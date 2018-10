Sabías Que... Cómo saber si le gustas a un buen amigo

Sois amigos desde hace años, estáis muy unidos y tenéis una relación de amistad muy bonita. Sin embargo, en los últimos tiempos le notas diferente. ¿Le estarás empezando a gustar? Tanto si tú sientes lo mismo como si estás preocupada por si esa persona está confundiendo sentimientos, es una situación difícil de adivinar. Por eso te contamos cómo saber si le gustas a un buen amigo con estos sencillos pasos.

Presta atención a sus palabras

Se interesa por tu vida amorosa

Si de repente tu amigo tiene interés por saber con quién estás saliendo cuando antes no lo preguntaba, es que te ve como algo más que una simple amiga.

Si además de preguntar por tus citas, te recomienda no ver más a ese chico o te cuenta lo mucho que le gustaría tener novia, blanco y en botella.

Te piropea más que antes

Si tu amigo tiene por costumbre decirte lo guapa que estás o lo bien que te queda esa ropa, no hay nada de lo que preocuparse. Pero si nunca lo hacía y ahora lo ha tomado como rutina, entonces es que está loquito por ti.

Te propone pasar tiempo a solas

Si notas que tu amigo busca la oportunidad de estar a solas contigo o que rehúye al grupo con cualquier excusa, significa que está a punto de pedirte una cita formal.

Observa su comportamiento

Te presta atención solo a ti

Si cuando estáis con el grupo de amigos notas que únicamente se fija en ti, está siempre al lado tuyo y vuestras miradas se cruzan constantemente, no hay lugar a dudas: le gustas.

Se muestra más tímido contigo

Si antes era más abierto y natural y ahora le notas más tímido o más nervioso cuando estás cerca de él o al hablar de ciertos temas, puede ser que esté enamorado de ti y se ruborice por ello.

Identifica posibles cambios

Cuida más su imagen

Si antes le veías vestido de cualquier forma y ahora de repente cuida más su imagen cuando va a estar contigo, puede ser que se esté preocupando más por su aspecto físico o que quiere que le prestes mayor atención.

Se vuelve más celoso

Es una de las formas más fáciles de detectar si le gustas a un amigo. Si solo hay amistad no se pondrá celoso cada vez que hables con un chico. Si notas que no le gusta hablar del tema, que cambia de actitud cuando estás con otros chicos o que ya no te pregunta por tus citas, lo tienes fácil: le gustas.

Modifica su lenguaje corporal

Si te estás preguntando cómo saber si le gustas o solo es amistad, debes fijarte en sus gestos. Si tu amigo siempre ha sido cariñoso por naturaleza, será difícil notar cambios importantes, pero si no lo era y ahora busca el contacto directo contigo, es una señal a tener en cuenta.

Lo mismo ocurre si el contacto visual se vuelve más intenso. Si no deja de mirarte y vuestras miradas se cruzan a menudo, es que has empezado a gustarle.

Averigua si le gustas

Aunque sea un paso difícil de dar, es la mejor forma de acabar con la incertidumbre: pregúntaselo directamente o averígualo por otros medios.

Pregunta a los amigos

Si tienes amigos en común, pídeles su opinión acerca de los sentimientos de tu amigo. Pídeles que sean sinceros, tanto si es cierto que tu amigo está enamorado de ti como si no lo es.

Si no tenéis amigos en común, puedes armarte de valentía y preguntar a sus amigos directamente. Esto no suele fallar, pues ellos mejor que nadie conocen a su amigo.

Pregúntaselo a él directamente

Es la mejor forma de acabar con los rumores. Ve al grano, sé valiente, busca el mejor momento y pregúntale si siente algo más por ti.

Dile que has comenzado a notar que actúa diferente, pero déjale claro que nada de lo que diga podrá echar por tierra vuestra amistad.

Si tu amigo te confirma tus sospechas, explícale lo que sientes tú y déjate llevar.

