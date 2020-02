Vivienda Teléfono de información de Hacienda para ciudadanos

Si estás buscando un número de teléfono de información de Hacienda para realizar alguna consulta o resolver dudas sobre tu Declaración de la Renta, estás de suerte. Te contamos cuáles son las opciones que existen para contactar con la Agencia Tributaria. Y también te dejamos el teléfono gratuito para pedir cita previa Declaración de la Renta 2020.

Teléfonos gratuito Hacienda

En función del tipo de gestión que quieras realizar, Hacienda pone a disposición de los ciudadanos distintos teléfonos de información gratuitos. Todos ellos tienen su homólogo de pago.

Cita Previa Declaración de la Renta 2020

Los contribuyentes obligados a presentar la declaración de la Renta 2020 correspondiente al ejercicio fiscal 2019 deberán hacerlo desde el comienzo del periodo, el 1 de abril de 2020, y finalizará el 30 de junio de 2020. Así, desde el 1 de abril arranca el periodo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2019, también para los que deseen hacerla por teléfono.

A su vez, para pedir cita previa, el plazo comienza el 31 de marzo de 2020, momento en que se puede solicitar cita previa por Internet o a través de los teléfonos de cita previa:

901 12 12 24

91 535 73 26

901 22 33 44

91 553 00 71

Teléfono de Información Tributaria Básica

A través del 91 554 87 70, puedes consultar información relacionada con el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre el Valor Añadido. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas y hasta las 15 horas en agosto. También es posible acceder a este servicio a través del número de pago: 901 335 533.

Teléfono Renta gratuito

El 91 535 68 13 es el teléfono para solicitar soporte a la hora de realizar el borrador de la Declaración de la Renta. Su horario es de lunes a viernes de 9 a 19 horas, hasta las 21 horas de abril a junio y hasta las 15 horas en agosto. También puedes obtener esta información en el teléfono de pago: 901 200 345.

Cita previa Hacienda teléfono gratuito

Se trata de un teléfono habilitado para solicitar cita previa en una de las oficinas de la Agencia Tributaria, si bien hay que tener en cuenta que no será válido durante la Campaña de la Renta. Puedes pedir cita previa de forma gratuita en el 91 290 13 40 o de pago, en el 901 200 351, de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

Agencia Tributaria recaudación teléfono

A través del número 901 200 350, podrás recibir asistencia sobre asuntos relacionados con el pago telefónico de deudas, cumplimentación de datos, fraccionamiento de pagos o pedir información sobre deudas inferiores a 150.000 euros. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas y hasta las 15 horas en agosto.

Dudas sobre cuestiones informáticas

Si al realizar alguna gestión a través de la web te surgen dudas sobre cuestiones técnicas, puedes llamar al teléfono de información de Hacienda especializado en estas consultas: 91 757 57 77, de forma gratuita, o 901 200 347, de pago. Como en los anteriores, su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas y hasta las 15 horas en agosto.

