La ganadora del ‘Sueldo para toda la vida’ de Nescafé es de Cantabria y estaba en el paro

NOTICIA de de Javi Navarro

La ganadora de la 40ª edición de El Sueldo para toda la vida de Nescafé, valorado en 2.000 euros al mes de forma vitalicia, es Carmen Morales, una cántabra que llevaba casi 30 años participando en el sorteo y que esta vez, por fin, la ha tocado en un momento clave, puesto que estaba en el paro y preocupada por su situación económica… ¡hasta ahora! Es la segunda vez que toca en Cantabria tras los 40 años del sorteo.

La agraciada, residente del municipio de El Astillero, explica emocionada y nerviosa que “yo siempre me decía: algún día me va a tocar y ¡me ha llegado en el mejor momento!”. Confiesa que todavía no sabe qué va a hacer con el dinero, pero que lo ha ganado en un momento muy oportuno, puesto que actualmente se encuentra en el paro y estaba algo preocupada por el futuro de sus hijos. “Ahora puedo respirar tranquila y sonreír”, afirma con una sonrisa, mientras sostiene el cheque de los 2.000 euros para toda la vida.

Ayuda extra con las etiquetas

Tras casi 30 años participando en este sorteo, Carmen explica que, además del factor suerte, ha ganado el premio gracias a sus amigas, quienes le han estado dando sus etiquetas de los productos de Nescafé. Unas amigas que se han emocionado tanto con la noticia como la propia ganadora: “Tengo unas amigas muy buenas. Nos llamamos las 10 magníficas. Tengo suerte de tener unas amigas maravillosas y una gran familia”, añadía tras conocer la feliz noticia.

Aquí se puede ver el momento en que le entregan el premio:

Lo que no se imaginaba es que, un día, iban a llamar a la puerta de su casa y se iba a encontrar al equipo de Nescafé, encabezado por el artista y cantante Xuso Jones, con el cheque de El Sueldo y su nombre impreso en él. En la furgoneta de Nescafé para ir hasta Cantabria, Xuso Jones se ha presentado en la puerta de la casa de Carmen, con su característica simpatía. “Mi familia siempre ha participado en este sorteo y nunca me había imaginado que algún día lo entregaría yo”, comentaba Jones de camino a El Astillero.

Un premio con historia y futuro

El Sueldo para toda la vida de Nescafé es uno de los premios más esperados del año y el más longevo de nuestro país. Con motivo de su 40 aniversario, Nescafé no solo celebra que Carmen sea la nueva ganadora, sino también cuatro décadas repartiendo felicidad en diferentes puntos de España.

Desde su inicio en 1985, los ganadores han podido disfrutar de un premio que se ha ido actualizando a lo largo de los años y que ha pasado de las 50.000 pesetas al mes iniciales (300 euros) a los 2.000 euros mensuales de la actualidad.

¿Y si te toca a ti El Sueldo Nescafé?

Con motivo del 40 aniversario de El Sueldo Nescafé, la marca presentó el Observatorio Nescafé: Dedicarse a lo que siempre has soñado. El estudio, que ha preguntado a más de 2.600 españoles de entre 18 y 55 años qué haría si le tocara El Sueldo Nescafé, revela que más del 40 % de los españoles cambiaría su trabajo si tuviera un sueldo vitalicio, casi otro 40 % se tomaría un año sabático y hasta el 16 % de los encuestados lo ahorraría íntegramente.