Estos serán los días de septiembre que autobuses y bicicletas serán gratis en Madrid

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y el servicio de bicicletas públicas Bicimad ofrecerán transporte gratuito por primera vez el próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el regreso a la actividad laboral tras las vacaciones de verano y la vuelta al colegio. Además, esta gratuidad se extenderá también a los días 8 y 9 de septiembre. Durante estas jornadas, viajar en cualquier autobús municipal será sin costo alguno, salvo en la línea Exprés Aeropuerto, y los usuarios que no dispongan de un billete podrán recibir uno sencillo sin cargo por parte del conductor para facilitar el acceso al transporte público.

Entre el 1 de septiembre y el 9 de septiembre, los viajeros también tendrán la oportunidad de utilizar Bicimad de forma gratuita para trayectos de hasta 30 minutos, una acción que refuerza el compromiso con la movilidad sostenible en la capital. Bicimad, que cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid, superó los 9,95 millones de viajes en 2024, y en la última ocasión de gratuidad, más de 39.400 personas la utilizaron.

Desde enero de 2021, el sistema de transporte público de Madrid ha experimentado 65 jornadas de gratuidad, beneficiando a más de 68,86 millones de usuarios, de los cuales más de 13,60 millones son viajeros que normalmente no utilizan el transporte público. La iniciativa comenzó tras el paso de la borrasca Filomena y se ha consolidado como una estrategia eficaz para incentivar el uso de autobuses y bicicletas, especialmente en periodos de alta demanda, como el regreso al trabajo o los días de gran afluencia.

Historia de la gratuidad en el transporte público de Madrid

Madrid fue pionera en implementar la gratuidad en el transporte público en enero de 2021. Desde entonces, estas medidas se han activado en diversas ocasiones, tales como:

– Desde el 1 al 15 de septiembre de 2021, como respuesta a los desplazamientos en la hora punta.

– En noviembre de ese año durante el Black Friday.

– En 2022, se activó en días específicos como el 10 y 11 de enero y el 19 y 20 de abril.

– Durante la cumbre de la OTAN, también se implementó este servicio gratuito.

Este año, 2025, representa la cuarta ocasión en la que se activa la gratuidad, una estrategia que se seguirá utilizando en funcionalidades futuras durante días de alto tráfico y niveles de contaminación.