Simulador Hacienda 2024: Así puedes saber si la Renta te sale a pagar o devolver

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ya está disponible el simulador de la Agencia Tributaria para saber si la Renta que se presenta en 2024 sale a pagar o a devolver. Hacienda ha habilitado este miércoles 20 de marzo la herramienta gratuita que permite conocer, de manera anticipada, el resultado de la declaración. Se trata de un nuevo avance en los trámites que hay que hacer durante la campaña de la Renta y que llega tan solo un día después de habilitar la consulta de datos fiscales para hacer la renta.

Qué es el simulador de Renta Web Open

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes un simulador gratuito con el que pueden saber si la próxima renta les sale a pagar o no. Renta Web Open es una herramienta informativa que permite a los usuarios saber con antelación si la declaración de la Renta que se presenta en 2024 les va a salir a devolver o a pagar.

Para averiguarlo necesitas tener a mano los documentos que utilizas para hacer la declaración, como por ejemplo la nómina o el contrato de la hipoteca. Ten en cuenta que para saber con exactitud el resultado de esta simulación tienes que añadir todos los ingresos y los gastos deducibles a las que puedes acogerte. Para asegurarte de un resultado favorable, desde esta otra información te explicamos cómo hacer que la Renta te salga a devolver.

Qué necesito para usar el simulador de Hacienda

Comprobar este dato es sencillo, aunque te llevará un rato porque tienes que completar todos los datos relativos a tu situación personal y económica, igual que si estuvieras presentando la declaración de la Renta. Hay que tener en cuenta que los plazos para presentar la Renta no están abiertos y que, este simulador solo ofrece información a los contribuyentes. No tiene ningún efecto en la presentación y, completar este formulario, no exime a los contribuyentes de hacer la declaración de la Renta en los plazos legalmente marcados para la campaña de la Renta 2024.

Durante el proceso de simulación el usuario tiene que introducir el DNI, pero este no se somete a ningún tipo de verificación por parte de la Agencia Tributaria, puesto que la herramienta tiene un fin meramente informativo y orientativo.

Cómo utilizar el simulador de Hacienda para saber si la Renta sale a devolver

Puedes acceder al simulador Renta Web Open desde la sección específica de Hacienda. En esta página tienes que seleccionar la pestaña de Renta Web Open (Simulador), tal y como puedes ver en la siguiente imagen:

Antes de comenzar la simulación, la herramienta te pregunta si quieres iniciar una nueva declaración o continuar los datos previamente cargados en el caso de que hubieras realizado otra consulta antes.

A continuación aparece una nueva pantalla en la que tienes que introducir tus datos personales:

Señalar si quieres que calcule la declaración individual o conjunta

El número de DNI, así como el nombre y apellidos

Estado civil, fecha de nacimiento y lugar de residencia

Datos identificativos sobre los hijos menores de 18 años o mayores sujetos a patria potestad

Identidad y datos personales de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que conviven con el declarante

Una vez tengas todos los datos completos, tienes que seleccionar el botón que aparece al final de la página que dice ‘Aceptar’.

Al hacerlo, se abre una nueva página como la que ves a continuación, en la que aparece un glosario con las distintas partidas que influyen en el cálculo. Como puedes observar, todas tienen un importe 0 porque todavía no se han introducido los datos relativos a los ingresos y deducciones.

Para completar esta información, hay que seleccionar el botón que aparece en la parte superior de la página que dice ‘Continuar con la declaración‘. A continuación se abre una nueva pantalla con un formulario de 54 páginas que debes completar para saber si la renta te sale a devolver o a pagar.

Esto no quiere decir que tengas que completar todos los campos de todas las páginas. En la parte superior del formulario puedes ver un título sobre la información relativa a esa página. De esta manera, si por ejemplo no tienes a ningún ascendiente mayor de 65 años del que te haces cargo, puedes pasar directamente a la siguiente página porque no tienes nada que añadir sobre esos campos.

Para comenzar con la simulación de la declaración puedes acceder a las distintas secciones. Ten en cuenta que los datos se introducen desde cada una de las modalidades individuales y la declaración conjunta se recalcula con los datos incluidos.

Una vez en la declaración, aparece un desglose de enlaces en los que puedes acceder a las distintas páginas y secciones de las páginas de la declaración. Desde la sección ‘Buscar casilla’ puedes localizar apartados por el número de casilla o conceptos. Una vez revisados todos los apartados, puedes pulsar en el botón ‘Validar’.

Una vez introduzcas todos los datos relativos a tu situación, en la última página del formulario, en la 54, hay un apartado que dice ‘Resultado a ingresar o a devolver (casilla [0670] o casilla [0695] de la declaración)‘ y al lado aparece una cifra.

Si es negativo , es decir, si delante de la cifra hay un símbolo menos, la declaración de la Renta te sale a devolver y, por tanto, la Agencia Tributaria te devolverá esa cantidad.

, es decir, si delante de la cifra hay un símbolo menos, la declaración de la y, por tanto, la Agencia Tributaria te devolverá esa cantidad. Si es positivo, es decir, si no hay ningún símbolo delante de la cifra, la declaración te sale a pagar. Podrás repartir el pago en dos plazos, uno al presentar la declaración y el segundo pago del IRPF en el mes de noviembre.

Aquí te explicamos la diferencia entre qué significa que te salga negativa la Renta o te salga en positivo. Y si el resultado es positivo, puedes saber más sobre cómo solicitar la devolución de la renta de una persona fallecida desde la información enlazada. Lo mismo sucede con los contribuyentes que no pueden domiciliar la Renta. Si la renta te sale a devolver, Hacienda debe hacerlo en unos plazos marcados por la ley. Aquí te explicamos cuándo se cobra la devolución de la Renta.

