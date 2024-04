Ocio - Tecnología

Cómo abrir WhatsApp Web en el ordenador sin el móvil ni QR

La app de mensajería instantánea cuenta con su versión WhatsApp Web para ordenador. De esta forma podrás usar WhatsApp sin la necesidad de descargar ninguna aplicación en el tu PC. Eso sí, para poder iniciar sesión con tu cuenta de WhatsApp en el ordenador, vas a necesitar tener tu móvil a mano y escanear un código QR. Sin embargo, existe una opción por la cual no necesitarás realizar este proceso constantemente. En esta información te detallamos todos los pasos para abrir WhatsApp Web sin tener que escanear el código QR con tu móvil.

Cómo usar WhatsApp Web sin QR

La herramienta WhatsApp Web se ha actualizado con una nueva función por la cual no es necesario escanear el código QR cada vez que queramos acceder. De este modo, será más fácil y rápido usar la versión de WhatsApp para PC. Eso sí, debes tener en cuenta que tanto tu teléfono inteligente como el ordenador deben estar conectados a la misma red wifi para realizar un emparejamiento inicial mediante el escaneo de un código QR.

Es decir, una vez emparejes tu cuenta de WhatsApp en el ordenador mediante el escaneo del QR, no tendrás que volver a realizar este paso, a no ser que cierres sesión. Ten en cuenta que si no cierras sesión y más personas usan el mismo ordenador van a poder acceder al WhatsApp todas las veces que quieran.

Por ello, si no estás usando tu ordenador personal, WhatsApp recomienda siempre cerrar sesión cuando no se vaya a usar más.

Cómo saber los dispositivos conectados a mi WhatsApp

Imagina que has estado en una biblioteca estudiando y has abierto tu cuenta de WhatsApp en un ordenador público. Si al irte olvidaste cerrar sesión, no te preocupes, podrás cerrarla desde tu móvil para que nadie acceda a tus conversaciones.

Para ello, debes abrir WhatsApp desde el dispositivo principal con el que se utiliza la aplicación y acudir al apartado de ‘Configuración’. Dentro tienes que seleccionar el apartado ‘Dispositivos vinculados’ para ver dónde tienes iniciada tu cuenta de WhatsApp. También aparecerá información sobre el navegador empleado, el sistema operativo del PC, la ubicación y la última hora de conexión. Si deseas cerrar sesión sobre cualquiera de los dispositivos vinculados, pincha sobre él para cerrar sesión. Eso sí, ten en cuenta que cuando vuelvas a empezar sesión desde dicho dispositivo tendrás que volver a escanear el código QR con tu móvil.

¿Puedo usar WhatsApp Web sin móvil?

No, para poder usar la app de WhatsApp en el ordenador es obligatorio tener la aplicación descargada en el móvil y con una cuenta creada. WhatsApp Web funciona como una extensión de la cuenta móvil, lo que significa que refleja las conversaciones y mensajes desde el celular en tiempo real.