Crecen las llamadas no solicitadas: un 36,5% de los consumidores recibe más spam que antes de las medidas del Gobierno

NOTICIA de de Javi Navarro

Cuatro de cada diez consumidores en España han experimentado un aumento en las llamadas comerciales no solicitadas desde la implementación de nuevas medidas del Gobierno, según revela una encuesta nacional realizada por FACUA-Consumidores en Acción. Esta encuesta, que incluyó a 7.050 usuarios y se llevó a cabo entre el 17 y el 30 de septiembre, muestra que el 36,5% de los encuestados recibe más llamadas que antes de las mencionadas medidas, a pesar de que pretendían restringir este tipo de prácticas.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, presentó estos datos el pasado 1 de octubre, dando voz a una problemática que muchos ciudadanos consideran insostenible. “La práctica totalidad de los usuarios sigue denunciando ser víctima de spam telefónico, alcanzando un alarmante 98,9% de los encuestados”, señaló Sánchez, indicando que este porcentaje ha aumentado respecto al 98,3% reportado el año anterior.

Aumento de la frecuencia de llamadas

La frecuencia del spam telefónico sigue siendo preocupante, con el 59,4% de los encuestados afirmando que recibe estas llamadas todos o casi todos los días. En detalle, un 33,7% menciona recibir varias llamadas a la semana y solo un 5,9% recibe unas pocas al mes. Adicionalmente, un 7,7% de los usuarios reportó haber recibido más de diez llamadas al día, mientras que la media de llamadas recibidas se sitúa en tres diarias.

Servicios más ofrecidos

Los servicios que más frecuentemente se ofertan durante estas llamadas son:

Servicios de luz: 32,7%

Telecomunicaciones: 29,8%

Otros productos variados: 8,2%

El Gobierno y las medidas insuficientes

Desde el 7 de junio pasado, una nueva orden del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública obliga a las compañías de telecomunicaciones a bloquear las llamadas comerciales desde líneas móviles. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes, ya que el 36,4% de los encuestados sigue recibiendo llamadas spam desde números móviles, siendo el 50,3% de las llamadas provenientes de teléfonos fijos. “Los estafadores han encontrado formas de sortear las medidas existentes usando prefijos nacionales”, reconoció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

FACUA exige que se amplíen las medidas para incluir la prohibición de llamadas spam desde números fijos con prefijo geográfico. La asociación considera esencial que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulse un cambio regulatorio que permita indemnizaciones a usuarios que no autorizaron la llamada y que tipifique como infracción el hecho de aceptar altas mediante prácticas de spam telefónico.

También se destaca la necesidad de asegurar que las grabaciones de las llamadas reflejen claramente el consentimiento del usuario, y que, en caso contrario, el contrato no sea válido. “Las empresas deben ser sancionadas si no demuestran que el usuario solicitó la llamada”, explicó Rubén Sánchez.

Cómo denunciar las llamadas ilegales

FACUA aconseja a los usuarios que, si reciben llamadas comerciales no autorizadas, interpongan una denuncia ante la AEPD, la agencia encargada de supervisar el cumplimiento de estas normativas. Además, la asociación está tramitando denuncias para sus socios afectados por spam telefónico. En su página web, FACUA.org/antispam, se pueden encontrar instrucciones sobre cómo presentar estas denuncias.

Sin embargo, FACUA critica la escasa respuesta de la AEPD en términos de sanciones, señalando que muchas denuncias son archivadas o desestimadas por razones que consideran inaceptables. “La AEPD ha desestimado casos debido a que los usuarios no aportaron documentación que debería haber sido solicitada de manera directa”, concluyó Sánchez.