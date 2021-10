Guía para decidir si estudiar Derecho o no

Trabajos

Si te has dicho a ti mismo ‘Quiero estudiar Derecho‘, también debes plantearte el por qué. ¿Motivos? La carrera de Derecho es una de las más vocacionales de los grados disponibles en España y con más salidas. Cada año, miles de alumnos se decantan por esta profesión y empiezan a estudiar Derecho con la intención de convertirse en grandes abogados. Sin embargo, es importante despejar muchas dudas sobre esta carrera para los que todavía no se han decidido. Te explicamos todo lo que necesitas saber antes de empezar la carrera de estudiar Derecho.

¿Por qué estudiar Derecho?

Llega el momento de elegir carrera y las preguntas se amontonan en tu cabeza. ¿Cómo saber si estudiar Derecho? ¿Estoy eligiendo bien? ¿Estudiar Derecho es difícil? Son muchas y muy variadas las dudas que surgen a la hora de responder a estas preguntas. Por ello, es importante destacar tres aspectos básicos de estos estudios:

El grado en Derecho tiene una duración de cuatro años.

La mayoría de las asignaturas se basan en memorizar leyes, conceptos y normativas.

Existe una alta demanda de abogados en España.

Quizás con estas cuestiones resuelves muchas de tus dudas. Si te decides a estudiar Derecho, debes estar preparado para hincar los codos pero eso sí, a cambio tendrás buenas perspectivas de futuro casi con total seguridad.

Salidas profesionales

Las salidas laborales de un abogado son muchas y muy variadas. Entre ellas, podríamos destacar las siguientes:

Profesor universitario.

Asesor jurídico. Su figura será fundamental en una empresa a la hora de tomar decisiones que puedan implicar responsabilidades legales.

Compliance. Se encarga de hacer que la compañía a la que pertenece cumpla con la normativa de su sector.

Bufete de abogados privado. Aquí existirán muy distintas especialidades dentro del mundo del derecho: penalistas, laboralistas etcétera.

Las propias de la Administración de Justicia: letrado, gestión procesal, tramitación procesal o auxilio judicial. Para acceder a estos puestos será necesario estudiar una oposición pública.

¿Qué Bachillerato se necesita para estudiar Derecho?

Al igual que ocurre en el resto de carreras universitarias, existen múltiples vías para acceder a estudiar Derecho. La más común es a través de Bachillerato y el examen de selectividad. Sin embargo, a diferencia de otros grados, para entrar en Derecho no es necesario estudiar una especialidad de Bachillerato en concreto, sino que podrás acceder desde cualquiera. Por tanto puedes escoger cualquier Bachillerato para entrar a la carrera de Derecho.

Además de esta opción, puedes acceder a esta carrera mediante el estudio de Formación Profesional Superior o aprobando los exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 o 45 años.

Si tu elección es la vía más común, el acceso a través de superar el examen de Selectividad, pero no sabes cómo empezar a preparártelo, puedes consultar las fases y los exámenes resueltos de selectividad de años anteriores.

Dónde estudiar Derecho

Existe un gran número de universidades en España, tanto públicas como privadas, que ofrecen el grado de Derecho. Sin embargo, cabe destacar las cinco más prestigiosas de nuestro país:

Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad Pompeu Fabra.

Universidad Ramón Llull.

Universidad de Navarra.

Como adelantábamos, a estas podríamos sumar un gran número de universidades repartidas por todo el país.

En la UNED

Otra de las posibilidades que existen para cursar esta carrera es la de estudiar Derecho a distancia. La UNED pone a tu disposición esta alternativa, en la cuál podrás estudiar desde tu casa y solo tendrás que acudir al centro a hacer los exámenes de manera puntual.

Si bien esto puede traer múltiples ventajas, también es importante tener en cuenta que la dificultad puede incrementarse. Eso es así porque el trabajo de análisis y explicación de los temas debe realizarse de forma autónoma.

Opiniones

Como en cualquier otro aspecto de la vida, existen muy diversas opiniones sobre la idea de estudiar Derecho. Sin embargo, en rasgos generales podríamos decir que esta carrera goza de gran prestigio social. Así pues, es entendida como un grado difícil y en el que la disciplina ha de ser nuestro mejor aliado.

