Consigue gadgets a precios de ganga en la subasta de objetos perdidos del ayuntamiento de Madrid

NOTICIA de de Javi Navarro

La próxima subasta de dispositivos electrónicos en Madrid trae oportunidades únicas desde 46 euros por un smartphone. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una subasta pública de más de 550 dispositivos electrónicos, procedentes de su Oficina de Objetos Perdidos. Este evento, que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre en la calle de Nicolás Morales 38, en el distrito de Carabanchel, ofrece a los ciudadanos una excelente oportunidad para adquirir tecnología a precios muy competitivos.

Los interesados, que pueden visitar la exposición física, también tienen la opción de participar en la puja online hasta el 23 de octubre a través de la web de la plataforma Surus Inversa en Escrapalia.com. Los precios de salida son realmente atractivos: teléfonos móviles desde tan solo 46 euros y tabletas a partir de 25 euros.

Variedad de productos tecnológicos en subasta

Los dispositivos disponibles incluyen una gran diversidad de artículos electrónicos que seguramente llamarán la atención de los asistentes:

Ordenadores portátiles: 420 unidades, con precios de partida desde 40 euros.

Tabletas: 31 unidades, la más asequible a partir de 25 euros.

Teléfonos móviles: agrupados en lotes desde 46 euros.

Cámaras fotográficas: 19 cámaras cuyos precios comienzan en 27 euros.

Consolas de videojuegos: 25 unidades desde 25 euros.

Libros electrónicos: 62 disponibles a partir de 23 euros.

Por ejemplo, el dispositivo individual más costoso de la subasta será un Surface Pro 3, que comenzará con un precio de 89 euros. Además, los lotes organizados permitirán a los compradores llevarse múltiples dispositivos a un precio más ventajoso.

Durante el año 2024, la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento ha recibido más de 77.800 objetos, muchos de ellos de origen aeroportuario. A través de esta subasta, el Consistorio busca cumplir varios propósitos: fomentar el consumo responsable y facilitar el acceso a tecnología a los ciudadanos a precios reducidos. “Transcurridos dos años, si no han sido reclamados, pasan a disposición municipal”, señaló un portavoz del Ayuntamiento, subrayando así el compromiso de la institución con la sostenibilidad y la reutilización.

Los ingresos generados por esta subasta se incorporarán a los presupuestos del Ayuntamiento, contribuyendo a la Tesorería Municipal. Todos los dispositivos han satisfecho un riguroso proceso de borrado seguro de datos, asegurando la confidencialidad y la seguridad del futuro propietario.

En resumen, participar en esta subasta no solo brinda la posibilidad de adquirir dispositivos tecnológicos a precios accesibles, sino que también promueve una cultura de sostenibilidad y reinversión en la comunidad.