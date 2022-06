Trabajos

SEPE y Paro

Cómo renovar el subsidio por desempleo para seguir cobrando la ayuda

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay que solicitar la prórroga de los subsidios por desempleo? Sí. El Servicio Público de Empleo Estatal señala que las personas beneficiarias de algunas de estas ayudas que se cobra después del paro tienen que solicitar la prórroga en un momento determinado para seguir cobrándola.

Hay que recordar que existen un montón de subsidios por desempleo y que cada uno exige unos requisitos específicos y se puede recibir durante un tiempo determinado. Por lo que, si un solicitante se ajusta a todos estos requisitos y no ha agotado el tiempo de recepción de la ayuda, puede solicitar la prórroga y asegurarse el cobro de la ayuda durante algunos meses más.

📌 ¿Cuándo tienes que solicitar la prórroga del subsidio por desempleo? 🔵 Aquí te dejamos la información 👉 https://t.co/GaH6TAosyr pic.twitter.com/f5NFlhGNQU — SEPE (@empleo_SEPE) June 25, 2022

Requisitos

El SEPE establece dos requisitos que deben cumplirse para que una persona pueda solicitar una prórroga:

Hayan transcurrido seis meses desde que recibe la ayuda . Este límite es el que va a marcar si una persona puede solicitar o no la prórroga, puesto que hay subsidios como el SED que solamente pueden recibirse durante seis meses. Esto quiere decir que las personas beneficiarias del SED no pueden pedir una prórroga porque esta ayuda no puede recibirse durante más tiempo.

. Este límite es el que va a marcar si una persona puede solicitar o no la prórroga, puesto que hay subsidios como el SED que solamente pueden recibirse durante seis meses. Esto quiere decir que las personas beneficiarias del SED no pueden pedir una prórroga porque esta ayuda no puede recibirse durante más tiempo. Que el solicitante no haya agotado el tiempo que puede recibir la prestación y siga manteniendo los requisitos que le dieron acceso a esta.

Por estos motivos, para saber si ha agotado la duración máxima, debes consultar durante cuánto tiempo puedes recibir cada subsidio por desempleo.

Cuándo hay que solicitar la prórroga

La prórroga del subsidio tiene que pedirse en unas fechas determinadas. En concreto, debe hacerse una vez se cumple el primer periodo semestral, es decir, a los seis meses desde que se recibe la ayuda. Por tanto, esta petición debe tramitarse entre el día siguiente a la fecha en la que se agota el periodo semestral y durante los quince días siguientes al vencimiento del pago de la ayuda. En el calendario, esta fecha suele coincidir con el día 15 del mes en cuestión o el siguiente día hábil.

Cómo solicitar la prórroga

Los beneficiarios de estas ayudas pueden solicitar la prórroga por dos vías diferentes:

Por internet, a través de la sede electrónica del SEPE. Pueden prorrogar el subsidio por esta vía los beneficiarios que tengan algún tipo de identificación digital y se ajusten a unos límites de ingresos. En concreto, que la suma de los ingresos de toda la unidad familiar dividida entre el número de miembros no haya superado ningún mes desde que recibes el subsidio el 75 % del SMI. Las personas que no tengan identificación digital o no cumplan este límite de ingresos, tienen que hacer la solicitud de la prórroga en las oficinas. Para tramitarlo por esta vía tienes que solicitar cita previa al SEPE por internet o llamar por teléfono al SEPE.

¿Pierdo la ayuda si me retraso en la prórroga?

No pierdes el derecho a recibir la ayuda, pero sí pierdes el cobro de los días que no solicites la prórroga. Es decir, que el subsidio queda prorrogado con efectos desde el día siguiente a la solicitud. Si desde que se agotan los seis meses, esperas 7 días hasta solicitarlo, no recibes el ingreso de esos siete días. Es decir, que este organismo te descuenta los días de cobro que hayan transcurrido desde el agotamiento del periodo de seis meses hasta la fecha de solicitud de la prórroga, ambos incluidos.

En qué subsidios puedo pedir una prórroga

Los subsidios en los que puedes pedir una prórroga son aquellas ayudas que pueden recibirse durante más de seis meses. Estas son:

Si quieres leer más noticias como Cómo renovar el subsidio por desempleo para seguir cobrando la ayuda, te recomendamos que entres en la categoría de SEPE y Paro.