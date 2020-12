Ocio - Tecnología

Cómo usar WhatsApp web desde tu ordenador

¿Cómo usar WhatsApp web? Cuando hay mucho trabajo pendiente, puede ser de gran ayuda tener el WhatsApp disponible en el ordenador. Con WhatsApp web escritorio eso es posible: después de hacer una simple conexión, se sincronizan los mensajes del móvil con el ordenador, por lo que la aplicación puede utilizarse en los dos dispositivos. Así será mucho más fácil responder las conversaciones pendientes, sin necesidad de tener que coger el teléfono cada minuto. Aunque esta app te permite hacer mucho más. Descubre cómo sacarle el máximo partido y aprender a utilizar WhatsApp Web como un profesional.



Una de las cosas más importantes que hay que saber es que la conexión a WhatsApp web no implica la creación de una nueva cuenta: se trata de la misma, sólo que se puede utilizar en dos aparatos al mismo tiempo.

Requisitos para usar WhatsApp web

Antes de empezar con la sincronización de la cuenta, hay que prestar atención a los requerimientos para que la aplicación funcione bien en la computadora:

Para poder utilizar WhatsApp Web, tu teléfono debe tener instaladas, como mínimo, las siguientes versiones. Para los sistemas operativos de Android, versiones 4.0.3 y posteriores. Para sistemas operativos iOS versiones 9 y posteriores. También son compatibles los teléfonos con sistemas operativos KaiOs 2.5.1

Se debe tener una cuenta de WhatsApp activada correctamente en el teléfono móvil.

correctamente en el teléfono móvil. El ordenador debe contar con conexión a los navegadores Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari .

. Se debe verificar que la conexión a Internet es de calidad. Es recomendable utilizar una conexión WiFi en el teléfono, para evitar el gasto relacionado con datos móviles.

¿Cómo sincronizar WhatsApp web con el teléfono móvil y el código QR?

Hay que ingresar en la página de WhatsApp Web desde el ordenador. Allí se mostrará un código QR .

. Si tienes un smartphone, tienes que abrir WhatsApp en el teléfono móvil y seleccionar el menú, que en Android se logra al presionar los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez allí, se debe seleccionar WhatsApp web . Después, hay que escanear el código QR. Al pulsar la opción, el teléfono móvil pedirá que se escanee el código QR que generó anteriormente la página web en el ordenador. Lo que hay que hacer, entonces, es colocar la cámara frente al código para que el móvil lo reconozca.. Inmediatamente se sincronizará la cuenta entre el móvil y la computadora, por lo que la aplicación estará lista para usarse en ambos dispositivos.

y seleccionar el menú, que en Android se logra al presionar los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez allí, se debe . Después, hay que el teléfono móvil pedirá que se escanee el código QR que generó anteriormente la página web en el ordenador. Lo que hay que hacer, entonces, es colocar la cámara frente al código para que el móvil lo reconozca.. Inmediatamente se sincronizará la cuenta entre el móvil y la computadora, por lo que la aplicación estará lista para usarse en ambos dispositivos. En el caso de los teléfonos con sistema operativo iOs, tienes que seleccionar la pestaña ‘ Configuración ‘ que está en la parte inferior derecha de la página principal de WhatsApp. Dentro de ‘Configuración’, seleccionar la pestaña ‘ WhatsApp Web / Escritorio ‘. Una vez dentro, aparece otra pestaña que dice ‘Escanear código QR’. Si la seleccionamos, se abre la cámara de fotos para que enfoques la pantalla del ordenador y lea el código QR que se ha generado en el escritorio.

‘ que está en la parte inferior derecha de la página principal de WhatsApp. Dentro de ‘Configuración’, seleccionar la pestaña ‘ ‘. Una vez dentro, aparece otra pestaña que dice ‘Escanear código QR’. Si la seleccionamos, se abre la cámara de fotos para que enfoques la pantalla del ordenador y lea el código QR que se ha generado en el escritorio. Cuando se produce la lectura del código, la pantalla en el ordenador cambiará: aparecerán desplegados los mensajes del chat que se veían hace unos minutos en el móvil . De esta manera, se podrán retomar conversaciones personales o con los grupos, o también empezar nuevas. Para que esto se mantenga, el teléfono debe permanecer conectado.

. De esta manera, se podrán retomar conversaciones personales o con los grupos, o también empezar nuevas. Para que esto se mantenga, el teléfono debe permanecer conectado. Al abrir la sesión en varios navegadores de Internet, se verá un aviso en el ordenador de la sincronización de los mensajes. También en el teléfono aparecerá la información relacionada con el uso en el ordenador y se podrá verificar el navegador al que están sincronizados los mensajes.

¿Cómo cerrar sesión en WhatsApp Web?

Para dejar de usar el WhatsApp en el PC de forma definitiva, hay que seleccionar los tres puntos del menú que aparece en la parte superior y seleccionar el botón ‘Cerrar sesión’. De forma paralela, tienes que ir al menú de ajustes de la aplicación en el móvil. Allí se debe presionar la opción WhatsApp Web y luego ‘Cerrar sesión’ en todas las computadoras. Así se podrán enviar y recibir los mensajes de nuevo en el smartphone.

Cómo utilizar el WhatsApp en el PC

A veces estamos trabajando en el ordenador y llegan mensajes de WhatsApp a cada momento. Por más que intentemos concentrarnos, es inevitable desviar la atención y mirar el móvil. Para reducir el tiempo que usamos en esta tarea, una buena alternativa es utilizar la aplicación de WhatsApp en el ordenador. Aunque sea igualmente una distracción, seguramente será mucho más rápido y fácil desde el PC, pues funciona como un chat convencional.

Cómo envío fotos, videos o mensajes de voz desde WhatsApp web

Cuando se sincroniza la cuenta de WhatsApp con el ordenador es posible realizar casi todas las funciones que se realizan desde el chat del dispositivo móvil, como por ejemplo enviar fotos, vídeos o mensajes de voz. A continuación te mostramos una pequeña guía paso a paso para lograr estas transferencias de datos de fotos, vídeos o mensajes de voz sin mayores complicaciones.

Lo primero que se debe hacer es clic al botón de enviar archivos, al que se puede acceder desde la parte superior del chat de WhatsApp.

Si deseamos enviar una foto o video que se encuentra guardado en el ordenador hay que hacer clic en la galería y seleccionar los archivos deseados. Se pueden transferir hasta 10 archivos en la misma acción. Cuando se trata de videos hay que considerar que WhatsApp nos limita a un tamaño de 16MB de peso del video.Otra alternativa es arrastrar las fotos o videos desde el escritorio hasta el área de entrada de texto del chat.

También es posible tomar una foto o grabar un video directamente antes de enviarlo. Para eso, se debe hacer clic en el botón de la cámara y captar las imágenes con el teléfono móvil.

Una vez que se ha seleccionado el archivo, sólo hay que pinchar el botón de enviar.

Enviar mensajes de voz

Después de pensar bien el mensaje, hay que hacer clic en el botón del micrófono que se encuentra justo al lado de la entrada de texto del chat.

Luego, se debe grabar la nota con el micrófono de la computadora.

Para enviar el mensaje, hay que hacer clic en el botón de aceptar. Y si nos arrepentimos mientras vamos grabando el mensaje, sólo se debe hacer cliquear en el botón de cancelar.

Guardar fotos y videos de WhatsApp

Si nos hacen llegar archivos que queremos conservar, tampoco hay mayor problema. Tan sólo se debe hacer clic en la foto o vídeo que se desea guardar y después seleccionar el botón de descarga que se encuentra en la parte superior del menú.

Vista previa de mensajes

A través de esta versión para el ordenador puedes leer los mensajes que te envíen sin tener que meterete en la conversacion. Tan sólo tienes que pasar el ratón por encima de la converesación y se genera una pestaña pequeña en la que aparece el mensaje completo que te han enviado.

De esta forma puedes leer los mensajes que te envíen sin que la otra persona sepa que los has leído.

Modo oscuro

Puedes cambiar el tono de la pantalla y seleccionar el modo oscuro para tener evitar la vista cansada y poder leer mejor los mensajes que te lleguen.

Ver chats archivados

En el menú superior de la parte izquierda de la pantalla puedes acceder dierectamente a los chats archivados o mensajes destacados.

Bloquear y desbloquear

Al igual que en la app de móvil, en la versión escritorio puedes bloquear o desbloquear a los contactos que quieras. Para hacerlo tienes que acceder al menú desplegable que hay en la parte superior izquierda de la pantalla.

A tener en cuenta

WhatsApp Web está sincronizado con al aplicación de tu móvil, por tanto, si a tu teléfono se le acaba la batería, es probable que se desconecte la sesión del ordenador y no puedas usar la versión escrtorio.

Además, para utilizar WhatsApp web el teléfono tiene que estar encendido y con conexión a Internet.

Comprobar sesiones abiertas en el móvil

A través del teléfono puedes controlar qué sesiones tienes abiertas de WhatsApp o en qué momento, fecha, hora y terminal, se han abierto.

Para comprobarlo tienes que abrir WhatsApp en el teléfono, ir a Ajustes o Configuración y a la pestaña WhatsApp Web y en ella podrás ver si tienes sesiones abiertas o cuándo ha sido la última vez que se han abierto y dónde.

Lo que no puedes hacer con WhatsApp Web

Como hemos comentado, no todas las funciones que ofrece la aplicación de WhatsApp se pueden hacer en la versión de escritorio. Algunas de las acciones que no podemos hacer con la versión de WhatsApp para el ordenador son:

No se puede compartir la ubicación, ni en tiempo real, ni la actual.

Tampoco se pueden poner filtros o editar imágenes.

No se puede llamar por WhatsApp desde el ordenador. En cuanto a las videollamadas, WhatsApp está haciendo pruebas para integrarlas en la versión escritorio.

En cuanto a la configuración, no se puede cambiar la privacidad ni la seguridad ni los cambios de teléfono.

Tampoco podemos seleccionar la descarga automática de archivos.

No se puede añadir un contacto a la agenda o crear una difusión de mensajes.

No se puede crear un Estado.

Cómo recibir notificaciones de WhatsApp web en Chrome

Cuando estamos trabajando en el ordenador, no siempre podemos abrir cada minuto la pestaña de WhatsApp web para saber si llegaron mensajes nuevos. Por eso, es muy útil activar las notificaciones, que siempre se verán en la parte derecha de la pantalla. De esa manera, podremos ver la página de WhatsApp sólo cuando sea necesario. Te explicamos cómo, al igual que ya te explicamos cómo instalar WhatsApp web.

Muchas veces, no es posible ver esas notificaciones por varias razones: quizás no se han activado, están silenciadas o bloqueadas, o están desactivados temporalmente los sonidos y alarmas de WhatsApp web. Para solucionar este problema, aquí presentamos una serie de pasos, aplicables si se usa Chrome como navegador de Internet para recibir notificaciones de WhatsApp web en Chrome.

Activar las notificaciones de WhatsApp web en Chrome

En la parte superior de la lista de chats, se puede ver un cuadrado azul. Allí se debe pinchar en la opción ‘Activar notificaciones de escritorio’. Ahora hay que seguir las instrucciones que se despliegan en la pantalla, y hacer clic en Permitir. En caso de que no se vea el cuadrado azul, es recomendable refrescar la página. Si aún no se resuelve el problema, entonces puede ser que se hayan silenciado o bloqueado las notificaciones, por lo que es importante seguir los pasos a continuación.

Desactivar el silencio

Es posible que se hayan silenciado todas las notificaciones de la web y que, por esa razón, no se reciben las notificaciones. Estos son los pasos:

En la bandeja del sistema, hay que hacer clic en el botón Notificaciones Chrome, y desactivar la opción ‘No molestar’.Si usamos una computadora Mac, el botón de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla. Si sólo están silenciadas las notificaciones de WhatsApp web, entonces se debe pulsar el botón ‘Notificaciones Chrome’ y luego el de Configuración. Una vez allí, debemos asegurarnos de que esté activada la opción que dice web.whatsapp.com:443.

Desbloquear los avisos

Si nada de lo anterior ha funcionado, entonces pueden estar bloqueadas las notificaciones. En este caso, hay que completar estas instrucciones:

En la pantalla de Internet, se debe hacer clic en Configuración, que se encuentra en la parte superior derecha. Luego hay que pinchar en la opción ‘Mostrar opciones avanzadas’ y después ‘Configuración de contenido’. Donde dice Notificaciones, se debe seleccionar la opción ‘Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de escritorio’ o también ‘Preguntar cuando un sitio quiera mostrar notificaciones de escritorio’. Luego hay que hacer clic en ‘Administrar excepciones’ y buscar web.whatsapp.com. Si está la palabra bloquear, entonces se debe pinchar la X para que salga de esta lista. Una vez en la pestaña de WhatsApp web, se verá el recuadro azul, en el que se debe hacer clic en ‘Activar notificaciones de escritorio’.Hay que seguir las instrucciones de la pantalla, y seleccionar el botón Permitir.

Desactivar las notificaciones

Si llegan muchos mensajes, y no deseamos distracciones en un momento de mucho trabajo con nuestro ordenador, debemos desactivar los avisos de mensajes nuevos. Para lograrlo, se debe hacer clic en el botón de ‘Menú’ de WhatsApp web, luego en ‘Notificaciones’, y luego en ‘Desactivar alertas y sonidos por… Allí se debe seleccionar la cantidad de tiempo que se desea dejar de recibir los anuncios. Puede ser una hora, un día o una semana.

Para reactivar, sólo hay que hacer clic en el botón de silencio que se encuentra al lado del símbolo de crear un chat.

Algo que debemos saber es que si los grupos están silenciados en el teléfono, también lo estarán en WhatsApp web. Esta es la única configuración que se mantiene en ambos dispositivos. El resto de los ajustes son independientes para cada aparato.

¿Qué hacer si no se conecta WhatsApp web?

Si al seguir las instrucciones no funciona la sincronización de la cuenta de WhatsApp, puede deberse a varias razones. Dependiendo de la causa, se pueden seguir varios pasos para solucionar el problema.

1.- Conexión en el Smartphone

Lo primero que hay que hacer es verificar si la aplicación funciona correctamente en el teléfono móvil. Para eso, hay que intentar enviar un mensaje. Si eso no sucede, se pueden intentar algunas de estas alternativas, si el dispositivo es Android:

Reiniciar el teléfono.

Actualizar la versión de WhatsApp.

Desactivar el WiFi y volver a activarlo.

Asegurarse de que los datos móviles están activados. También hay que verificar si no está seleccionada la opción Desactivar datos de fondo, que se consigue al presionar Ajustes, después Uso de datos y después el botón de Menú.

Otra opción es revisar los ajustes de WiFi. Hay que presionar el botón de Menú, después Ajustes, luego WiFi, botón de Menú de nuevo y, finalmente, la opción Avanzado. Allí hay que verificar que la alternativa Mantenga WiFi prendido durante periodos de inactividad se encuentre en Nunca o Nunca si está conectado.

Si nada de esto funciona, se debe eliminar la aplicación e instalarla de nuevo.

2.- Conexión en el ordenador

. Si se puede enviar adecuadamente un mensaje desde el teléfono móvil pero sigue sin funcionar el WhatsApp web, entonces hay que verificar la conectividad en el ordenador. Cuando aparece una barra amarilla en la parte superior de los chats, entonces hay problemas con la conexión. En este caso, se deben seguir estas instrucciones:

Hay que comprobar si el problema se presenta con todas las páginas web. Si sólo ocurre con WhatsApp, entonces hay que refrescar o actualizar la pestaña en la que se encuentran las conversaciones.

Si eso no funciona, entonces se debe reiniciar la sesión. Para hacerlo, hay que presionar en el teléfono móvil los tres pequeños puntos del menú y seleccionar la opción Cerrar sesión. Luego se deben seguir todas las instrucciones que aparecen en la pantalla para iniciar de nuevo el funcionamiento de la cuenta.

La otra posibilidad es que haya algún problema con las redes inalámbricas. Si la conexión se realiza desde una red pública, se puede solicitar al administrador que permita el ingreso a web.whatsapp.com y *.whatsapp.net

Aplicación WhatsApp Web

Aunque la versión escritorio se puede utilizar de forma online, a través de los navegadores que hemos detallado, existen dos versiones de aplicaciones de WhatsApp para el ordenador que puedes descargar en este enlace. Son válidas para Windows y para Mac OS.

Cómo tener el mismo número de WhatsApp en dos móviles

Puedes utilizar WhatsApp Web desde el móvil, aunque no en el mismo teléfono donde ya tienes instalada la app de WhatsApp.

Utilizar WhatsApp Web en el móvil es una opción viable para todas aquellas personas que por cuestiones de trabajo necesitan tener un mismo número de WhatsApp en dos teléfonos. De esta forma podrás tener la aplicación de WhatsApp instalada por ejemplo en tu teléfono personal y la versión escritorio en el de trabajo.

Para poder disfrutar de esta doble cuenta, tienes que tener tu móvil donde tienes tu app de WhatsApp cerca del teléfono en el que vas a abrir WhatsApp Web.

El procedimiento es sencillo. Abres la página de WhatsApp Web desde el navegador del móvil, en la pestaña opciones seleccionas la ‘Versión para ordenador’, aparece el código QR que tendrás que escanear desde tu teléfono y por último, en el menú superior, seleccionar WhatsApp Web y escanear el código QR.

Cómo recibir notificaciones de WhatsApp web en Firefox

Sincronizar los mensajes de WhatsApp en el ordenador puede ser muy útil para ahorrar tiempo: mientras trabajamos, podemos tomarnos un minuto para responder las conversaciones sin necesidad de tomar el teléfono móvil. Algo que puede facilitar este proceso es la activación de las notificaciones, que se pueden ver en la parte derecha de la pantalla para recibir las notificaciones de WhatsApp web en Firefox.

Si, después de seguir el proceso para sincronizar los chats en el ordenador, aún no podemos ver las notificaciones, entonces puede estar ocurriendo un problema: es probable que estén desactivadas o bloqueadas estas alertas en el navegador, o que temporalmente hayan dejado de funcionar. Para solucionar estos inconvenientes en Firefox, hay que seguir unos pasos sencillos.

Activar notificaciones WhatsApp web en Firefox

Lo primero que hay que hacer es buscar el cuadro azul en la parte superior de los chats, y seleccionar la opción ‘Activar notificaciones de escritorio’ tal y como se puede apreciar en la imagen superior. Se deben seguir las instrucciones de la pantalla, y seleccionar Permitir para que se activen las notificaciones. Si no es posible ver el cuadro azul, hay que actualizar la página. En caso de que esto no funcione, se debe verificar si las notificaciones están silenciadas o bloqueadas.

Pasos para desbloquear notificaciones

En caso de que las notificaciones estén bloqueadas, se pueden seguir alguno de estos pasos:

Hacer clic en el icono del candado, que se encuentra en el lado izquierdo de la barra de navegación. Luego se debe seleccionar Permisos, después Mostrar notificaciones y allí hay que hacer clic en Permitir. Otra alternativa es darle clic al icono del candado y seleccionar Más información. Allí se debe desplegar la opción de Permisos, en la que hay que verificar si está activado el que dice Mostrar notificaciones. Si no es así, se debe hacer clic para activarlo.

Desactivar los avisos

Si, por el contrario, lo que se desea es dejar de recibir las notificaciones, entonces hay que seguir estos pasos: en la pestaña de WhatsApp web hacer clic en el botón de Menú, luego Notificaciones y, finalmente, Desactivar alarmas y sonidos por… En ese momento se puede determinar si se prefiere la interrupción de las alertas en el escritorio por una hora, un día o una semana.

Cuando se quieran volver a activar estos avisos, entonces hay que cliquear en el símbolo de Notificaciones desactivadas, que se encuentra al lado de icono de crear un chat.

Es importante considerar que cuando los grupos se silencian en el móvil, también estarán sin sonido en el ordenador. Para otros ajustes, se deben hacer de forma independiente en cada dispositivo.

Cómo recibir notificaciones de WhatsApp web en Opera

Recibir notificaciones de WhatsApp web puede ser muy práctico si no nos marean cada 10 segundos obligándonos a revisar la pestaña. ¿Pero y cuando no recibimos notificaciones? El motivo por el que puede deberse a varias cosas: es posible que las notificaciones estén desactivadas, bloqueadas o que los sonidos y alertas estén desactivados de forma momentánea. Si se usa Opera como navegador, hay que seguir unos sencillos pasos para solucionar este problema cuando vas a utilizar WhatsApp en el ordenador.

Instrucciones para activar los avisos de escritorio

Hay que revisar en el recuadro azul, que se encuentra en la parte superior de los chats, si están activadas las notificaciones de escritorio. Si no es así, sólo basta con hacer clic en la opción y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Es importante cliquear en Permitir para que comiencen a desplegarse los avisos de mensajes nuevos.

En caso de que no se pueda ver el recuadro azul, sólo hay que actualizar la página. Si no ocurre nada, entonces se deben seguir otros pasos para desbloquear o activar el sonido de las notificaciones.

¿Cómo permitir las notificaciones?

Una vez en Opera, hay que hacer clic en Opciones y seleccionar la que dice Mostrar opciones avanzadas. Allí es necesario dirigirse a Sitios web. En la opción de ‘Notificaciones’, hay que hacer clic en ‘Permitir que los sitios web muestren notificaciones en el escritorio’, o también en Preguntar cuando un sitio intente mostrar notificaciones en el escritorio. Luego, hay que seleccionar la opción Administrar excepciones y buscar web.whatsapp.com. Si se encuentra la palabra bloquear al lado, sólo hay que cliquear en la equis para que desaparezca de esa lista. Al ir a la pestaña de WhatsApp web, ya debe aparecer el recuadro azul. En ese caso, se debe seleccionar la opción Activar notificaciones de escritorio y seguir las instrucciones.

Desactivar las notificaciones

Para dejar de recibir las notificaciones durante una hora, un día o una semana, se deben seguir estos pasos: primero, abrir la pestaña de WhatsApp web, luego el botón de Menú, después Notificaciones y, finalmente, Desactivar notificaciones por… Una vez allí se selecciona la cantidad de tiempo que se desea desactivar los avisos.

Si se desean reactivar estas alertas, sólo hay que hacer clic en el símbolo de notificaciones desactivadas.

En caso de que los grupos estén silenciados en el móvil, también estarán de esta manera en el ordenador. De todos modos, otros ajustes sí se deben realizar directamente en cada dispositivo.

