Cómo conseguir el certificado de Búsqueda Activa de Empleo (BAE)

El certificado de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) es un documento acreditativo que te exigen desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para conceder algunos de los subsidios por desempleo como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Subsidio Extraordinario por desempleo (SED) así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trata de un documento que demuestra que la persona que solicita alguna de estas ayudas ha estado buscando de forma activa algún empleo.

Cuándo puedo solicitarlo

Lo primero que hay que saber es que se trata de un documento que se tramita a nivel autonómico. Por tanto este certificado se tiene que solicitar en las oficinas del Servicio Autonómico de Empleo el mes anterior a la solicitud de algunas de las ayudas por desempleo como la RAI o el SED.

Ejemplo: Para poder solicitar la RAI durante el mes de diciembre de 2020, es necesario haber solicitado previamente, durante el mes de noviembre el certificado BAE.

Este certificado se debe solicitar el mes anterior y debe firmarlo el Servicio Autonómico de Empleo. Una vez tengas este certificado en regla, puedes proceder a solicitar la ayuda que necesites.

Acciones que acreditan la búsqueda de empleo

A continuación dejamos un listado de acciones que acreditan que estás en búsqueda activa de empleo. Para que el certificado BAE sea válido ante el Servicio Público Estatal de Empleo tienes que reunir, al menos, tres acciones del siguiente listado:

Trabajar por cuenta propia o ajena.

Inscribirse, como mínimo, en una agencia de colocación autorizada.

Enviar o presentar tu currículum en tres empresas diferentes como mínimo.

Realizar, al menos, una entrevista de trabajo.

Inscribirse como solicitante de empleo en dos portales mínimo de empleo ya sean públicos o privados.

Presentarte a una oferta de empleo de los Servicios Público de Empleo o de las agencias de colocación.

Actuaciones ofertadas por el SEPE.

Cada una de estas actuaciones es un punto.

El documento debe firmarlo el interesado bajo una declaración responsable y la oficina del servicio público de empleo de cada comunidad.

Cómo solicitarlo

Existen varias vías para solicitar el certificado de Búsqueda Activa de Empleo en función de las acciones que haya realizado la persona interesada.

Aunque el primer paso es solicitar una cita previa en las oficinas del servicio autonómico de empleo correspondiente en el departamento de orientación laboral para que te informen sobre el certificado BAE.

Si has trabajado por cuenta propia o ajena debes presentar los documentos que acrediten ese periodo de trabajo.

Si te has inscrito en una agencia de colocación, hay que solicitarlo a la propia agencia que es la encargada de expedir el certificado.

Si has realizado una entrevista de trabajo debes solicitar el documento a la empresa en la que has realizado la prueba de selección.

Si te has inscrito en portales de empleo como es el caso de Infojobs, en el área de tus candidaturas tienes la posibilidad de expedir este certificado.

¿Por qué hace falta el BAE?

Este certificado es necesario porque es uno de los requisitos para solicitar algunas ayudas al SEPE. El otro requisito indispensable es estar inscrito como demandante de empleo. Para ello necesitas tener vigente la tarjeta que te acredita como demandante de empleo.

