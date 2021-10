Cómo pagar por Bizum (enviar y recibir dinero)

Ocio - Tecnología

Hacer un Bizum, esa palabra que se ha colado en nuestro vocabulario y ha venido para quedarse. ¿Te suena verdad? Pero, ¿Sabes qué es Bizum? ¿Cómo funciona? O ¿Para qué sirve? Bizum es una aplicación creada por las entidades bancarias con el objetivo de realizar pagos de forma casi instantánea haciendo uso sólo del teléfono. Sólo te hacen falta dos cosas: un móvil y la app de tu banco. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para instalar y hacer un Bizum.

Nuevas condiciones junio 2021

Bizum introduce nuevos límites y cambia las condiciones de las transferencias instantáneas entre particulares, medidas que entrarán en vigor el próximo 15 de junio de 2021.

En concreto, la plataforma reduce el límite máximo de operaciones al mes entre particulares. Hasta ahora un usuario de Bizum puede realizar hasta 150 operaciones al mes, pero con las nuevas condiciones que impone la plataforma, a partir del 15 de junio tan sólo podrá realizar 60 operaciones al mes. Este límite va a aplicarse sólo para el pago entre particulares y por tanto una persona que tenga Bizum a partir de esta fecha va a poder recibir un máximo de 60 Bizum al mes, pero va a poder enviar todos los que quiera.

Este máximo de 60 operaciones mensuales pueden reducirlo todavía más las entidades bancarias si lo consideran necesario. Esta es una nueva modificación de los límites que marca la plataforma, pero existen otros límites para poder utilizar Bizum:

El importe mínimo para poder realizar un Bizum es de 0,50 céntimos .

. El importe máximo que un usuario puede enviar o recibir es de 1.000 euros . Algunas entidades bancarias tienen un límite menor y permiten hacer pagos de máximo 500 euros.

. Algunas entidades bancarias tienen un límite menor y permiten hacer pagos de máximo 500 euros. El importe máximo que puede recibir una persona en un día es de 2.000 euros .

. El número de destinatarios en una solicitud o envío múltiple es hasta 30 personas . Algunas entidades limitan esta cantidad y permiten un número máximo de 10 personas.

. Algunas entidades limitan esta cantidad y permiten un número máximo de 10 personas. La duración del envío pendiente es de 2 días para clientes de Bizum y de 7 para los que no lo sean.

No busques la app de Bizum

Primer error. Cuando hablamos de aplicación de Bizum y buscamos tanto en Google Play como en App Store la app de Bizum, no la encontramos. ¿Qué ocurre? ¿Es fallo de nuestro teléfono? Si todo el mundo la tiene, ¿por qué no puedo descargarme la app de Bizum?

Que no cunda el pánico. A pesar de decir Bizum app o la app de Bizum, lo cierto es que no es una aplicación propia. No se encuentra a través de las tiendas de apps. La forma de poder llegar a Bizum es a través de las entidades bancarias, en concreto de la tuya. Porque Bizum es una aplicación creada por los bancos y por tanto su acceso es a través de las diferentes entidades.

Cómo descargarlo

El primer paso que tienes que realizar para poder descargarte Bizum y empezar a utilizarlo es buscar y descargar la aplicación de tu banco. Al final de esta guía te dejamos un listado con los bancos en los que puedes utilizar Bizum.

Si quieres instalarte Bizum ahora sigue estos pasos a través de tu teléfono móvil y lo tendrás listo en unos minutos. Si nos deslizamos hasta el final de la página de Bizum puedes seleccionar el logo de tu banco. Este enlace te lleva a la página de tu banco. Pongamos de ejemplo descargar Bizum La Caixa.

Una vez estamos dentro de la página nos explican brevemente en qué consiste Bizum y al final de la página indican que puedes utilizar Bizum a través de la aplicación de La Caixa y ofrecen el enlace directo a la descarga tanto en App Store como en Google Play.

Una vez estés dentro de la aplicación debes buscar la pestaña que ponga Bizum y pinchar en esa pestaña para proceder a activarlo. Una vez seleccionas la opción nos pedirá el número de teléfono y listo. Ya puedes enviar o recibir dinero con Bizum. Una vez te das de alta no tienes que esperar, puedes utilizarlo directamente.

¿Me pueden enviar dinero si no lo tengo activado?

Un dato importante es que aquellas personas que no estén dadas de alta en Bizum no van a poder recibir dinero de aquellas personas que sí tengan activada esta función. Por tanto antes de nada debes activar Bizum.

Requisitos

Para poder utilizar Bizum es necesario tener una cuenta bancaria con IBAN en España y pertenecer a las entidades que tienen activado el pago con Bizum.

Cómo funciona

A través de la aplicación de Bizum puedes enviar y recibir dinero de forma instantánea. Además puedes solicitar dinero a otros contactos y como novedad puedes hacer compras online directamente desde la app.

La forma de pago es a través de tu teléfono móvil. Cuando activamos la aplicación se asocia nuestra cuenta bancaria con el número de teléfono y se crea una tarjeta de crédito. Aunque esto es simple trámite.

Para enviar dinero por Bizum tienes que acceder a la aplicación de tu banco y seleccionar la opción de enviar dinero en Bizum. Introduces la cantidad que deseas enviar y seleccionas el número de contacto a través de la agenda de contactos o introduces el número de forma manual.

Al igual que para hacer una transferencia puedes introducir un mensaje o un concepto para la persona a la que vas a pedir o enviar dinero. Además de enviar dinero a amigos o conocidos, puedes colaborar con ONG y mandarles dinero a asociaciones que estén vinculadas a Bizum.

Tarda menos de 10 segundos en realizar la operación. Puede hacerse entre miembros de un mismo banco o entre personas que pertenezcan a entidades distintas. Y también es posible comprar décimos de lotería en cualquiera de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y cobrar los premios de lotería con Bizum, siempre y cuando sean inferiores a 2.000 euros.

En esta otra información te explicamos cómo evitar estafas a través de Bizum, cómo detectarlas y las medidas de precaución que puedes tomar para pagar con total seguridad por Bizum.

Envíos múltiples

Como novedad ahora puedes hacer envíos y solicitudes múltiples a grupos. Si a partir de ahora quieres olvidar de llevar la tarjeta encima y pagar con el móvil, Bizum te da la posibilidad. Dentro de la propia categoría de Bizum en la app de tu banco puedes activar la posibilidad de hacer compras online. Puedes establecer envíos límite sin clave, como en una tarjeta de crédito en la que no metes pin hasta los 50 euros.

Si quieres darte de baja, dentro de la app de tu banco, en la pestaña de Bizum puedes seleccionar ajustes y y al final de la pantalla especifica Baja del servicio Bizum. En esta misma pantalla también puedes desactivar la opción de pago con Bizum.

Funciones pendientes

El pago en comercios directamente. Podrás pagar con el teléfono y hacerlo de forma rápida sin tarjetas ni dinero en efectivo.

>> Sacar dinero sin tarjeta de un cajero

Ventajas

La principal ventaja de hacer uso de la app Bizum es que puedes enviar dinero o recibirlo de forma instantánea, en 10 segundos . No hará falta introducir datos bancarios, ni papeleo, ni llevar grandes cantidades de dinero encima ante grandes eventos o celebraciones. Con el teléfono móvil podrás pagar de forma cómoda, segura y sin complicaciones.

. No hará falta introducir datos bancarios, ni papeleo, ni llevar grandes cantidades de dinero encima ante grandes eventos o celebraciones. Con el teléfono móvil podrás pagar de forma cómoda, segura y sin complicaciones. Aunque sin duda otra de las grandes ventajas de Bizum es que se trata de un servicio en el que no tenemos que pagar comisiones.

Otra gran ventaja es que si se da la ocasión, puedes cambiar el Bizum de entidad bancaria .

. Puedes tener más de un teléfono asociado a una misma cuenta.

Desventajas

La principal desventaja es que en caso de dejarnos la aplicación abierta si nos roban o perdemos el teléfono otra persona podrá hacer transferencias a través de Bizum.

Sin embargo, es una opción poco probable porque las aplicaciones de los bancos si no las utilizas suelen cerrar sesión de forma automática al poco tiempo de inactividad por seguridad.

Una pequeña desventaja de este servicio es que no está disponible para enviar dinero a cuentas en el extranjero o a un teléfono del extranjero.

para enviar dinero a cuentas en el o a un teléfono del extranjero. Tampoco está disponible ni habilitado para uso profesional como en el caso de los autónomos ni las empresas .

ni habilitado para uso profesional como en el caso de los . Si no dispones de fondos en la cuenta y te solicitan dinero o quieres enviar se cancela automáticamente.

Obtener la clave

La clave de Bizum sólo es necesaria para realizar pagos en comercio electrónico. Es decir, para pagar compras online. Las claves no son necesarias para hacer envíos o solicitudes de dinero a contactos, pero sí en pagos de comercio electrónico y suele ser una combinación de cuatro dígitos que eliges tú mismo al darte de alta. Sólo puedes pagar online con Bizum en los comercios en los que veas habilitado el botón de Bizum en la propia página.

Orange permite pagar con Bizum

Orange incorpora Bizum a sus medios de pago. Con esta operación, se convierte en la primera compañía telefónica en incorporar Bizum como forma de pago.

Con esta novedad, todos los usuarios de esta compañía van a poder utilizar Bizum como medio de pago en todas las transacciones que hasta ahora tenían que hacer con tarjeta de crédito, como por ejemplo en el pago de terminales, en cuotas de financiación, recobros o pagos por exceso de consumo entre otros.

Esta nueva incorporación no sólo es válida para clientes de Orange, sino también para usuarios de Jazztel y Amena independientemente del banco del que sean. Para poder pagar con Bizum una operación, primero hay que llamar al servicio de atención al cliente del operador y solicitar del pago que se quiere hacer. En ese momento nos enviarán un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace para seleccionar el medio de pago, entre las opciones, encontraremos Bizum.

Esta nueva medida surge de un acuerdo entre Orange y BBVA, entidad bancaria que ha sido la encargada de gestionar a nivel tecnológico la operación.

Bancos

La lista que exponemos a continuación enumera todos los bancos a través de los que puedes hacer un uso de la aplicación Bizum.

Sabadell Cajarural Ibercaja Grupo Cooperativa Cajamar Abanca Bankinter Liberbank Laboral Kutxa Evo Bank Eurocaja Rural Caja de ingenieros Mediolanum banco Cajalmendralejo Qarquia banca Bankoa Cajasur Deutsche Bank Imagin Bank ING Open Bank La Caixa Santander BBVA Unicaja Banco Bankia Kutxabank

