Ocio - Tecnología

Internet

Así es el timo de la patata, la nueva estafa de la que alerta la Policía Nacional

NOTICIA de de Jessica Pascual

“¿Qué cara se te quedaría si compras un teléfono móvil de última generación por internet y te llega una patata a casa?” Así comienza un vídeo que ha publicado la cuenta oficial de la Policía Nacional en redes sociales en el que alerta de una nueva estafa en la compra de móviles por internet en plataformas de segunda mano.

Se trata de un timo en el que los ciberdelincuentes supuestamente ponen a la venta teléfonos móviles en plataformas de compra y venta de productos de segunda mano. Los usuarios interesados en estos dispositivos pagan el precio acordado por ellos, pero lo que les llega a casa no es el móvil que creen haber comprado, sino una patata de verdad. ¿Pero, qué pasa si compro un producto por internet y lo que me llega no era lo que esperaba?

En qué consiste el nuevo timo de la patata

El timo de la patata es un nuevo intento de los ciberdelincuentes para estafar dinero a sus víctimas. En este caso, la estrategia que llevan a cabo es la siguiente:

Ponen a la venta un teléfono móvil usado en una plataforma de compra y venta de productos de segunda mano.

Los usuarios interesados que decidan comprarlo formalizan el pago y esperan a recibir el producto en casa

Sin embargo, lo que les llega no es el teléfono por el que creen que han pagado, sino una patata.

Parece una broma, pero nada más lejos de la realidad. Porque sí, los agentes de la Policía Nacional, responden: “Ha pasado” y es un timo en el que caen cientos de personas.

Cómo evitar caer en el timo de la patata

Ante el aumento de este tipo de intentos de estafa, los agentes de la Policía Nacional ofrecen una serie de consejos para evitar caer en una estafa en este tipo de plataformas de segunda mano:

En primer lugar, revisar las valoraciones de ese vendedor

Sospecha de los precios que son demasiado atractivos

Desconfía de los vendedores que quieren que continúes la negociación fuera de la plataforma oficial

Haz los pagos siempre por medios seguros y protegidos

Por último, concluyen: “Aun así, si has sido víctima de una estafa, repórtalo a la plataforma y denúncialo a la Policía“. A estos consejos, te recomendamos que tengas en cuenta otras claves para evitar estafas al comprar en Vinted, Wallapop y otras plataformas de segunda mano.