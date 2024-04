Ocio - Tecnología

Estas son las 3 mejores páginas para comprar un iPhone barato

Comprar un iPhone y otros productos de Apple a un precio más barato que en las típicas tiendas de electrónica es posible. Y no, no son dispositivos reacondicionados ni de segunda mano. En esta información te detallamos una selección de páginas web fiables que hemos recopilado y en las que el precio de los iPhone y otros productos de Apple son mucho más bajos. Y, si no sabes qué iPhone comprarte en 2024, en esta otra información te explicamos los pros y los contras de los últimos modelos de estos dispositivos y cuál de todos es la mejor opción en relación calidad-precio actualmente.

ShopDutyFree es una página que cuenta con los mejores precios en iPhone y otros dispositivos del ecosistema de Apple, como iPad, Mac o AirPods. Además, todos sus productos son completamente nuevos. Es decir, no se trata de dispositivos reacondicionados o de segunda mano, sino que vienen con la caja y el precinto original de Apple.

Por ejemplo, puedes conseguir el iPhone 13 de 128 GB por menos de 580 euros, el iPhone 14 de 128 GB por menos de 680 euros e incluso el último iPhone 15 de 128 GB por 765 euros.

Estos precios tan bajos se deben a que la empresa que comercializa los dispositivos es de las islas Canarias, donde los impuestos son más bajos.

Yaphone es una tienda de tecnología similar a ShopDutyFree. En esta, además de tener iPhone y otros dispositivos de Apple a precios muy competitivos, también ofrece algunos productos de otras marcas, como Samsung o Xiaomi. Por ejemplo, el último iPhone 15 está rebajado temporalmente por menos de 750 euros. Al igual que sucede en la anterior página, esta página web tiene origen en Andorra, donde la presión fiscal es menor y los impuestos más bajos, por lo que puede ofrecer estos dispositivos a un precio más barato que la competencia. Además, realizan envíos a toda la península.

Si quieres ahorrar aún más dinero, también puedes tener en cuenta la opción de los móviles reacondicionados. Estos dispositivos son terminales usados que han sido devueltos a la tienda y que se pone de nuevo a la venta tras ser revisados. De este modo, puedes obtener un iPhone totalmente funcional y ahorrar casi la mitad de precio.

Por ejemplo, puedes consultar la guía informativa que hemos preparado con el mejor iPhone reacondicionado que puedes encontrar en Amazon, así como una gran variedad de modelos para que encuentres el que mejor se ajuste a tu bolsillo.