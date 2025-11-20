Uno de cada seis profesionales españoles aceptaría una IA como jefe

NOTICIA de de Javi Navarro

El 16,1% de los trabajadores españoles estaría dispuesto a trabajar bajo un liderazgo completamente autónomo de Inteligencia Artificial (IA), siempre que demostrara mejores resultados que un directivo humano, según el informe ‘Digital Pulse 2025: Barómetro de Madurez Digital de la Empresa Española’, elaborado por la consultora tecnológica Excelia. El estudio también revela que para un 44,4% el factor humano sigue siendo indispensable en la dirección de una empresa, mientras que el 39,5% aceptaría una IA únicamente si está supervisada por personas.

Realizado entre julio y septiembre de 2025, el informe se basa en 407 encuestas a profesionales de empresas españolas de distintos tamaños y sectores, con un margen de error del ±4,9% y un nivel de confianza del 95%. La firma destaca que la madurez digital es hoy un indicador clave de competitividad y que la digitalización empresarial española avanza, aunque persiste una brecha notable en la implantación de tecnologías avanzadas.

IA en las empresas españolas: uso creciente, pero poco control

El estudio refleja que la Inteligencia Artificial ya forma parte del día a día de muchas organizaciones, aunque no siempre bajo criterios claros de supervisión. De hecho, solo el 38,3% de los encuestados afirma que su uso está totalmente controlado por el área de TI, mientras que la mayoría, un 50,6%, reconoce un uso “no oficial” por parte de equipos o personas concretas. Y un 11,1% asegura que su utilización sin control es generalizada dentro de la empresa.

Excelia advierte que esta falta de gobernanza refleja una fase temprana en la adopción de IA y que existe riesgo de improvisación en su implantación, especialmente en pymes o compañías sin marcos tecnológicos integrados.

Impacto en el empleo: más herramienta que amenaza

El informe también aborda el debate sobre la sustitución de puestos de trabajo. La percepción predominante es moderadamente optimista: un 45,7% considera que la IA servirá para potenciar las capacidades de los empleados, no para reducir plantilla. Otro 35,8% cree que, aunque sustituirá algunas funciones, obligará a contratar perfiles más especializados. Solo el 18,5% estima que provocará recortes directos mediante la disminución de personal.

“La tecnología por sí sola no garantiza eficiencia ni acierto”

Antonio Cerdán, Hyperautomation Managing Director de Excelia, destaca la importancia del criterio humano en la supervisión de la IA: “La Inteligencia Artificial está transformando la forma en la que las empresas toman decisiones, pero su valor real depende de la capacidad humana para interpretarla, supervisarla y orientarla hacia objetivos concretos”.

Cerdán subraya que la implantación de IA no puede ser improvisada y advierte: “Las organizaciones necesitan una hoja de ruta clara y un marco de directrices que aseguren un uso coherente, ético y alineado con la estrategia de negocio. Solo así la IA podrá desplegar todo su potencial, impulsando la innovación y la competitividad de forma sostenible”.

La madurez digital de las empresas: avances, pero con brechas

El informe identifica que más de la mitad de los profesionales (54,5%) sitúa la madurez digital de su empresa en niveles medios o bajos. Solo un 15,9% considera que su organización ha alcanzado una madurez “muy alta”.

Entre las tecnologías más implantadas en España destacan:

Gestión documental y firma digital: 64,8%

64,8% CRM y ciberseguridad: 62,5%

62,5% ERP: 53,4%

53,4% Business Intelligence: 50%

50% Automatización/RPA: 43,2%

Mientras tanto, sistemas más especializados como HCM, EPM o TMS cuentan con niveles de implantación inferiores al 22%.

Automatización y uso de datos: progresos moderados

Respecto al grado de automatización, un 44,4% de los encuestados afirma que su empresa combina procesos manuales y automáticos, mientras que solo un 7,4% alcanza una automatización integral basada en datos.

En cuanto al uso de datos para la toma de decisiones, el 53,1% asegura que son esenciales en su actividad diaria, y otro 35,8% los utiliza de forma moderada. El uso “escaso o bajo” apenas alcanza al 11,1% del total.

Formación digital y ciberseguridad: dos retos pendientes

El informe señala que el 51% de las plantillas presenta una preparación digital “media”, con competencias desiguales por áreas; un 20% la considera alta y un 15% muy alta. Sin embargo, la formación digital continua solo está implantada en el 21% de las empresas, mientras que un 23% casi nunca ofrece programas digitales a su personal.

En materia de ciberseguridad, la preparación también es dispar:

21,25% : nivel muy alto

: nivel muy alto 30% : nivel alto

: nivel alto 35% : nivel medio

: nivel medio 13,75%: nivel bajo

Un contexto de digitalización a dos velocidades

El documento incluye contexto europeo relevante: solo el 27,2% de las empresas españolas usa servicios en la nube, frente al 39% de la UE, y apenas el 9,2% ha incorporado soluciones de IA avanzadas. Además, la adopción tecnológica es más rápida en grandes empresas, mientras que las pymes avanzan a un ritmo más lento.

Excelia recuerda que alcanzar una madurez digital plena requiere inversión, planificación y un enfoque continuo que combine tecnología, talento, seguridad y cultura organizativa.