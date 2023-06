Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo no aparecer en línea en WhatsApp

NOTICIA de de Jessica Pascual

El estado ‘en línea’ de la aplicación de WhatsApp es un indicador a través de la que los contactos pueden saber si estás conectado en un momento determinado o no. Se trata de una información que puede pasar totalmente desapercibida o convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Por ello, si prefieres ocultar este dato para que los contactos no sepan en qué momento estás o no conectado, a continuación te explicamos cómo conseguirlo. Se trata de una función que garantiza la privacidad de conexión de los usuarios y que es muy fácil de configurar.

Cuándo aparece el estado en línea

El estado ‘en línea’ de WhatsApp solamente aparece cuando un usuario accede a la aplicación y tiene conexión a internet. Es un dato público que aparece en la parte superior de la pantalla del chat, justo debajo del nombre de contacto con el que te tiene guardado la persona que lo está viendo.

Cómo no aparecer en línea en un Android

El proceso específico para quitar el estado de ‘en línea’ de WhatsApp en un teléfono con sistema operativo iOS es muy sencillo.

Lo primero que hay que hacer es acceder a la aplicación de WhatsApp y, en el interior, pulsar en el botón específico de ‘Ajustes’.

A continuación, buscar en el menú de la nueva pantalla la pestaña ‘Privacidad’.

Al hacerlo, acceder a la sección específica que dice ‘Hora de última conexión y estado en línea’.

En el interior de la pestaña, indicar el tipo de configuración de privacidad que quieres establecer.

Si quieres que lo vean todos tus contactos Si no quieres que lo vea nadie Si solo quieres que sea una información visible a tus contactos guardados O si quieres seleccionar de forma personalizada los contactos que tengan acceso a esta información

Una vez definida la configuración, quedan aplicados los cambios acerca de la privacidad del estado de WhatsApp.

Cómo no aparecer en línea en un iPhone

El proceso en un teléfono iPhone es prácticamente idéntico.

En la sección de ‘Ajustes de WhatsApp’ aparecen distintas opciones.

Para configurar este dato hay que pulsar en la sección que dice ‘Privacidad’

A continuación, en la nueva pantalla que se abre, pulsar la primera opción que dice ‘Hora de última vez y en línea’.

Al hacerlo, se abre una nueva pantalla donde aparecen distintas opciones. En concreto, el usuario puede elegir entre que vean la última hora de conexión todos los contactos, que lo vean solamente ‘mis contactos’, que no lo vea nadie o que solo tengan acceso a información determinados contactos que pueden configurarse de forma manual.

Por otra parte, en cuanto a la configuración del estado de ‘en línea’, el usuario puede elegir entre que lo vean todos o la misma configuración marcada para la información acerca de la hora de la última conexión.

Una vez aplicada esta configuración, ya puedes disfrutar del modo invisible de WhatsApp y evitar tener que compartir información privada con los contactos que no quieras.

Si quieres leer más noticias como Cómo no aparecer en línea en WhatsApp, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.