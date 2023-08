Ocio - Tecnología

¿Qué pasa si pago algo por internet y no llega el producto que esperaba?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si alguna vez has comprado algo por internet introduciendo tu tarjeta de crédito o débito y no has recibido lo que esperabas, es muy probable que hayas sufrido una estafa por comprar en una web fraudulenta. En estos casos, las entidades bancarias no se responsabilizan de los engaños. Es por ello que siempre hay que extremar las precauciones al realizar compras en páginas no conocidas. Pero, ¿puedo solicitar la devolución del cargo de la tarjeta a mi banco?

Si eres de los que hace compras en páginas o apps de compra y venta como Wallapop, aquí puedes consultar algunos consejos para comprar de forma segura y evitar estafas.

Como indica el Banco de España, todos los pagos que realizas con tu tarjeta bancaria son mandatos de pago irrevocables y exime a las entidades bancarias de cualquier tipo de fraude que podamos sufrir. De esta manera, al igual que pasa con las transferencias bancarias, los bancos no pueden hacer nada para que te devuelvan el dinero si no se cuenta con el consentimiento del beneficiario.

¿Puedo solicitar la devolución del cargo al banco?

En el caso de que solicites la devolución a tu banco, solo podrán realizar una gestión diligente de la reclamación ante la sociedad propietaria del sistema y comprar la autenticación de la operación. Es decir, la única manera que tienes de conseguir la devolución del cargo es teniendo el consentimiento del beneficiario, en este caso el vendedor. Si se trata de un fraude, es muy improbable que esto suceda.

Consejos del Banco de España para evitar estafas

Si no quieres caer en la trampa de algunas webs fraudulentas que buscan estafar a los usuarios, es importante que extremes las precauciones al comprar en páginas desconocidas. El portal Cliente Bancario del Banco de España da algunos consejos para identificar a los estafadores en internet:

Entrega y pago en mano. Es la manera más infalible para que no te engañen. Además, podrás comprobar en el momento el estado del producto. Para una mayor seguridad, intenta quedar con el vendedor en un lugar público, a plena luz del día y donde haya mucho tránsito de personas.

Compra a vendedores que con buenas valoraciones. Además, en algunos sitios el vendedor no recibe el dinero hasta que el cliente confirma que le llega el producto que esperaba y en buen estado.

Evita el pago por transferencia bancaria. De este modo no existe ninguna garantía entre particulares de la recepción del producto.

Si pagas con PayPal, desconfía de quien te pida que pagues con la opción ‘enviar dinero a amigos o familiares’ con la excusa de ahorrarse la comisión. Bajo ningún concepto envíes efectivo en un sobre por más que te aseguren que es seguro.

No des datos personales como tu dirección, DNI, teléfono o tarjeta bancaria.

No te comuniques con el vendedor por WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea. Usa solo el chat interno de la aplicación.

Desconfía si el vendedor escribe con demasiadas faltas de ortografía o si te mete prisa en que realices el pago.

Si tú eres el vendedor y vas a vender un móvil o una tablet, resetea el dispositivo como si fuera de fábrica. Si no lo haces, pueden acceder a las contraseñas que tengas guardadas en el dispositivo.

