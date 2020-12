Ocio - Tecnología

Nuevos prefijos para teléfonos fijos por provincias

Un total de 15 provincias estrenarán en las próximas semanas un nuevo prefijo telefónico ante la saturación de números de teléfono que empiezan por 9, tal y como ha avanzado la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC), que es el órgano regulador de la asignación numérica.

Prefijos con 8

La propuesta de añadir nuevos prefijos en diferentes Comunidades Autónomas corre a cargo de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) ante la saturación de números de teléfono que comienzan por el 9.

El objetivo de esta medida es añadir recursos públicos de numeración y adjudicar nuevos indicativos provinciales (las tres primeras cifras de los teléfonos fijos).

Provincias con nuevos prefijos

A continuación dejamos una tabla con las 15 provincias que cambiarían sus prefijos en caso de aprobarse la medida:

Provincia Nuevo prefijo Alicante 865 Almería 850 Cádiz 856 Cantabria 842 Ciudad Real 826 Huelva 859 Jaén 853 Lleida 873 Lugo 882 Madrid 815 Málaga 851 Navarra 848 Salamanca 823 Sevilla 854 Valencia 860

Los prefijos se asignan a estas provincias por la saturación concreta en estas áreas que puede provocar el agotamiento definitivo de los recursos numéricos.

¿Qué sucede con los fijos que empiezan por 9?

Esta nueva medida no significa que vayan a desaparecer los números de teléfono de esas 15 provincias que empiezan por 9. Esta medida incorpora nuevos prefijos que se empezarán a asignar a nuevas líneas en esas provincias.

Por ejemplo una persona que viva en Madrid y tenga un teléfono fijo que empiece por 91 no va a experimentar cambios en su número. Sin embargo una persona que contrate una nueva línea de teléfono cuando entre en vigor esta medida, se le asignará un número de teléfono con el prefijo 815.

Es una medida que sólo se va a aplicar con nuevos operadores que soliciten una nueva línea telefónica a la CNMC.

Plan de Numeración

El Plan de Numeración, que elabora el Gobierno, indica que las líneas de teléfono que empiezan por 9 han llegado al 85% de ocupación, es decir, que sólo quedan disponibles el 15% de combinaciones numéricas que empiezan por 9.

Por este motivo se propone implantar un nuevo prefijo en aquellas comunidades en las que hay un mayor riesgo de agotamiento de recursos.

Según este Plan de Numeración, los números de teléfono por ámbito geográfico tienen establecido el siguiente rango: Primera cifra 8 o 9 y segunda distinta de cero. Además cada provincia cuenta con una serie de indicativos propios que se identifican por los tres primeros dígitos.

Es decir, los números fijos de ámbito geográfico tienen que empezar todos por 8 o 9 y seguir por un número distinto de cero. Como los que empiezan por nueve están empezando a agotarse, se propone esta medida para no agotar del todo los recursos.

Entrada en vigor

Estos nuevos prefijos no van a entrar en vigor hasta que el SETID no lo apruebe y se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este momento, todas las personas que soliciten la asignación de nuevos números de teléfono a la CNMC en esas provincias, obtendrán un número que va a comenzar con los nuevos prefijos.

Si quieres saber más detalles, puedes consultar el informe completo de la CNMC.

