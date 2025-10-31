El 33% de la generación Z prefiere la IA a consultar a sus jefes

NOTICIA de de Javi Navarro

Un estudio reciente de Robert Walters revela que la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en el recurso preferido de los profesionales para resolver dudas laborales. Según los datos, un 33% de la generación Z utiliza herramientas de IA antes de consultar con sus jefes o compañeros. Esta tendencia, que refleja un cambio en las dinámicas de trabajo, también muestra que el 39% de los profesionales de todas las edades hacen menos preguntas a sus managers debido al uso de la IA.

Alexandre Coffin, director Comercial Regional en Robert Walters, enfatiza que “las herramientas de IA están transformando cómo nos comunicamos en el trabajo”—un aspecto que facilita la productividad y reduce el tiempo de espera para obtener respuestas. Sin embargo, también introduce complicaciones al delegar la toma de decisiones y mantener a los empleados informados sobre las actividades en curso, lo cual podría limitar el pensamiento crítico y la creatividad.

Los managers rezagados frente al avance de la IA

A pesar de que muchos profesionales se están adaptando a estas nuevas herramientas, los managers parecen estar rezagados. De acuerdo con el estudio, un asombroso 71% de los jefes afirma no haber recibido orientación ni formación sobre cómo gestionar a sus equipos en la era de la IA. Notablemente, de aquellos que han recibido formación, más de la mitad la considera insuficiente.

Mientras tanto, el 35% de los managers señala el exceso de trabajo y el agotamiento como los mayores desafíos que enfrentan. Además, un 69% de los jóvenes de la generación Z evita asumir roles de responsabilidad por considerarlos demasiado estresantes y poco gratificantes.

Coffin también añade que “a los managers se les asignan proyectos más pesados, lo que les hace estar menos disponibles para sus equipos”—abrindo la puerta para que las herramientas de IA asuman roles anteriormente reservados para la gestión humana. Sin embargo, advierte que “las respuestas proporcionadas por estas herramientas no siempre son precisas y pueden dar lugar a errores importantes”.

Las consecuencias en la relación entre managers y equipos

Coffin advierte sobre el riesgo de ignorar estas dinámicas. “Esto podría erosionar las relaciones entre los managers y los miembros de su equipo, interrumpir el flujo de conocimiento entre los profesionales experimentados y los junior, e incluso crear brechas significativas en competencias clave para el futuro laboral”.

Finalmente, Coffin concluye que “los managers que adopten un papel activo en la implementación de la IA dentro de su organización son los que estarán más cerca del éxito”. Al acompañar a los miembros más jóvenes de sus equipos en el uso de la IA, “conseguirán ahorrar tiempo en el desarrollo de sus tareas y aumentar su autonomía. El tiempo ganado puede emplearse para tener sesiones cara a cara en las que resolver dudas o desarrollar nuevas ideas”.