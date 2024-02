Trabajos

Cuándo se empieza a cobrar el paro después de solicitarlo

Jessica Pascual

Ya he presentado todos los papeles, ¿cuánto tardan en ingresarme el paro? ¿Cuál es el plazo que tiene el SEPE para contestar a la solicitud de paro e ingresar el dinero? Esta es una de las cuestiones más recurrentes de las personas solicitantes de la prestación por desempleo al iniciar los trámites por quedarse sin trabajo.

La gran pregunta es: ¿Hay límite de tiempo? Sí. El SEPE cuenta con unos plazos legales máximos que a los que debe ajustarse desde que un desempleado comienza la solicitud de la prestación por desempleo para contestar a esta petición. Pero ojo, porque este límite se refiere a la contestación de la solicitud del SEPE al desempleado, no al ingreso.

Por el contrario, el tiempo total que puede transcurrir desde el inicio de la solicitud de la ayuda hasta que se recibe el primer ingreso es más amplio y está influido directamente por el momento concreto del mes en el que el SEPE emite la resolución de concesión de la ayuda.

Cuánto puede tardar el SEPE en concederme el paro

El SEPE dispone de un total de 25 días para emitir una resolución acerca de la solicitud de la prestación por desempleo de las personas que se ajusten a todos los requisitos para cobrar el paro. Se trata de un plazo máximo que se divide en otros dos periodos de tiempo más breves:

Desde que se presentan todos los papeles, el SEPE cuenta con un plazo de 15 días como máximo para resolver la solicitud. Siempre y cuando no falte ningún papel o documentación específica. Un periodo que comienza a contar desde la fecha en la que el solicitante de la prestación entregó toda la documentación.

A partir de este momento, comienza otro plazo de tiempo más breve, en este caso, de 10 días, en el que el SEPE debe emitir una notificación y enviarla a los solicitantes con la resolución acerca de si se concede o no la ayuda. Un plazo que igualmente empieza a contar a partir de la fecha en la que se haya dictado la resolución.

Esto significa que en un plazo máximo de 25 días a contar desde que presentó los papeles, el desempleado debe haber recibido una notificación acerca de la resolución de la solicitud del paro. Una vez resuelta, solo queda esperar a recibir el ingreso. ¿Pero, cuándo?

¿Cuánto tiempo pasa desde que pido el paro hasta que me lo ingresan?

Depende. El día que se cobra el paro en España está regulado por normativa y no varía. Por tanto, no importa si la notificación acerca de la resolución del paro llega a los beneficiarios el día 15 dl mes o el día 25, porque hasta principios del siguiente mes no va a recibir el primer ingreso.

Esto significa que, siempre respetando el plazo máximo de los 25 días, el tiempo que puede transcurrir desde que una persona solicita el paro hasta que recibe el ingreso varía en función del momento del mes en el que se ha efectuado la solicitud.

¿Y si el SEPE no ha contestado a mi solicitud de paro?

Por otra parte, si en el plazo de tres meses desde que el solicitante ha presentado la solicitud, no ha recibido respuesta, se considera denegada. En este caso, el organismo entiende que el silencio administrativo equivale al rechazo de la solicitud de la ayuda. Si el solicitante no está de acuerdo con dicha resolución, puede iniciar los trámites de reclamación previa a la vía judicial.

