Cuándo se puede renovar el DNI antes de que caduque

NOTICIA de de Jessica Pascual

Se acerca la fecha de caducidad de tu Documento Nacional de Identidad. Quedan aproximadamente dos meses para que te caduque, pero no quieres que se te olvide la fecha. En estas situaciones, hay dos posibilidades: Apuntarlo en el calendario y ponerte una alarma. O solicitar una cita previa para renovar el DNI.

¿Se puede renovar el DNI antes de que caduque? Sí, de hecho, cualquier ciudadano puede renovar este documento en un plazo de 180 días previos a la fecha de caducidad.

Plazo para renovar el DNI antes de que caduque

Desde la página oficial de la Policía señala que el DNI puede renovarse en un plazo de 180 días de vigencia a la fecha de caducidad. Esto es, en un plazo de seis meses. Es un plazo bastante amplio que permite a cualquier ciudadano estar pendiente para que no se le pase la fecha de caducidad y evitar multas por tener el DNI caducado.

Cómo saber cuándo caduca el DNI

El dato que identifica el momento en el que caduca el documento de identidad es la fecha de validez, que se encuentra en la cara delantera del DNI. Esta fecha suele coincidir en día y mes con la fecha de expedición del DNI, que es el día en el que se emitió el documento.

Por tanto, si has sacado el DNI de la cartera para hacer cualquier trámite y te has dado cuenta de que quedan seis meses o menos para que caduque, no lo pienses más y pide cita en la Policía Nacional para tramitar la renovación del documento y quitarte esta gestión de en medio.

