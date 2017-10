Ocio - Tecnología Cómo encontrar el amor por Internet

Para conseguir tener una relación, se pueden utilizar muchos sitios en Internet y páginas especializadas en relaciones, pero en este proceso de búsqueda del amor la sinceridad es una de las partes esenciales del proceso. Lo más importante es ser honest@s con nosotr@s mism@s.

Casacochecurro.com Un estudio americano recoge que tanto mujeres como hombres tienden a mentir en cuanto a sus perfiles. En el caso del género masculino, estos tienden a ser menos realistas en cuanto al salario y estatura. En el caso del género femenino se suele mentir más en cuanto al peso y a la edad.

Pero para encontrar una persona que llegue a ser tu media naranja es necesario ser lo más sinceros posibles, porque el hecho de no decir la verdad supone que tú crees que no eres suficiente para que otra persona te acepte tal y como eres en la realidad y esto es un fallo.

En el caso de que hayas mentido en tu perfil, a la hora de tener una cita, con esa persona, esa va a ser un fracaso. Es imprescindible que te muestres como eres en realidad para que la otra persona elija si quiere seguir contigo y no con alguien que ni siquiera conoce.

En el perfil hay que tener una foto real y actual

De modo general, la gente suele mirar más en los perfiles que tienen foto, excepto aquellas personas que es gustan las citas a ciegas. En el caso de poner la foto en el perfil, los demás usuarios que buscan pareja empezarán a hacerse demasiadas preguntas lo que supondrá que no encuentres a tu media naranja. Existe un gran número de personas que deciden no poner su foto de perfil debido a que sienten que no son atractivos o que su físico no le va a gustar a nadie, pero hay que pensar que si una persona va a ser tu pareja te tiene que aceptar tal y como eres, porque de lo contrario la relación no tendrá ningún sentido.

La experiencia de buscar trabajo puede suponer una oportunidad para conocer gente nueva e incluso conocerte más en profundidad a ti mism@. Por ejemplo, podrías comenzar a hacer ejercicios, dieta, tal vez un corte de cabello nuevo o un cambio de ropa.

Tienen más posibilidades de encontrar trabajo aquellos perfiles que tienen una fotografía suya en la cual se pude ver perfectamente su cara y que sea reciente, que aquellos que no tienen fotografía.

Examina los perfiles que te interesen

Es necesario revisar con exactitud el perfil de aquella persona que más nos interese debido a que de esta manera se puede conocer mejor a la otra persona y cuando tengáis una conversación, esta podrá tener más preguntas y un mejor rumbo que si por el contrario no se conoce el perfil de la persona con la que estás hablando. Además a todo el mundo nos gusta que nos escuchen. Hay que tener en cuenta que el saber escuchar es la base para tener una relación perfecta.

El respeto es obligatorio

En la vida cotidiana es imprescindible respetarse un@ mism@, de esa manera podrás respetar a los demás de lo contrario el respeto brillara por su ausencia.

La queja más conocida que hace la gente que busca pareja por internet se basa en que existe mucha agresividad en las primeras conversaciones y, en ocasiones, en la primera cita. Esta es una postura que se debe de evitar, teniendo un carácter más seguro y tradicional. Todo necesita tiempo y más tener algo más que un simple amistad, por lo que es necesario que os toméis vuestro tiempo y en el caso de que la relación vaya a más que una simple amistad hay que esperar a que sea en el momento adecuado.

Hay que ser como eres tú

Ser tú mismo supone que eres únic@, y esa es la mejor característica que puedas tener, eso te hará ser diferente de todas las otras personas que están buscando pareja por internet, lo que supone tener más posibilidades de encontrar pareja.

Por ello, es muy importante que tu perfil, tu foto y tus planes reflejen tu forma de ser. Sé creativ@ y diferente. ¡Tú eres únic@

Los lugares públicos como mejores sitios para conocer a alguien

Después de mirar perfiles y hablar con gente, has encontrado uno que encaja con tus expectativas, has hablado con él o ella y te apetece conocerl@ en persona, es importante que estas primeras citas se lleven a cabo en un lugar público y que algún familiar o amigo conozca, un poco, a donde vas y con quién.

Es una manera segura de actuar aunque lo más probable es que pases una cita fabulosa y divertida.

