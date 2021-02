Ocio - Tecnología

Los números de teléfono que cuestan dinero a pesar de que tienes tarifa plana

¿El prefijo 912 se paga? ¿Cuánto cuesta llamar a cada tipo de número de teléfono? Tanto el prefijo 902 como otros similares no son números gratuitos. ¿Sabes qué significa que un número de teléfono empiece por 806? Muchas cifras y pocos datos, para lo que hemos preguntado a los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que resuelvan todas tus dudas sobre las diferentes numeraciones y así no encuentres más agujeros en tu factura, porque a pesar de tener una tarifa plana de llamadas, hay números especiales que están fuera de ella y por los que tendremos que pagar aparte. Descubre cuáles son los teléfonos de pago.

GRATIS: 900 Y 800

¿Cuáles son las tarifas de los números 900? Si llamas a un número que empieza por 900 o por 800, te saldrá gratis (paga quien recibe la llamada). Algunas empresas bloquean las llamadas desde determinados lugares: por ejemplo, una empresa que solo ofrece servicio en una comunidad autónoma puede bloquear a quien llame a su número 900 desde fuera de esta. Por tanto, los números 900 son gratuitos.

PAGAS UNA PARTE: 901

Cuando marcas un 901 pagas una parte de la llamada (normalmente lo mismo que te costaría una llamada local) y el propietario del número paga el resto. Es un número habitual en la Administración pública y su precio depende del operador, pero el coste se dispara si estás llamando desde un móvil. Por ejemplo: con Movistar una llamada de 5 minutos a un 901 cuesta 0,28 euros desde un fijo y 1,88 euros desde un móvil.

PAGAS TODO: Prefijo 902

Los números 902 no son gratuitos. Si marcas un 902 pagas tú el coste íntegro de la llamada. Es la numeración habitual en los servicios de atención al cliente (aunque las compañías de gas y luz están obligadas a tener un número gratuito). Si llamas desde un fijo, el coste de los números 902 es similar al de una llamada interprovincial.

El problema es que el gasto crece si marcas desde un móvil: estas llamadas no están incluidas en las tarifas planas de llamadas y suelen durar mucho (primero te ponen en espera, luego hay que explicar la queja…).

El precio de una llamada de 5 minutos desde un fijo de Movistar es de 0,56 euros, pero desde un móvil salta a 2,82 euros.

Ni los prefijos 902 ni los 901 fueron diseñados para que las empresas sacasen beneficios con las llamadas, pero la realidad es que las compañías telefónicas incentivan a las empresas para que los usen (los márgenes son muy elevados).

Los números teléfono 902 permiten hacer una llamada nacional a coste de una provincial, mientras que los números 901 son teléfonos de llamada compartida, en la que se factura tanto a quien realiza la llamada como a quien la recibe, dividiendo el coste. Estos sistemas de facturación resultaban útiles para el usuario cuando las compañías de telefonía cobraban por las llamadas tanto locales como nacionales, sin embargo, desde la extensión de la gratuidad a este tipo de llamadas, estas numeraciones se han convertido en un inconveniente para los usuarios, que deben pagar por ser atendidos por las empresas con quienes tienen contratados servicios.

Cuando lo que se trata es de reclamar cantidades mal facturadas, en ocasiones puede resultar mayor el coste de llamada que el importe a reclamar sobre todo cuando los servicios de atención se encuentran saturados y el cliente debe soportar largas esperas al teléfono, aunque desde diciembre de 2020 el Consejo de Ministros eliminó los 901 y 902 de los teléfonos de atención al cliente de empresas de servicios básicos.

No obstante, empresas de seguros o banca pueden seguir estableciendo servicios de atención al cliente con coste añadido para el cliente.

PAGAS TODO Y ADEMÁS MUCHO: 803, 806, 807, 905

¿El prefijo 807 es de pago? Hay números pensados para prestar un servicio durante la llamada, por lo que su precio suele ser muy elevado: una parte de este beneficio es para la compañía telefónica y otra para la empresa que presta el servicio. El tipo de servicio está definido por las 3 primeras cifras:

803: servicios para adultos.

806: entretenimiento (tarot, juegos…).

807: servicios profesionales (médicos, asesoría…).

905: televoto (se paga un importe fijo por llamada).

El secreto de la cuarta cifra, porque cuanto más alta sea, más pagarás. Si la cuarta cifra es superior a 6, el usuario tiene que haber autorizado en su compañía telefónica este tipo de servicios ultracaros. Como siempre, llamar desde un móvil será aún más caro, pero en estos números la diferencia no es tan grande como en los 901 o 902.

Prefijos 807

Los precios de las llamadas a las líneas de teléfonos 807 varían en función de la compañía y si se llama desde fijo o móvil, oscilando entre 0,41 y 1,51 euros por minuto.

FACUA-consumidores en Acción ha denunciado a veinticuatro empresas por cobrar a los consumidores la atención de sus consultas y reclamaciones. ¿El motivo? Instan a llamar a teléfonos con prefijo 807 que son de pago.

Se trata de empresas del sector aéreo, agencias de viajes, portales de Internet, juegos online, intermediación financiera, subastas, tiendas de ropa y electrónica y alquiler de coches. Estas firmas se lucran a costa tanto de las consultas de sus clientes como de las reclamaciones que plantean quienes sufren problemas con la calidad de los productos o servicios prestados o retrasos en la entrega de artículos.

Las denuncias han sido remitidas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional establece que “no podrán utilizarse números con tarificación adicional para la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa vinculados a la adquisición de un bien o la prestación de un servicio”. Se trata de una prohibición incorporada a este Código el pasado julio, mediante una resolución publicada en el BOE el día 27 de ese mes.

Asimismo, FACUA considera que al cobrar por las consultas y reclamaciones, las empresas incurren en cláusulas abusivas, al limitar de forma inadecuada el ejercicio de derechos de los usuarios que están implícitos a la compra o contratación de los productos y servicios. Así lo establece el artículo 86 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

De hecho, antes de la modificación del citado Código de Conducta la asociación ya había denunciado por estos motivos a seis compañías aéreas. Fechadas el pasado mayo, las denuncias fueron dirigidas al Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas.

Empresas que usan el prefijo 807

Éstas son las empresas denunciadas y los teléfonos con prefijo 807 que utilizan para la atención al cliente:

– Air Europa (807 505 050)

– Easyjet (807 070 070)

– German Wings (807 070 025)

– Iberia (807 11 77 77)

– Meridiana (807 405 018)

– My Air (807 260 027)

– Ryanair (807 181 881)

– Spanair (807 001 700

– Transavia (807 075 022)

– Vueling (807 001 717)

– Wizzair (807 450 010)

– E-dreams (807 088 088)

– TGV-europe (807 350 091)

– Viajes Ecuador (807 227 222)

– Halcón Viajes (807 227 222)

– Blizzard Entertainment (807 006 009)

– Credito-online (807 499 034)

– Pixmania-pro (807 170 808)

– Databecker (807 408 020)

– Hispavista (807 543 721)

– Venca (807 117 711)

– La Redoute (807 012 222)

– Pepecar (807 414 243)

Los números ilegales 807 se siguen empleando

La gran mayoría de empresas siguen utilizando las líneas 807 para atender consultas y reclamaciones de forma ilegal. Medio año después, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas con prefijo 807 para la atención de consultas y reclamaciones.

Y ello a pesar de que el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional establece que “no podrán utilizarse números con tarificación adicional para la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa vinculados a la adquisición de un bien o la prestación de un servicio”. El control de su cumplimiento es una competencia directa de la Setsi, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

FACUA ya denunció en mayo de 2009 a seis empresas por utilizar estos teléfonos con prefijos de pago 807 para atender consultas y reclamaciones de pasajeros de aerolíneas ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.

Números 807 para ofertas de trabajo

Los consumidores ya han denunciado que en algunas ofertas de trabajo o de créditos se obliga, durante el proceso, a llamar a números 807, de tarificación adicional, con el consiguiente sobrecoste y perjuicio para los usuarios. ASGECO Confederación denuncia a las empresas que se lucran de esta manera, aprovechándose de la indefensión de los consumidores en busca de trabajo o de crédito, en este periodo de crisis con más de 5 millones de parados y decenas de miles de familias financieramente ahogadas.

¿Vale la pena responder a estas ofertas que implican llamar a un número 807? Mejor denunciar directamente estos comportamientos abusivos ante la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional. Hay que recordar que los usuarios tienen derecho a solicitar gratuitamente la restricción de este tipo de llamadas mediante una comunicación a su operadora telefónica.

Ante la actual situación económica en que las personas buscan distintas vías para obtener un empleo o ingresos extra, no faltan empresas dedicadas a explotar esta coyuntura aprovechándose de la buena fe de los consumidores, especialmente ofertando posibles puestos de trabajo.

Para ello, determinadas empresas utilizan los llamados números 807, de tarificación adicional, cuyas tarifas tienen un coste mucho más elevado que el de las llamadas ordinarias, y mantienen al consumidor al otro lado del teléfono durante largos periodos de tiempo.

Los consumidores deben saber que al principio de cada llamada a uno de estos números, una locución deberá informarle correctamente de la identidad del titular del número al que llama, el precio máximo por minuto de llamada, tanto desde redes fijas como desde teléfonos móviles, y el tipo de servicios de tarificación adicional al que se va a acceder.

Esta locución no puede superar los 15 segundos de duración y su costo será el propio del establecimiento de llamada, sin coste adicional alguno. La tarificación no empezará a contar hasta que no hayan transcurrido 5 segundos desde que finalice la primera locución, considerándose que este margen de cinco segundos es suficiente para que el consumidor decida si está conforme o no con las condiciones del servicio y pueda colgar en caso negativo.

ASGECO Confederación aconseja a los consumidores que antes de realizar llamadas telefónicas a cualquier número 800 es conveniente comprobar la fiabilidad de la empresa y no facilitar datos de carácter personal telefónicamente. Igualmente, las empresas con números de tarificación adicional que se anuncien a través de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, Internet) quedan obligados a facilitar el coste máximo por minuto de cada llamada en los anuncios, por lo que se recomienda a los consumidores consultar previamente dicho importe.

Las empresas del sector han adoptado un código de conducta que establece, entre otros compromisos, que el tiempo de conversación no debería superar los 30 minutos. Los usuarios que estimen que un servicio de tarificación adicional está incumpliendo alguna de las obligaciones establecidas en este código, puede denunciarlo ante la Administración en un plazo de un mes desde la realización de la llamada.

Coste de los 905

¿Los números 905 tienen coste? El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado una resolución por la que los números de teléfono 905, es decir, los que empiecen por el prefijo 905 pasan a convertirse en servicios de tarificación adicional y se les aplica toda la normativa existente en este ámbito. Por tanto, sí, los números 905 cuestan dinero. Te explicamos todo a continuación.

La normativa aprobada en los últimos tres años ha logrado atajar la problemática que sufrieron los usuarios de estos servicios, de manera que actualmente las reclamaciones relacionadas con estos servicios son prácticamente nulas. En el año 2004 llegaron a ser el 46% de las reclamaciones del sector de las telecomunicaciones.

En los últimos tiempos se ha detectado que el código 905 prefijo puede estar siendo utilizado para estos servicios. Este prefijo 905 está atribuido a destinos con llamadas masivas, sobre todo para sondeos y concursos en medios de comunicación. En ellos, una parte del precio de la llamada corresponde al operador y otra se paga por la participación en el evento, produciéndose una tarificación adicional.

La protección de los usuarios de este tipo de servicios hace necesario que el prefijo 905 sea declarado como de tarificación adicional, con lo que a partir de ahora tendrán todas las garantías que se aplican a los mismos.

Nuevas obligaciones de los teléfonos 905

Los principales aspectos a destacar como consecuencia de la declaración de este código como de tarificación adicional son:

· Los teléfonos 905 estarán obligados a respetar el estricto Código de Conducta que en la actualidad rige la prestación de estos servicios. Éste incluye obligaciones relacionadas con:

. La publicidad de los servicios, en que deberá aparecer el responsable del mismo y su precio.

. La necesidad de que, cada vez que se marcan estos números 905, se informe, mediante una locución, del precio de la llamada.

. La prohibición de que se prolongue innecesariamente la duración de la llamada.

. Obligaciones especiales para la protección de los menores.

El incumplimiento del Código de Conducta, que supervisa la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, dará lugar al cierre del número. En caso de que la misma entidad incumpla reiteradamente dicho Código, se obligará al operador telefónico a que rescinda su contrato con ella.

En las facturas que reciban los usuarios deberá desglosarse la parte que se paga al operador por la llamada de la que se paga al prestador del servicio. De este modo, si el usuario no está de acuerdo con esta última y paga sólo la parte del servicio telefónico, este último no podrá ser suspendido por el operador.

Derecho de desconexión

Los usuarios tendrán el llamado “derecho de desconexión”, es decir, podrán dirigirse a su operador para que éste le inhabilite la posibilidad de acceder a estos números 905. Aquel usuario que ejerza este derecho no podrá llamar a estos números de pago desde su línea telefónica.

Estas obligaciones tienen por objeto garantizar la protección del usuario, de modo que tendrá una mayor información (a través de la publicidad y las facturas) y mecanismos de defensa frente a posibles fraudes, como el cierre del número o el derecho a no pagar la parte de la factura con la que no esté de acuerdo, sin que por ello se le corte el servicio telefónico y que, además, sepa y conozca sus derechos frente a estos numeros de pago 905 que no son gratis.

Desde este lunes 12 de enero, los usuarios pueden solicitar a sus compañías de telefonía la desconexión del acceso a los números con prefijo 905. Se trata, tras la reciente subida en los precios de estas llamadas, de la segunda medida que entra en vigor de las incluidas en la resolución de 4 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), por la que se atribuye el código telefónico 905 a la prestación de servicios de tarificación adicional para luchar contra las denuncias de facturación de llamadas falsas a este tipo de líneas.

La Setsi también ha regalado a las telefónicas y las empresas responsables de estas líneas una sustanciosa subida de tarifas. Desde el pasado 13 de diciembre, los precios máximos fijados para las llamadas a teléfonos con prefijo 905 seguido de un 4 (los de los concursos televisivos) son un 9,1% más caros que los aplicados anteriormente por Telefónica y Ono.

Para colmo, ambas compañías ya habían aplicado una importante subida de tarifas en estas llamadas durante 2008, que pasaron de 0,95 a 1,10 euros más IVA y ahora, con la decisión de la Secretaría de Estado, se sitúan en 1,20 euros (siempre más IVA). La subida acumulada en 2008 es de nada menos que el 26,3%.

Desde Movistar, las llamadas costaban 1,50 euros más IVA antes de la aplicación de la subida. Ahora, el precio para las llamadas desde cualquier compañía de móvil es de 1,65 euros, lo que supone una subida del 10% con el principal operador. La medida acaba, al menos, con las tarifas en función de la duración de la llamada que aplicaban Vodafone y Orange.

Si llamas a un 905, una locución te avisará del precio de la llamada

Los números 905 también informarán mejor a los usuarios. En las llamadas a estos números, el usuario deberá escuchar una locución con información sobre el precio de la llamada, y el responsable del servicio prestado.

Además, en el caso de los concursos de televisión, en la pantalla deberá aparecer en todo momento un rótulo informativo sobre el número de llamadas recibidas en los últimos diez minutos.

Este Código de Conducta pretende introducir mecanismos para evitar que se llame de manera compulsiva a los concursos sin contar con la información necesaria produciéndose fraude al marcar un 905. Sin embargo, las asociaciones de consumidores ya han señalado que consideran insuficientes las medidas adoptadas.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó en diciembre de 2008 la declaración de las líneas 905 como servicios de tarificación adicional. Estos servicios se caracterizan por que, en cada llamada, una parte se paga al operador de telefonía, mientras que el resto se abona al titular del servicio por la participación del usuario.

Antes de la entrada en vigor del Código, los usuarios ya disfrutan de los siguientes derechos en relación con los 905:

* Derecho de desconexión: pueden requerir a su operador para que desde su línea no se pueda realizar llamadas a estos números. Este derecho está vigente desde enero de 2009.

* Desglose en las facturas: existe la obligación de separar en las facturas la parte que se paga al operador de telefonía de la que se abona por participar en el evento. En caso de impago de esta última, el operador no podrá cortar la línea telefónica. Esta obligación de desglose en las facturas está en vigor desde marzo de 2009.

Novedades del Código de Conducta

Los servicios prestados a través del prefijo 905 se clasifican en:

Televoto El usuario sólo marca el número de teléfono, sin tener que intervenir verbalmente, para seleccionar o votar por una determinada opción.

Servicios de ocio El usuario llama para intervenir verbalmente en un evento, como los concursos emitidos por televisión.

Locución informativa

En cada llamada que se realice a estos números, el usuario deberá recibir una locución que le informe del precio por llamada, el responsable del servicio. De este modo se garantiza que el usuario está suficientemente informado sobre el coste de la llamada.

En los servicios de ocio la locución deberá también informar sobre el servicio prestado. Tendrá una duración mínima de ocho segundos, que estarán seguidos de otros tres segundos, en los que el usuario, a la vista de la información proporcionada, podrá interrumpir la llamada. En ese caso, únicamente se le podrá facturar la parte correspondiente al operador por la llamada, y no la correspondiente a la participación en el evento.

Rótulos informativos

Cuando se trate de concursos en los que se propicien las llamadas de los usuarios para participar (los llamados Call TV), en la pantalla deberá aparecer en todo momento un rótulo informativo sobre el número de llamadas recibidas por el concurso en los últimos diez minutos. De esta manera, el usuario dispondrá de mayor información sobre sus posibilidades reales de acceder al concurso.

Además, durante el tiempo que el número telefónico esté en pantalla deberá aparecer el precio por llamada y el responsable por servicio. Esta información deberá aparecer de forma estática y con caracteres legibles para el espectador.

Publicidad de los servicios

Toda forma de publicidad de los servicios (incluyendo prensa, radio, televisión e Internet), deberá incluir información sobre el precio por llamada, el servicio prestado y el responsable del mismo, incluyendo un domicilio para posibles reclamaciones.

Llamadas compulsivas

El Código de Conducta introduce mecanismos para evitar que se llame de manera compulsiva a los concursos sin contar con la información necesaria.

En este sentido, la locución previa garantiza una información sobre el precio en cada una de las llamadas que se realiza y obliga a esperar un mínimo de tiempo entre llamada y llamada.

Además, el rótulo que debe figurar en la pantalla informando sobre el número de llamadas que recibe el concurso ayuda al espectador a tomar una decisión informada sobre su participación.

Por último, en los programas dirigidos a la infancia o la juventud está prohibido incitar a llamar de manera compulsiva.

Incumplimiento del Código de Conducta

El incumplimiento de cualquiera de los preceptos del Código de Conducta puede denunciarse ante la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional. Si se constata que ha habido incumplimiento se le retirará al prestador del servicio el número con el que haya cometido la infracción.

Quejas de consumidores

FACUA-Consumidores en Acción critica que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ha decidido reducir a sólo 8 segundos la duración de la locución que debe informar de los precios de las llamadas y los titulares de las líneas del precio de tarificación adicional con prefijo 905.

Desde 2002, las líneas de tarificación adicional deben contar con una locución informativa de 15 segundos, tras la que deben pasar otros 5 segundos hasta que comience a facturarse el servicio prestado. Así lo establece la Orden del Ministerio de la Presidencia 361/2002, de 14 de febrero.

Pero la Setsi, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha aprobado ahora una Resolución por la que reduce la locución informativa de las líneas 905 a casi la mitad, 8 segundos, además de recortar a 3 segundos el periodo de guarda antes del comienzo de la facturación del servicio de tarificación adicional.

FACUA considera insuficiente el tiempo establecido para garantizar que el usuario reciba y asimile toda la información que la locución debe facilitar: se trata “del precio máximo por minuto de cada llamada, tanto desde redes fijas como móviles, del tipo de servicios de tarificación adicional al que se va a acceder, así como de la identidad del titular del número telefónico llamado”.

La asociación lamenta que con la aprobación de esta información relámpago, la Setsi adopta una vez más decisiones a la medida de los intereses del sector, poniéndolos por encima de los derechos de los usuarios.

Según indica la Secretaría de Estado en la Resolución, introducir una locución y un periodo de guarda de 20 segundos “puede provocar problemas técnicos de congestión de las redes para el caso del código 905, ya que los servicios basados en la recepción de llamadas masivas se caracterizan por una muy alta concentración de llamadas telefónicas en espacios de tiempo muy cortos”.

Así, la Setsi pretende garantizar que estas líneas reciban el máximo número posible de llamadas aunque para ello los usuarios vean reducida su capacidad de conocer información esencial sobre sus servicios.

Los SMS premium o para participar en concursos y los 905 deberán informar mejor a los consumidores

La Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional ha aprobado los Códigos de Conducta de los servicios SMS Premium y líneas 905, cumpliendo de este modo la normativa reguladora de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, que prevé la sumisión de estos servicios, como servicios de tarificación adicional, a Códigos de Conducta. En la Comisión están representados, además de la Administración del Estado, las asociaciones de consumidores, los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios.

Código de Conducta de los servicios SMS Premium

El Código de Conducta de los servicios SMS Premium es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que presten estos servicios. El Código aprobado hoy contiene regulación de los siguientes aspectos:

• La publicidad de los servicios. Toda forma de publicidad deberá incluir el precio del servicio, así como la identificación de su responsable. El Código garantiza el carácter “legible” de la publicidad: la información deberá figurar en caracteres estáticos y adecuados para su perfecta visualización.

• Mensajes SMS informativos para el usuario. Cuando un usuario solicite uno de estos servicios, el prestador estará obligado a enviarle un SMS en el que le informe de su precio y de la identificación de la empresa responsable. Si se trata de servicios de precio superior a 1,20 euros (de suscripción o para adultos), este mensaje informativo será previo a la contratación, con lo que sólo si el usuario lo acepta expresamente podrá prestarse el servicio.

• Normas para la especial protección de los menores.

– Se establecen horarios específicos para la publicidad y el funcionamiento de servicios dirigidos a menores.

– Asimismo, se establecen también unos horarios determinados en servicios dirigidos a adultos, en línea con la regulación de los espacios televisivos.

– Se regulan las publicaciones en que puede aparecer publicidad de servicios para menores o para adultos.

• Normas específicas para concursos.

– Los concursos deberán contar con las correspondientes bases depositadas ante notario.

– Si un voto o una participación de un concursante se recibe fuera de horario, sólo se le podrá facturar el importe de un SMS de texto, sin la parte de tarificación adicional correspondiente al hecho de votar.

– En los programas de televisión, mientras que se anuncie el número telefónico para participar, deberá figurar en la pantalla en todo momento su precio además de la identificación del prestador de servicio

• Normas específicas para servicios de suscripción. El Código regula la terminología para contrata y cancelar estos servicios.

– La contratación se realizará sólo mediante la palabra “ALTA”, que no podrá usarse para otros servicios.

– Para cancelar la suscripción bastará con la palabra “BAJA”. Además, estará prohíbido que la empresa continúe con la suscripción si ha recibido ese mensaje.

Este Código entrará en vigor una vez transcurridos cuatro meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Números 905

La Comisión también ha regulado la sumisión a un Código de Conducta de los programas que utilizan números 905. A partir de ahora, estos concursos deberán cumplir con la normativa sobre publicidad del Código. Entre otras cosas, deberá figurar siempre, y en caracteres estáticos, el precio y el prestador del servicio.

Además, en los concursos que consistan en la participación del público a través de llamadas a un número 905 será obligatorio que aparezca un rótulo informativo sobre el número de llamadas recibidas en los últimos diez minutos. De este modo, el usuario estará informado sobre el número de participantes y sus posibilidades de acceder al programa.

Finalmente, se prohíbe la utilización de números con tarificación adicional (a través de cualquiera de los prefijos que se utilizan) para los servicios de atención al cliente o posventa, vinculados a la adquisición de bienes o servicios.

Este Código entrará en vigor tres meses después de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) asigne los nuevos números 905.

Incumplimiento del Código

El eventual incumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta podrá denunciarse. Si se constata que ha habido incumplimiento se le retirará al prestardor del servicio el número con el que haya cometido la infracción. La vigilancia del control del cumplimiento del Código corresponde a la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional.

EL PELIGRO DE LAS GUÍAS TELEFÓNICAS: 118

Mención aparte merecen los números que empiezan por 118: se usan como “guía telefónica” (como el antiguo 1003). Entre uno y otro número hay enormes diferencias de precio. Si eres usuario habitual de estas guías debes saber que algunas líneas cobran hasta 4 euros por minuto.

Un ejemplo especialmente sangrante: una llamada de 2 minutos al 11839 de MOVILSERVICIO URGENTE, S. L. (BT) cuesta 15,58 euros desde un móvil Movistar. Además, estas compañías suelen ofrecer la “progresión de llamada”: en lugar de darte el número por el que consultas, se ofrecerán a hacer por ti la llamada. ¿Cortesía? En absoluto: al hacer ellos la llamada seguirán cobrándote como si estuvieses hablando con el 118.

