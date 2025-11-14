Llega la era de los CFOs jóvenes: Líderes financieros con menos de 35 años

NOTICIA de de Javi Navarro

El relevo generacional impulsa la llegada de los Chief Financial Officers (CFOs) —responsables o mánagers financieros— menores de 35 años a puestos de dirección. Las empresas están experimentando un cambio notable en sus estructuras de liderazgo financiero, con un incremento en la designación de jóvenes menores de 35 años para el puesto. Esta tendencia refleja una transformación impulsada por factores demográficos, tecnológicos y culturales, que ha reconfigurado el camino hacia la dirección financiera de las organizaciones.

Begoña Soler, experta en la selección de profesionales del área financiera en Robert Walters, señala que el perfil de los CFOs de grandes multinacionales está evolucionando. “Convertirse en CFO antes de los 35 años ya no es una utopía, sino una posibilidad real para quienes saben combinar la técnica con la innovación”, explica Soler, enfatizando el cambio generacional en este ámbito.

Principal causa: el relevo generacional

La jubilación de muchos CFOs de la generación baby boomer en los próximos cinco años plantea un desafío notable para las compañías que deben reemplazar ese talento senior. “Actualmente, las empresas se encuentran con que no hay suficientes profesionales en el rango de 40-50 años dispuestos o preparados para dar el salto a ser CFO. En cambio, sí que se están encontrando perfiles más jóvenes, entre 30 y 35 años, con una mentalidad digital, flexible y ambiciosa, capaces de impulsar el negocio en un entorno cada vez más automatizado y global”, argumenta Soler.

Las estructuras empresariales se están tornando más planas y meritocráticas.

El talento joven puede alcanzar posiciones de liderazgo mucho antes en comparación con hace una década.

Las organizaciones ahora premian la capacidad de generar impacto real y adaptarse con rapidez, en lugar de la simple antigüedad.

El papel del CFO no se destruye, se transforma

El nuevo CFO que surge en la actualidad es un líder integral, que combina conocimientos financieros con comprensión de la tecnología, las personas y la sostenibilidad. Este enfoque holístico está siendo cada vez más valorado por las empresas, que buscan a profesionales que no solo dominen la rentabilidad, sino que también puedan impulsar la agenda ESG (medioambiental, social y de gobernanza) y la eficiencia tecnológica.

“En otras palabras, los CFOs de nueva generación son arquitectos del cambio. El nuevo CFO debe además ser data-driven, capaz de interpretar información en tiempo real, anticipar riesgos y traducir los datos en estrategia”, destaca Soler. Desde Robert Walters se ha hecho evidente que los profesionales con competencias tecnológicas y mentalidad analítica están ascendiendo más rápidamente en la jerarquía empresarial.

Tras cientos de reuniones con directivos de diversas compañías, se constata que “las organizaciones buscan líderes financieros que no solo entiendan las finanzas, sino también cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden impulsar la rentabilidad y la eficiencia”.

“El CFO del futuro no será el que más sepa de números, sino el que mejor sepa conectar los datos con la estrategia. Esta nueva generación de profesionales no concibe su carrera como una escalera que se sube lentamente, sino como un proyecto estratégico. Buscan aprendizaje continuo, exposición internacional y la oportunidad de liderar cuanto antes, combinando formación sólida, tecnología y propósito”, concluye Soler.