FACUA solicita que el 092 de la Policía Local sea gratuito para los ciudadanos

La línea 092 es una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan contactar en situaciones de urgencia y emergencia con la Policía Local, lo que resalta la necesidad de hacerla accesible sin cargo alguno. Por ello, la asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado una modificación del Plan Nacional de Numeración, con el objetivo de establecer la línea 092 de la Policía Local como un número gratuito. Este pedido fue formalizado a través de un escrito dirigido a la Secretaria General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

“Resulta incomprensible» que una administración pública utilice números de teléfono que impliquen un coste para los ciudadanos, especialmente en servicios de carácter básico”, denuncia un portavoz de FACUA.

La importancia de un servicio gratuito

La línea 092, según FACUA, es vital para la atención de servicios de interés social, dado que la mayoría de las llamadas que recibe están relacionadas con solicitudes de ayuda. La asociación enfatiza que el uso de este servicio no debería acarrear ningún coste para los usuarios.

Marco legal

El artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece claramente que «en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito». Entre los servicios considerados de carácter básico están los de suministro de agua, gas, electricidad y protección de la salud, entre otros.

Por lo tanto, FACUA argumenta que es contradictorio que las empresas utilicen números gratuitos para servicios considerados esenciales, mientras que, en el ámbito público, los ciudadanos se ven obligados a pagar por la atención telefónica de la Policía Local. En consecuencia, la asociación ha instado a las autoridades a que promuevan una modificación del Plan Nacional de Numeración para que el 092 se convierta en un número gratuito.