas las personas que quieran solicitar el carnet joven en Castilla y León pueden hacerlo a través de la sede electrónica de la Junta.

También es posible solicitarlo a través de los puntos de expedición o de tramitación habilitados y que puedes consultar en este documento.

La solicitud de este carnet tiene un coste que varía entre los 3 y 9 euros.

Junta de Andalucía

La solicitud del carnet joven en Andalucía tiene que hacerse por alguna de estas tres vías:

En las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud

En los centros gestores de la localidad

Por Internet a través de este enlace. Para tramitar la solicitud por Internet es obligatorio tener certificado digital o DNI electrónico.

Aragón

Puedes solicitar el carnet joven en Aragón a través de las siguientes vías:

Por Internet a través de este enlace. Para hacer la solicitud tienes que adjuntar una foto tipo carnet y una fotocopia de tu DNI por las dos caras. Una vez completes la solicitud, puedes elegir cómo recibirlo: en tu domicilio o en las oficinas de Ibercaja.

También puedes hacer la solicitud de forma presencial en las oficinas de Ibercaja. O solicitarlo en las oficinas de Aragón municipales para recogerlo en el acto.

En Aragón la solicitud del carnet joven tiene un coste de 13,50 euros.

Extremadura

Todas las personas que quieran solicitar el carnet joven en Extremadura pueden hacerlo de forma presencial en las oficinas expedidoras. Puedes consultar cuáles son a través de esta web.

O a través de la sede electrónica del Instituto de la Juventud de la comunidad.

En los dos casos es necesario adjuntar el formulario de solicitud, una fotocopia del DNI y abonar el pago de las tasas. El coste en esta comunidad es de 5,62 euros.

Comunidad Valenciana

Todas las personas interesadas en solicitarlo pueden hacerlo a través de estas dos vías:

En el ayuntamiento de la localidad

En la residencia juvenil San Crist del Mar

La solicitud del carnet joven en la Comunidad Valenciana tiene un coste de 8,40 euros.

La Rioja

La solicitud puede hacerse a través de las oficinas de Caja Rural de Navarra. En La Rioja pueden solicitar y beneficiarse de estos descuentos todas las personas de entre 12 y 0 años.

País Vasco

La solicitud del carnet joven en el País Vasco puede realizarse a través de este enlace.

Asturias

En Asturias pueden disfrutar del carnet joven todas las personas de entre 12 y 30 años.

La solicitud del carnet joven en Asturias tiene que hacerse en las oficinas de Caixabank

También es posible solicitarlo por Internet, a través de la web de Imagnibank siempre que tengas más de 18 años.

La solicitud en esta comunidad tiene un coste de 10 euros.

Cantabria

La solicitud del carnet joven europeo en Cantabria tiene un coste de 6 euros. Es posible realizar la solicitud por Internet, a través de este enlace

Cataluña

La solicitud del carnet joven puede hacerse a través de esta web.

También puedes hacer la solicitud a través de cualquiera de las oficinas de Caixabank.

El coste de la solicitud de este documento en Cataluña es de 8,65 euros.

Navarra

Los residentes en la Comunidad Foral de Navarra tienen varias vías para solicitar el carnet joven:

Por Internet a través de este enlace. Para hacer la solicitud online es necesario tener identificación digital.

De forma presencial en las oficinas del Instituto Navarro de la Juventud.

El coste de expedición del carnet en Navarra es de 8 euros.

Galicia

En Galicia el carnet joven se puede solicitar a través de las siguientes vías:

De forma presencial en los puntos de activación.

Por Internet a través de este enlace

En Galicia la edad mínima para acceder al carnet joven es 12 años.

Región de Murcia

La solicitud del carnet joven en Murcia puede hacerse a través de la sede electrónica de la región.

Islas Baleares

La solicitud del carnet joven en las Islas Baleares puede hacerse por dos vías.

De forma presencial en las oficinas de Caixabank

Por Internet a través de este enlace.

En las Islas Baleares la solicitud del carnet joven tiene un coste de 6 euros y pueden pedirlo todas las personas de entre 12 y 30 años.

Islas Canarias

Los solicitantes pueden iniciar el trámite a través de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias o en las oficinas de Caixabank

