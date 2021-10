Trabajos

Jefes y Directivos

Qué es el poder notarial y cuánto cuesta

NOTICIA de de Jessica Pascual

Este papel te sirve si necesitas recoger un título universitario o realizar un trámite administrativo en nombre de otra persona. Con éste documento el representado te estará autorizando a realizar una determinada gestión en su nombre cuando así lo exijan y no puedas ir tú directamente a recogerlo. ¿Y cómo se hace un poder notarial? A continuación, te contamos cómo conseguir este documento y el precio de un poder notarial.

¿Qué es y para qué sirve?

Un poder notarial es un documento público autorizado por un notario que te permite definir a alguien como tu representante para la realización de un determinado acto sin la necesidad de que tú estés presente. Es importante puntualizar que para que éste tenga validez, cuando se vaya a utilizar tendrá que presentarse junto al documento de identidad del representante, para garantizar que se trata de la misma persona que se especifica en el poder.

¿Cuánto cuesta?

Por supuesto, el precio de realizar un poder notarial puede variar enormemente en función de la notaría seleccionada para hacerlo. Sin embargo, podemos establecer un abanico de entre 25 y 50€ dependiendo del tipo de documento que necesites.

Tipos de poder notarial

Existen distintos tipos de poderes en función de los ámbitos en los que pueden ser utilizados y su contenido. Estos son los siguientes:

Poder General

El representado permite al representante actuar en todos los ámbitos, con carácter general. Eso sí, éstos deberán ser definidos en el documento. Los poderes de este tipo más habituales son los siguientes:

Poder general propiamente dicho. Se concede al representante amplias facultades sobre el representado, incluso en lo relativo a su patrimonio.

Poder para pleitos. Normalmente éste se entrega a los abogados para actuar en nombre de otra persona en un pleito.

Poder para administrar bienes. Permite gestionar el patrimonio del representado, pero sin poder realizar operaciones de compraventa o de cambios en la hipoteca.

Poder Especial

Poder Especial. Con éste se otorga al representante el poder para llevar a cabo un acto jurídico en concreto, como la realización de una transferencia, un cobro etc.

En todo caso, cabe puntualizar que a nivel técnico pueden existir tantos tipos de poderes como actos susceptibles de ser realizados mediante la figura de un representante. Así, por ejemplo, podríamos hablar de un poder notarial herencia, para gestionar los trámites relacionados con ella o un incluso un poder notarial Alzheimer, para representar a una persona que está incapacitada por esta enfermedad, por ejemplo.

Requisitos

Para que un poder notarial se considere válido es imprescindible que cumpla con unos determinados requisitos. Estos son los siguientes:

Ser autorizado por un notario público. Es importante puntualizar que en el caso de España no vale con hacerlo ante un abogado o similar, como sí ocurre en países como Reino Unido. Aquí será necesario que este documento se realice ante notario.

Incluir datos personales del representante y del representado.

Así pues, una vez dispongas de esta información, podrás dirigirte a una de las 3.000 notarías que hay en España para realizar el trámite. Allí solo te pedirán estos datos y tu DNI para confirmar tu identidad. Eso sí, tal y como dijimos previamente, debes tener en cuenta que cuando el poder vaya a ser utilizado tendrá que presentarse junto al DNI del representante.

Caducidad

El poder judicial puede tener caducidad o no en función de lo que se haya establecido en él. Es decir, si el representado quiere definir una fecha de fin para la vigencia de ese poder, deberá reflejarlo en el mismo. De no hacerlo, éste será válido hasta su defunción o hasta que sea revocado de manera formal por el poderdante. En caso de querer realizar esta última gestión, bastaría con presentarse en el notario junto al poder para realizar el trámite.

Por Internet

Si te estás preguntando cómo hacer un poder notarial a distancia, debes saber que, si bien a día de hoy la tecnología facilita enormemente esta tarea, todavía existen trámites para los que será necesario personarse en la notaría. El poder notarial es uno de ellos, por lo que no es posible conseguir un poder notarial online, por Internet.

Sin embargo, ya existen oficinas en las que puedes avanzar ciertos trámites por Internet y minimizar así el número de visitas al notario. Por ejemplo, algunas de ellas permiten la opción de entrar en su página web, seleccionar el servicio deseado, rellenar un formulario con tus necesidades y esperar a que realicen el trámite. Una vez lo hayan hecho, te avisarán para que pases a recoger el documento.

Reconocimiento internacional

Si has preparado un poder notarial en España y estás interesado en que tenga validez en el extranjero, debes saber que tendrás que realizar otro trámite administrativo llamado “legalización” o “apostilla”. Ésta es una anotación sobre el documento inicial y se encarga de certificar su autenticidad. Este concepto viene derivado de la llamada “Apostilla de La Haya”, que es una anotación que certifica la eficacia jurídica de un poder notarial en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, que actualmente son prácticamente todos.

Qué es el poder notarial y cuánto cuesta was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué es el poder notarial y cuánto cuesta, te recomendamos que entres en la categoría de Jefes y Directivos.