13 consejos para comprar de forma segura y evitar estafas en Wallapop

Si no sueles comprar en plataformas como Wallapop por miedo a que te estafen, debes saber que hay diferentes trucos que puedes poner en práctica para evitar caer en el engaño. Si quieres que tus compras o ventas en Wallapop se realicen con total seguridad y evitar cualquier intento de estafa, en este artículo te dejamos 13 consejos para no convertirte en víctima de este tipo de fraudes.

Wallapop envíos

Si realizas una compra en Wallapop, los términos de la empresa indican que cualquier problema en la operación debe ser solventada entre ambos particulares.

Por eso Wallapop cuenta con un servicio de envíos para asegurar el éxito de la compra o venta sin imprevistos. Se trata del servicio ‘Wallapop Envíos‘, a través del que el vendedor debe llevar el producto a las oficinas de Correos o pedir que un trabajador de Seur lo recoja en el domicilio. Por otra parte, el vendedor sólo va a abonar el precio del producto por el método acordado cuando lo reciba y compruebe que está en buen estado.

Si hay algún problema durante el proceso de compra a través de ‘Wallapop Envíos‘, puedes abrir una disputa. Si la otra parte no acepta la devolución, Wallapop se tiene que hacer cargo y evaluará la situación. Si es aceptada, el envío es gratis para ambas partes. ‘Wallapop Envíos’ es un servicio que sólo está disponible a través de la aplicación móvil.

Demostrar que el producto funciona

¿Y si después de haber pagado un producto compruebas que no funciona o que está roto? Para evitar a toda costa que nos engañen y nos envíen un producto roto, es imprescindible que pidamos al vendedor un vídeo en el que se demuestre de alguna forma que es actual y en el que se vea que el producto que vamos a comprar funciona perfectamente. Si te pone pegas para hacer este sencillo vídeo, desconfía y no compres el producto.

Perfil del vendedor

Antes de decidirte por comprarle un producto a alguien, puedes echar un vistazo a su perfil de vendedor para analizarle y ver si te transmite fiabilidad.

Si el vendedor tiene cinco estrellas de valoración y muchas opiniones favorables, es buena señal. Por el contrario, desconfía de los perfiles que no tengan ventas, compras ni opiniones. Si a esto le añadimos que el producto no tiene foto, te recomendamos que busques a otro vendedor.

Además puedes revisar las transacciones de los usuarios a los que vas a comprar. Si son usuarios públicos puedes consultar las transacciones anteriores que ha realizado.

¿Dónde quedar?

Si no estás seguro de dónde realizar el intercambio, mejor hazlo en un lugar público. Cuanta más gente haya delante, mejor. Si se produce una estafa en un lugar público es más fácil que la gente que haya cerca de vosotros se entere y puedan echarte una mano.

Bizum

Hay estafadores que quedan con el comprador con la intención de robarles el dinero y quedarse además con el producto. Para evitar caer en este engaño, puedes imponer al vendedor que te de el producto antes de pagarle. De esta forma se puede comprobar el estado del producto y una vez visto y con el producto entre las manos, proceder a hacer el Bizum.

Evitar dinero falso

Si el usuario te va a pagar con dinero en metálico, te va a tocar hacer la prueba para evitar que te paguen con billetes falsos. Si quieres aprender a diferenciar los billetes verdaderos de los falsos, te contamos las siete mejores formas de detectar un billete falso.

No pagues por adelantado

A no ser que conozcas al vendedor o tengas una confianza plena en él, no pagues por adelantado ningún producto. Si pagas un producto antes de tenerlo, será muy fácil que seas víctima de una estafa.

Contrareembolso

Es una buena opción para asegurarte no pagar por adelantado ningún producto hasta que no te llegue. Pero ojo, antes de pagar contrareembolso asegúrate de que el producto está en buen estado.

Usa sólo el canal de comunicación de Wallapop

Usa siempre el sistema de comunicación interno de la plataforma. Desconfía de aquellos que te dicen que uséis otras vías como WhatsApp para negociar.

Productos tecnológicos

En cuanto a los productos de tecnología, comprueba todas las características, actualizaciones, pide el IMEI o los números de serie del producto. Solicita al vendedor algún vídeo del producto para verificar que funcione. Si eres el vendedor, formatea siempre el producto

Estafa nigeriana

La estafa nigeriana consiste en que un comprador, supuestamente ubicado en Nigeria, contacta contigo porque está interesado en comprarte un producto y que se lo envíes a su país. En ocasiones el posible comprador dice que está ubicado en otro país, no en Nigeria, pero siempre fuera de España.

El comprador ofrece pagarte por PayPal o transferencia el precio del producto junto con los gastos de envío. Es aquí donde intentan engañarte. El comprador te envía fotos y vídeos del proceso de pago, pero es mentira.

Te envían un correo electrónico haciéndose pasar por tu banco o por PayPal confirmando la recepción de la transferencia, pero en realidad, no se ha efectuado.

Consejos de seguridad de Wallapop

A través de la web de Wallapop, se detallan unos consejos de seguridad para poder realizar tus compras o ventas de productos de una forma más segura:

En Wallapop nunca te van a pedir la contraseña ni te van a enviar mensajes con enlaces para ver los mensajes o poner tus anuncios gratis.

ni te van a enviar mensajes con enlaces para ver los mensajes o poner tus anuncios gratis. Wallapop nunca te va a contactar a través del chat.

Desconfía de mensajes supuestamente enviados por Wallapop con faltas de ortografía , con escudos policiales o hablen de wallapay .

, con escudos policiales o . Wallapop sólo usa correos con los siguientes dominios, @wallapop.com, @ban.wallapop.com, @info.wallapop.com, @mail.wallapop.com, @news.wallapop.com y @report.wallapop.com. Si recibes un correo de Wallapop pero no tiene ninguno de esos dominios, es un fraude.

¿Y si me han estafado?

Lo primero que tienes que hacer ante esta situación es denunciar al usuario a través de la aplicación de Wallapop. Este paso es fundamental para que otras personas no caigan en su trampa. Reúne toda la información acerca de la operación con los que puedas demostrar que te han estafado y acude a denunciarlo a una comisaría.

