Cómo funciona Bizum: Guía de uso

¿Alguna vez has hecho un Bizum? Este método rápido y sencillo para enviar y recibir determinadas cantidades dinero entre amigos, familiares y conocidos es cada vez más popular y utilizado. ¿Pero, cómo funciona? ¿Hay que descargarse una aplicación? ¿Puedo hacer un Bizum si tengo una cuenta bancaria en cualquier entidad? La respuesta a estas preguntas es que no. A continuación puedes consultar una guía sobre cómo funciona Bizum y las principales claves que hay que tener en cuenta sobre su uso. Y si ya lo tienes activado, consulta en esta otra información las nuevas condiciones y cómo pagar por Bizum de una forma rápida y desde cualquier dispositivo.

Qué se puede hacer con Bizum

A través de la aplicación de Bizum puedes enviar y recibir dinero de forma instantánea. Además, puedes solicitar dinero a otros contactos y como novedad puedes hacer compras online directamente desde la app.

No busques la app de Bizum

Primer error. Cuando hablamos de aplicación de Bizum y buscamos tanto en Google Play como en App Store la app de Bizum, no la encontramos. ¿Qué ocurre? ¿Es fallo de nuestro teléfono? Si todo el mundo la tiene, ¿por qué no puedo descargarme la app de Bizum?

Que no cunda el pánico. A pesar de decir Bizum app o la app de Bizum, lo cierto es que no es una aplicación propia. No se encuentra a través de las tiendas de apps. La forma de poder llegar a Bizum es a través de las entidades bancarias, en concreto de la tuya. Porque Bizum es una aplicación creada por los bancos y, por tanto, su acceso es a través de las diferentes entidades.

Cómo descargarlo

El primer paso que tienes que realizar para poder descargarte Bizum y empezar a utilizarlo es buscar y descargar la aplicación de tu banco. Al final de esta guía te dejamos un listado con los bancos en los que puedes emplear Bizum. Si quieres instalarte Bizum ahora sigue estos pasos a través de tu teléfono móvil y lo tendrás listo en unos minutos. Si nos deslizamos hasta el final de la página de Bizum puedes seleccionar el logo de tu banco. Este enlace te lleva a la página de tu banco.

Una vez dentro de la página nos explican brevemente en qué consiste Bizum y al final de la página indican que puedes usar Bizum a través de la aplicación específica de la entidad y ofrecen el enlace directo a la descarga tanto en App Store como en Google Play.

En el interior de la app hay que buscar la pestaña que ponga Bizum y pinchar en esa pestaña para proceder a activarlo. Tras seleccionar la opción, hay que indicar el número de teléfono y listo. Ya puedes enviar o recibir dinero con Bizum. Una vez te das de alta no tienes que esperar, puedes utilizarlo directamente.

¿Me pueden enviar dinero si no lo tengo activado?

Un dato importante es que aquellas personas que no estén dadas de alta en Bizum no van a poder recibir dinero de aquellas personas que sí tengan activada esta función. Por tanto, antes de nada debes activar Bizum.

Cómo activar Bizum en el móvil

La forma de pago se realiza a través del teléfono móvil. Cuando un usuario activa esta función dentro de la entidad bancaria, se asocia la cuenta con el número de teléfono y se crea una tarjeta de crédito. Hecho esto, ya tienes la función de Bizum disponible para enviar y recibir dinero.

Cómo enviar dinero por Bizum

Para enviar dinero por Bizum tienes que acceder a la aplicación de tu banco y seleccionar la opción de enviar dinero en Bizum. Introduces la cantidad que deseas enviar y seleccionas el número de contacto a través de la agenda de contactos o introduces el número de forma manual.

Al igual que para hacer una transferencia puedes introducir un mensaje o un concepto para la persona a la que vas a pedir o enviar dinero. Además, de enviar dinero a amigos o conocidos, puedes colaborar con ONG y mandarles dinero a asociaciones que estén vinculadas a Bizum.

Tarda menos de 10 segundos en realizar la operación. Puede hacerse entre miembros de un mismo banco o entre personas que pertenezcan a entidades distintas. Y también es posible comprar décimos de lotería en cualquiera de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y cobrar los premios de lotería con Bizum, siempre y cuando sean inferiores a 2.000 euros.

En esta otra información te explicamos cómo evitar estafas a través de Bizum, cómo detectarlas y las medidas de precaución que puedes tomar para pagar con total seguridad por Bizum.

Cómo hacer envíos múltiples

Como novedad, ahora puedes hacer envíos y solicitudes múltiples a grupos. Si a partir de ahora quieres olvidar de llevar la tarjeta encima y pagar con el móvil, Bizum te da la posibilidad. Dentro de la propia categoría de Bizum en la app de tu banco puedes activar la posibilidad de hacer compras online. Puedes establecer envíos límite sin clave, como en una tarjeta de crédito en la que no metes pin hasta los 50 euros.

Si quieres darte de baja, dentro de la app de tu banco, en la pestaña de Bizum puedes seleccionar ajustes y y al final de la pantalla específica Baja del servicio Bizum. En esta misma pantalla también puedes desactivar la opción de pago con Bizum.

