Plazos y requisitos para solicitar la Beca 6000

Cada año la Junta de Andalucía convoca la famosa beca 6000, con la que pretende motivar a alumnos sin recursos a seguir estudiando tras terminar la ESO. Así, con ella, muchas familias con economías precarias pueden dar a sus hijos la posibilidad de continuar formándose para alcanzar un futuro mejor. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para solicitar la beca 6000.

¿Qué es la beca 6000?

Se trata de una ayuda pública ofrecida por la Junta de Andalucía a los jóvenes sin recursos de esta región que hayan terminado de estudiar la ESO y quieran continuar formándose. Da igual si optan por cursar Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio en su modalidad presencial, siempre que mantengan un buen rendimiento académico y aprovechen la oportunidad. De hecho, uno de los requisitos fundamentales para poder solicitar la beca 6000 y mantenerla es sacar buenas notas en todas las asignaturas, incluyendo las horas de Formación en Centros de Trabajo si las hubiera.

De este modo, miles de familias sin recursos obtienen ciertas facilidades económicas destinadas a que sus hijos sigan formándose. Con ello, se pretende que la situación familiar no oscurezca el futuro de estos alumnos y les permita conseguir un buen trabajo cuando acaben sus estudios.

Requisitos

Los requisitos para poder acceder a la beca 6000 son los siguientes:

– Todos los miembros de la familia deben estar empadronados en una localidad andaluza.

– No contar con un título del mismo nivel o superior al de Bachillerato o técnico de formación profesional, ni estar en condiciones legales para obtenerlo.

– Cumplir los requisitos específicos de la convocatoria.

– Tener la edad mínima para trabajar antes del 1 de enero del año en el que se finalice el curso escolar para el cual se pide la beca. En este caso, si el alumno tiene altas capacidades y terminan la ESO con menos años de los habituales, también podrán acogerse a esta ayuda siempre que cumplan con el resto de requisitos.

– Los alumnos deben haber estudiado la ESO en régimen ordinario. Además, es necesario que hayan conseguido el título del estudio escolar anterior al que se está pidiendo la beca.

– Estar matriculado en un curso completo, en modalidad presencial y en un centro de Andalucía.

– No sobrepasar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la convocatoria.

– No trabajar ni estar inscritos como demandantes de empleo. Es importante tener en cuenta que este requisito se ha de mantener durante todo el año en el que se pide la beca.

– Por último, conviene tener en cuenta que si quieres renovar la ayuda tendrás que haber sacado buenas notas en todas las asignaturas del curso anterior.

Si cumples todos estos requisitos podrás solicitar la beca 6000. Además, a partir de aquí debes tener muy cuenta que el baremo principal girará en torno a tus posibilidades económicas y a tu expediente académico. Así, se pretenderá ayudar en mayor medida a aquellos alumnos con menos recursos y mejores notas.

Plazo 2021-22

Si quieres solicitar la beca 6000 para el periodo escolar 2021-22 debes saber que el plazo suele hacerse siempre a finales de año. Para solicitar la beca del curso 2020.2021 el plazo se abrió el 24 de diciembre de 2020 y permaneció activo hasta el 25 de enero de 2021. En este sentido, debes tener en cuenta que aunque sirvan de referencia, los plazos del 2021 no tienen por qué ser los mismos que los del año anterior. Por ello, para asegurarte, te recomendamos que estés pendiente de la publicación de la nueva convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Aquí vendrá toda la información relativa a la ayuda para el nuevo año.

Solicitud

Si estás decidido a solicitar la beca 6000 debes saber que el proceso es muy sencillo. Bastará con entrar en la página web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y descargar el impreso de solicitud de la beca. Tras cubrirlo, tendrás que imprimirlo y firmarlo tanto tú como el resto de miembros de tu unidad familiar.

Las solicitudes se suelen hacer en los últimos meses de cada año, pero te recomendamos que estés pendiente de cada nueva convocatoria.

Cuando lo tengas deberás presentarlo en la Secretaría del centro en el que estés matriculado, junto al resto de documentación que certifique tu situación. Una vez lo hayas hecho, solo quedará esperar por la resolución.

Durante los primeros meses de cada año tendrás que estar al tanto del estado de tu solicitud, podrás consultar en la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía todo lo que necesites. Para ello necesitarás tener a mano tu DNI y los últimos diez dígitos de la cuenta bancaria que hayas facilitado. Con esto bastará para ver en qué estado se encuentra tu expediente.

¿Se puede cancelar?

Es muy importante tener en cuenta que para disfrutar de la beca 6000 hay que cumplir con una serie de compromisos. De no ser así, la ayuda puede ser cancelada. Esto puede ocurrir si se dan las siguientes circunstancias:

– El estudiante se da de baja antes de terminar el curso escolar.

– No se acude a un 15% de las horas lectivas. Éstas se computarán mensualmente. Además, es importante saber que las faltas justificadas no se tendrán en cuenta para realizar este cálculo.

– Por último, hay que puntualizar que el pago de la beca se podría llegar a suspender de manera temporal cuando no se aprueben todas las asignaturas de una evaluación. Así, éste se mantendrá congelado hasta conocer las notas del siguiente trimestre para comprobar que las materias se han recuperado. Por otra parte, conviene subrayar que el estudiante debe aprobar todas las asignaturas en la convocatoria de junio, ya que las extraordinarias no se tendrán en cuanta a la hora de pagar la beca.

Consulta

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dispone de un apartado en su web para resolver todo tipo de consultas más concretas sobre esta ayuda. Así, si después de todo continúas con incógnitas sobre cómo solicitar la beca 6000, qué documentación a aportar o cómo cumplimentar los formularios, podrás acudir a esta página para resolver tus dudas.

