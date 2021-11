Trabajos

Qué es y cómo solicitar el certificado de empresa para cobrar el paro

NOTICIA de de Jessica Pascual

El certificado de empresa es un documento que acredita que un trabajador se encuentra en situación legal de desempleo y los motivos por los que se produce el cese de la actividad. Es un papel necesario y obligatorio para apuntarse al paro y cobrar la prestación. Su gestión recae en las empresas aunque todas las personas interesadas pueden acceder y descargarse este documento a través de la sede electrónica del SEPE. En esta guía te explicamos cómo solicitar el certificado de empresa por Internet, qué información debe incluir y los plazos que tienen las empresas para expedirlo.

Para qué sirve el certificado de empresa

No todas las personas tienen derecho a cobrar el paro. El SEPE establece unos requisitos de acceso a esta prestación por desempleo que tienen que ver con diferentes aspectos, entre ellos, con los motivos por los que finaliza una relación laboral. Un ejemplo de ello es que si una persona finaliza un contrato de trabajo por voluntad propia, no tiene derecho a esta prestación, mientras que si el cese de actividad se produce por un despido o ERE (y el trabajador se ajusta al resto de requisitos) sí tiene derecho a cobrar el paro.

Y precisamente, el certificado de empresa es un documento que explica cuáles son las causas que han propiciado la extinción del contrato de trabajo y que tiene validez legal para constatar que una persona tiene o no derecho a esta ayuda por desempleo.

También se incluye la información relativa a las cotizaciones de los últimos 180 días de trabajo para calcular la cuantía que le corresponde a un trabajador por desempleo. Es decir, que además de para saber si tiene derecho o no a paro, este certificado sirve también para calcular el importe que cobrará el titular del documento.

En resumen, el certificado debe incluir los siguientes puntos:

Detallar la causa del cese de la actividad laboral del trabajador

El tipo de contrato que mantenía así como la jornada laboral

Últimas cotizaciones

Vacaciones retribuidas y no disfrutadas

Fecha de alta y de baja

Y además, debe estar firmado y sellado por el representante legal de la empresa.

Cuándo pedirlo

Todas las empresas tienen la obligación de realizar este documento cuando finaliza una relación laboral. En cuanto a los plazos, las empresas deben emitirlo en los diez días siguientes desde que se produce el cese de actividad. Si la compañía no se lo ofrece a un empleado al finalizar la actividad, éste puede solicitar al SEPE el certificado de empresa en los siguientes 15 días junto con la petición de la prestación por desempleo para que esta entidad se encargue de pedírselo directamente a la empresa.

Si la empresa muestra su negativa a realizar el certificado, se expone a multas de entre 751 a 7.500 euros según lo contemplado en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que tipifica esta acción como infracción grave.

Cómo solicitar el certificado de empresa

En la mayoría de los casos no es necesario que los trabajadores tengan que solicitar este certificado a las empresas puesto que suele ser un trámite que está automatizado. Es decir, que la propia empresa, en los últimos días de la relación laboral, envía de forma telemática este documento a la Seguridad Social y al SEPE. De hecho, las empresas con más de diez empleados pueden utilizar una vía interna de comunicación con el SEPE a través de una aplicación específica para este tipo de trámites que se llama ‘Certific@2’.

Aunque en cualquier caso, el empleado puede solicitarlo al personal de Recursos Humanos o al departamento encargado de personal, que debe emitirlo y entregártelo una vez finalice la actividad para esa compañía. Es un documento que si la empresa te lo entrega en mano, lo suele hacer junto a otros al finalizar la actividad, como el finiquito, pagas o indemnizaciones.

Consultar el certificado por Internet

Aunque si quieres acceder a la información del certificado, una vía más rápida es consultar y descargar una copia de este documento por Internet, a través de la sede electrónica del SEPE. Es un proceso sencillo para solicitar y tramitar este documento, pero para hacerlo es necesario que el solicitante tenga algún tipo de identificación, como el certificado digital.

Tan sólo tienes que acceder a este enlace, seleccionar un método de identificación digital y acceder a las copias de los certificados. Por defecto la página del SEPE muestra el último certificado de empresa, pero en la pestaña que aparece en la parte superior que dice ‘Más certificados’ el titular puede acceder a todos los que tenga en su histórico y que estén registrados en la base de datos del SEPE. Si seleccionas el botón ‘Imprimir’, podrás obtener una copia en papel. El documento aparece con un código CSV que verifica la autenticidad del contenido y de la información.

Modelo oficial del certificado de empresa

Todas las empresas deben entregar este certificado tomando como plantilla un modelo facilitado por el Estado. En este documento deben incluirse los datos fiscales de la compañía y del trabajador, el tipo de contrato, así últimas cotizaciones del desempleado y las razones del fin de la relación laboral. Aquí puedes descargar el modelo oficial del certificado de una empresa en PDF.

