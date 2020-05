Ocio - Tecnología

¿Mayor de 50 y buscando nuevas amistades? Las nuevas tecnologías han cambiado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria. Tanto en el ámbito del trabajo, de las conexiones y como no podía ser de otra forma, en la forma de ligar. Las páginas webs y aplicaciones específicas para ligar han cobrado gran protagonismo en la actualidad. A continuación exponemos una selección de las mejores páginas para ligar para mayores de 50 años.

Ligar en la era de Internet

Suele decirse que ligar es como montar en bici, que una vez que se aprende ya nunca se olvida. Pero las formas de ligar han cambiado de forma radical en los últimos años.

Aunque con más o menos dificultades según la edad, todos nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías, a los ordenadores, a los teléfonos móviles y en general al gran mundo que nos ofrece Internet.

En los últimos años han proliferado muchos tipos de páginas webs para ligar o para conocer gente. Aunque las más conocidas son para gente joven, hay páginas para todas las edades y para todos los gustos. Las hay para las personas que buscan una relación seria, para las que buscan sólo amistad o relaciones sin compromiso… Las enfocadas a gente joven, a gente adulta y en la que nos vamos a centrar en este texto, las dirigidas a las personas mayores de 50 años.

El amor no entiende de edades y gracias a las nuevas tecnologías, ligar por Internet tampoco. Por eso a continuación dejamos una selección de las mejores páginas para ligar para personas mayores de 50 años.

Ourtime

Ourtime es una página web que pertenece a la conocida página de citas Meetic. Esta nueva rama se centra en un segmento de edad que supera los 50 años.

A través de Ourtime las personas mayores de 50 años pueden encontrar nuevas amistades o llegar a encontrar de nuevo o por primera vez el amor a través del contacto con otras personas que estén interesadas y mediante las diferentes salidas culturales que organizan los creadores de la página. Porque en definitiva siempre es más fácil encontrar a nuestra media naranja en situaciones en las que se comparten gustos o aficiones.

El funcionamiento de Ourtime es muy sencillo. Al igual que en otras páginas de citas nos realizan preguntas para filtrar lo máximo posible tus gustos y así ponerte en contacto con personas similares a ti o a lo que estás buscando. En primer lugar debes indicar si estás buscando a un hombre o a una mujer y de forma posterior rellenas los diferentes campos. Desde esta página van a ponerte en contacto y a buscar a gente que coincida con tus preferencias y que de la misma forma se encuentre en una zona cercana a tu lugar de residencia para aumentar las posibilidades de una cita presencial.

Desde Ourtime quieren que confíes en ellos y por este motivo en la propia página web afirman que todos los perfiles que entran en esta página de citas están verificados para que tengas una buena experiencia.

Finally

La app Finally te lo pone fácil si eres una persona muy tímida. Con esta aplicación puedes mantener el anonimato hasta que tú decidas lo contrario. Es una página que cuenta con más de 25 millones de usuarios.

Uno de los valores de esta aplicación, tal y como establecen en su propia descripción, es que la privacidad de cada usuario se mantendrá hasta que determine lo contrario. Porque desde esta App se aseguran de que tú mismo decidas quién puede ver qué información y cuándo.

Cita Senior

El portal número 1 de amistad y citas para mayores es Cita Senior. Así se define la página web Cita Senior en su cabecera.

Se trata de un portal en el que debemos registrarnos de forma previa para poder acceder a su servicio. El registro es totalmente gratuito y su funcionamiento es muy sencillo. Puedes encontrar personas de todas las zonas de España.

Esta web no se centra exclusivamente en buscar parejas o encontrar el amor, si no que están dirigidos también a encontrar buenos amigos, a hablar y a establecer relaciones duraderas. Insisten en su página que la compañía es lo más importante para ellos.

Stitch

La página web Stitch está enfocada no sólo al ámbito de ligar si no para que gente que se siente sola y necesite compañía, la encuentre. La frase de su cabecera de la página web es ‘Porque todos necesitan compañía’.

Se trata de una página que enfatiza en la conexión entre personas mediante la realización de actividades, de crear comunidad. A pesar de que se trata de una web para conocer gente, su página insiste más en la conexión de personas mediante grupos para la realización de actividades que sólo el hecho de ligar.

Por eso a través de esta página se realizan actividades con el objetivo de buscar una interacción social y una mayor cercanía y conexión entre varias personas. Con este método las personas que la utilicen pueden encontrar desde grandes amigos hasta grandes amores.

La seguridad y privacidad de los usuarios es muy importante. Desde esta página aseguran que todos los usuarios deben verificar sus identidades para evitar estafas. El límite mínimo de edad para poder entrar en esta comunidad es de 50 años.

Lumen

La aplicación Lumen para teléfonos móviles se dirige a un segmento de edad también para mayores de 50 años.

El propio nombre de la aplicación es Lumen: citas después de los 50. El objetivo de esta App según su descripción es conocer a gente soltera y encontrar gente con quien compartir aventuras de forma divertida.

Los perfiles que hay dentro de Lumen según la propia aplicación están verificados para mayor seguridad.



