Así puedes pagar con el iPhone aunque no tengas batería

NOTICIA de de Cristian Pinto

Cada vez más personas deciden no llevar la tarjeta de crédito o débito encima y prefieren pagar con el móvil en las tiendas, bares o restaurantes. Esta nueva forma de pagar es más rápida y cómoda, pero ¿es también segura? Imagina que no llevas efectivo ni la tarjeta de crédito encima y, de repente, se te queda sin batería el móvil y no puedes pagar. No te preocupes, si tienes un iPhone, debes saber que aun sin batería, podrás realizar pagos con tarjeta desde el móvil. En esta información te explicamos cómo hacerlo, aunque también debes saber que esto puede ser peligroso en caso de robo.

Si aún no sabes cómo poner la tarjeta en el móvil para empezar a pagar sin la tarjeta física, en esta otra información te explicamos de forma detallada cómo vincular la tarjeta del banco en un Android y en iOS.

Cómo pagar con el iPhone sin batería

Como hemos mencionado anteriormente, sí es posible pagar con tarjeta desde el móvil aunque este se haya quedado sin batería. Eso sí, solo funciona en los iPhone de Apple y no en los dispositivos Android. Si eres de los que ha eliminado por completo el llevar las tarjetas de crédito en la cartera y ha optado por llevarlo en la ‘cartera’ virtual del móvil, es probable que alguna vez hayas tenido que pagar la cuenta de un restaurante y tu móvil esté a punto de quedarse sin batería.

En principio, si la batería se agota por completo, no puedes usar la tarjeta desde el móvil. No obstante, activando una función desde la app ‘Cartera’, podrás realizar el pago aun con el iPhone apagado, sin necesidad de establecer un PIN, código, contraseña o el Face ID. Eso sí, solo tendrás un tiempo y límite de dinero máximo para gastar.

Pasos para activar el pago sin batería

Para activar esta función mencionada, deberás acceder a la app ‘Cartera’ y seleccionar la tarjeta en la que quieres usar esta función salvavidas.

esta función salvavidas. A continuación, tendrás que pulsar sobre los tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha y seleccionar la opción ‘Detalles de la tarjeta’ .

y seleccionar la opción . Por último, activa la función ‘Tarjeta Exprés’ que viene desactivada por defecto.

Inconvenientes de esta función

Ojo, como hemos mencionado anteriormente, esta función puede llegar a ser muy peligrosa y solo se recomienda usar en casos muy concretos y con una tarjeta con pocos fondos. Esto se debe a que al activar la función de ‘Tarjeta Exprés’ cualquier persona podrá pagar sin necesidad de meter un PIN o el Face ID.

Es decir, si te roban el móvil y tienes esta función activada, los ladrones podrán usar la tarjeta y realizar comprar con un límite entre 20 y 50 euros. Además, solo podrás pagar con el iPhone apagado 1 o 2 días después de que se quede sin batería. De igual forma, también podrás usar la tarjeta de transporte en el iPhone, algo que sí es útil porque no estás poniendo tu dinero en peligro.