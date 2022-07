Ocio - Tecnología

Cómo y dónde cobrar los premios de la lotería

¿Cómo cobrar un premio de lotería? Lo primero, si has sido uno de los afortunados de algún premio de loterías, ¡Enhorabuena!. Ahora, tras la emoción del primer momento, puede que te estés preguntando a dónde tienes que ir o qué hacer para que te ingresen el dinero que te ha tocado. Pues bien, la respuesta varía en función del importe del premio.

De manera general, para cantidades pequeñas, puedes dirigirte a cualquier administración de lotería y cobrarlo en efectivo. Mientras que para premios superiores a 3.000 euros, el procedimiento cambia. En estos casos, tienes que acudir a un banco o a una delegación superior de lotería para recibir tu premio. Antes de ir a cobrarlo, te recomendamos, sobre todo si es un premio grande, que consultes cuánto se queda Hacienda de los premios de la lotería.

Dónde puedo cobrar los premios de loterías

Depende de la cantidad que te haya tocado. Todos los premios por debajo de 3.000 euros puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de lotería de barrio.

Para los premios por importes superiores a 3.000 euros, no te queda otra que cobrarlo a través de un banco concertado con la ONLAE. Estos bancos son CaixaBank, BBVA, Santander y CECA. También puedes cobrar premios superiores en las delegaciones comerciales de Loterías, como por ejemplo en la que hay en la calle Guzmán el Bueno de Madrid o en cualquier de las delegaciones territoriales.

Si se cobra la lotería en un banco donde tienes abierta una cuenta bancaria, el dinero se ingresará directamente en esa cuenta. Pero si no eres cliente ni de BBVA, CaixaBank o Santander, estas entidades deberán darte un cheque para que cobres el premio a través de la que sea tu entidad bancaria.

¿Puede un banco cargar comisiones por cobrar un premio de la lotería?

Cobrar un décimo no tiene coste si se hace en administraciones o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) o en alguna de las entidades colaboradoras de ONLAE (BBVA, Banco Santander, La Caixa y Confederación Española de Cajas de Ahorros). En cambio, en las entidades no colaboradoras, los trámites para el cobro de un décimo tienen un gasto de gestión, puesto que la entidad designa a un apoderado para cobrar el premio en representación del beneficiario.

También le aplicarán un coste de gestión si trata de cobrar en una entidad colaboradora un décimo con un premio inferior a 5.000 euros.

Dónde cobrar la lotería. CUIDADO CON LOS COSTES POR GESTIÓN

Y ahora que me ha tocado la lotería, ¿cómo la cobro? ¿Y cuáles son las entidades financieras concertadas con LAE? Te lo detallamos a continuación:

Loterías y Apuestas del Estado Entidades colaboradoras (Santander, BBVA, La Caixa y CECA) Resto de entidades Hasta 5.000 € -cobro en cualquier Administración de Lotería. -directamente por el beneficiario. -con coste. Un apoderado de la entidad cobrará el premio al representar al beneficiario. -con coste. Un apoderado de la entidad cobrará el premio al representar al beneficiario. Mayor o igual a 5.000 € Cobro en la Delegación Provincial. -sin coste. -se inician los trámites desde Servicios Centrales.

Es muy importante que el consumidor conozca estas condiciones, puesto que los comerciales de la banca podrían aprovechar la felicidad del premiado para intentar que abra una cuenta en su entidad o contrate algún producto financiero diciendo que así se ahorran comisiones, cuando no las hay. Siempre habrá que negociar para tratar de que estas comisiones sean lo más reducidas posibles, o irse a otro banco o entidad que no cobre dichas comisiones.

Cobrar un premio de loterías por Bizum

Si te ha tocado un premio inferior a 2.000 euros, pero no quieres llevar tanto dinero en efectivo encima, puedes acudir a tu administración de lotería y pedir que te lo ingresen a través de Bizum. Para cobrar un premio de lotería por Bizum tan solo tienes que acceder a la aplicación una vez estés en la administración y seleccionar la pestaña que dice ‘Generar código QR para pagos y cobros‘. Este código te permite identificarte como usuario para realizar esta operación y es dinámico. Es decir, que se genera uno nuevo para cada operación y solamente puede utilizarse una única vez.

Una vez se genere, podrás usarlo durante 15 minutos. Si transcurre ese tiempo y no lo has usado, caduca y tendrás que generar otro. Por ello, es mejor esperar a que te atiendan en la administración para abrir la aplicación de Bizum y generar el código, puesto que el proceso no te demorará más de un par de minutos. Después, tienes que mostrarle este código al empleado de la administración para que verifique tu identidad y listo. En ese momento recibirás el ingreso en tu cuenta.

Este nuevo método para cobrar los premios de lotería por Bizum no tiene comisiones ni intereses y es un proceso rápido y sencillo. La aplicación de pago permite cobrar y pagar en cualquiera de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) por un importe máximo de 2.000 euros.

