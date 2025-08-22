Ocio - Tecnología

Ocho de cada diez padres pide que los móviles se queden fuera del aula

La mayoría de los padres en España aboga por dejar los móviles fuera de las clases. Y casi la mitad de los españoles —un 39%— se manifiestan en contra de la digitalización total en las aulas, frente al solo 18% que apoya una educación completamente digital. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por idealo.es, un comparador de precios online, en el marco del inicio del nuevo curso escolar. La investigación también revela un aumento del 6% en el precio de los libros de texto digitales.

Familias españolas a favor de las aulas sin móviles

La presencia del teléfono móvil en el aula se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza tanto para docentes como para estudiantes. Un abrumador 82% de los padres españoles respalda la idea de que los alumnos deben dejar sus dispositivos móviles en el momento de entrar a clase, tal y como ha establecido la Comunidad de Madrid. Esta medida ya se ha implementado en algunos países europeos, donde existen casilleros dedicados para estos dispositivos o fundas que impiden su uso.

Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, destaca que “la digitalización no termina de convencer a los españoles. Existe un debate abierto sobre su efectividad, y muchos padres aún no se sienten cómodos con las herramientas digitales en las aulas, apostando por los libros de texto tradicionales. Esta postura se debe principalmente a la preocupación de que los dispositivos tecnológicos se conviertan en una fuente de distracción, perjudicando la concentración de los alumnos y el aprendizaje efectivo”.

La preferencia hacia la digitalización en las aulas no es clara entre los españoles. La encuesta de idealo indica que el 39% de los padres prefiere un enfoque mixto que combine libros digitales y de papel. Por otro lado, el 38% se opone al uso de libros digitales en las aulas, mientras que solo el 18% se muestra a favor de una educación completamente digital.

Estos datos reflejan una evidente preocupación por el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes. Para muchos padres, la digitalización en el aula puede convertirse en una fuente de distracción. Con tantas opciones de dispositivos y una alta conexión online, el ambiente educativo necesita un enfoque elevado que podría verse afectado por las novedades tecnológicas —lo que lleva a muchos a ver las pantallas como un obstáculo más que como una herramienta de aprendizaje.

Incremento en el precio de los libros de texto digitales

El estudio de idealo.es ha revelado que el precio medio de los libros de texto digitales descargables ha incrementado un 6% en el último año, pasando de 182 euros a 192,5 euros. Este aumento es significativo, sobre todo teniendo en cuenta que los libros digitales son personales e intransferibles, lo que significa que no se pueden compartir, vender o donar una vez superada la asignatura. Esto contribuye a aumentar los costos para las familias.

El gasto de la vuelta al cole se dispara un 18% en los últimos tres años

La encuesta de idealo también muestra que el gasto medio de vuelta al cole en España ha aumentado un 2% en comparación con 2024, alcanzando los 501,26 euros por niño. Aunque no se trata de un cambio drástico en relación al año anterior, este incremento se convierte en una carga cada vez más pesada para las familias, quienes enfrentan un aumento en el coste del material escolar, mientras ven restringida su capacidad de ahorro.

El kit básico para la vuelta al cole incluye:

Mochila: 29,42 euros

Chándal: 26,07 euros

Papelería: 48,26 euros

Calzado deportivo: 31,87 euros

Libros de texto: 365,64 euros —un 7% más caro que el año pasado—

En este contexto, el material digital también ha experimentado un encarecimiento significativo.

El 30% de los españoles opta por material escolar de segunda mano

Ante esta situación económica, las familias españolas han implementado diversas estrategias para enfrentar los crecientes costos. Según la encuesta, el 30% de los encuestados ha optado por adquirir material escolar de segunda mano, mientras que el 25,5% ha recortado otros gastos para poder afrontar los costos escolares. A su vez, un 24% ha recurrido a ahorros y un 14% ha buscado subvenciones estatales o regionales para adquirir estos productos.

Algunas familias también han solicitado ayuda a su entorno: el 11% ha pedido apoyo a familiares y el 7% ha solicitado préstamos bancarios. Este último dato es corroborado por el Banco de España (BdE), que reporta un aumento del 20% en los créditos al consumo durante el primer trimestre del año, reflejando la realidad económica del país.