Cómo recuperar un Bizum enviado por error

NOTICIA de de Jessica Pascual

Introducir el importe, el destinatario y el botón de Confirmar. Pero, ¡ups! Te has equivocado de contacto y has enviado un Bizum a la persona equivocada. ¿Qué hacer? ¿Se puede anular el Bizum enviado? A pesar de que esta es una situación que puede pasar de forma habitual por un pequeño despiste o por las prisas, no es posible anular un Bizum. Pero que no cunda el pánico, esto no quiere decir que no puedas recuperar el dinero que has enviado por error.

¿Se puede anular o cancelar un Bizum?

No. Esta plataforma de pago entre particulares no admite la posibilidad de cancelar o anular una operación realizada, independientemente del importe o del destinatario al que se lo envíes. Sin embargo, esto no quiere decir que si te equivocas al hacer un Bizum te hayas quedado sin el dinero. Por el contrario, hay distintas vías para recuperarlo.

Qué hacer si he enviado un Bizum por error

Lo primero, que no cunda el pánico. Da igual que hayas enviado una cantidad pequeña de dinero o un importe considerable, aunque pienses que es una faena, tiene solución. Aunque la posibilidad de recuperar el dinero, en este caso, será mucho más fácil si tienes confianza o relación habitual con la persona a la que le has enviado dinero por error.

Cómo recuperar un Bizum enviado por error

En estas situaciones, si has enviado un Bizum a un contacto por error porque al introducir el nombre te has equivocado, la vía más rápida para recuperar el dinero es la siguiente:

Contactar con la persona a la que has enviado el dinero por error y pedirle que te lo devuelva porque te has equivocado. El destinatario del dinero solo tiene que acceder al Bizum y pulsar el botón de ‘devolver el Bizum’ y listo. O puede hacerte un Bizum nuevo con el dinero que ha recibido.

porque te has equivocado. El destinatario del dinero solo tiene que acceder al Bizum y pulsar el botón de ‘devolver el Bizum’ y listo. O puede hacerte un Bizum nuevo con el dinero que ha recibido. Otra opción, si no tienes forma de contactar con esa persona y has enviado una cantidad considerable de dinero, como la cantidad máxima del límite de dinero que puedes enviar por Bizum en cada banco, es ponerte en contacto con tu entidad bancaria. Es una fórmula que puedes utilizar para informarte de las distintas posibilidades que tienes de recuperar el dinero.

Recuperar un Bizum enviado por error a un desconocido

Si has escrito un teléfono por error porque te has equivocado al escribir el móvil y ni le conoces, el proceso es el mismo. Aunque puede ser una situación algo más incómoda, en estos casos lo ideal es guardar ese número y hablarle o llamarle para explicar lo sucedido y solicitar la devolución del dinero.

¿Y si el destinatario se niega a devolver el dinero?

Si se da la situación de que la persona que ha recibido el dinero por error no quiere devolvértelo, la única alternativa es recurrir a la vía judicial. Presentar una denuncia en el juzgado con motivo de la apropiación indebida del dinero enviado. Este es un proceso largo en el que vas a tener que hacer una doble inversión de tiempo y dinero. Motivo por el que antes de tomar una decisión hay que valorar qué camino de todos merece la pena, en función del dinero enviado por error y de la relación con esa persona en cuestión.

