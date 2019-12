Ocio - Tecnología

Loterías y Apuestas La fiscalidad de los premios de Lotería o los impuestos que pagas a Hacienda de tu premio

Los impuestos que se pagan de los premios de loterías cambian desde 2018. Entonces, ¿cuánto dinero se queda Hacienda de tu premio de la lotería si te ha tocado el Gordo de Navidad, la Primitiva, el Euromillones, la ONCE, la lotería Nacional o de la Cruz Roja, la Bonoloto o la Quiniela? Antes, desde 2013 a 2017 se pagaban impuestos a partir de tramos de premios superiores a 2.500 euros, pero desde 2018 el tramo exento de impuestos sube hasta los 10.000 euros, por lo que desde 2018 ya no se paga impuestos a Hacienda si se gana un premio por debajo de estos diez mil euros.

Estos tramos fiscales se aplican a las loterías y apuestas del Estado, premios de los cupones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), décimos de la Cruz Roja Española y también de billetes premiados de entidades análogas europeas o de comunidades autónomas y aumentarán su tramo en los años 2019 y 2020.

Fiscalidad premios lotería 2018

Los premios inferiores a 10.000 euros durante 2018 estarán exentos de tributación y los que superen estas cifras tendrán una fiscalidad del 20% pero solo a partir de las cantidades superiores al nivel de los 10.000 euros.

Es decir, a partir de premios que superen los 10.000 euros sí que se seguirá aplicando un impuesto del 20% sobre los sorteos de ONLAE. Es decir, no pagarás impuestos por premios por debajo de esta cantidad, pero sí un 20% sobre el resto del premio.

Por ejemplo, si este año 2019 te toca el premio del Gordo de Navidad y, por tanto, ganas un premio de 400.000 euros, tributarás por la parte que supere los 10.000 euros, esto es, por 390.000 euros. Y es a estos 390.000 euros en los que se aplicaría un impuesto del 20%, es decir, pagarías a Hacienda 78.000 euros y te quedaría un premio ‘limpio’ tras impuestos de 322.000 euros.

Te dejamos una tabla con el resto de premios y cómo se aplican los impuestos:

Teléfono Hacienda

Fiscalidad premios lotería 2019

En 2019, a los premios de Loterías por debajo de los 20.000 euros no tendrán que aplicárseles ningún impuesto. Sobre el tramo de premio que supere esa cantidad se aplicará el 20% de impuestos. Te dejamos nuevamente la tabla informativa:

Fiscalidad premios lotería 2020

Y en 2020 ocurrirá lo mismo con los premios por debajo de los 40.000 euros, que no deberán pagar impuestos a Hacienda.

Si en 2020, como ejemplo, el premio del Gordo de la lotería de Navidad siguiera siendo de 400.000 euros al décimo, el dinero que cobrarías serían unos 328.000 euros tras abonar 72.000 euros en impuestos (aplicar el 20% al tramo de 360.000 euros).

Premios loterías exentos impuestos en 2017 – Hasta 2.500 €

Premios loterías exentos impuestos en 2018 – Hasta 10.000 €

Premios loterías exentos impuestos en 2019 – Hasta 20.000 €

Premios loterías exentos impuestos en 2020 – Hasta 40.000 €

Cómo se pagan los impuestos de la lotería

Hacienda te ‘coge’ de inmediato el dinero nada más cobrarlo. Al igual que pasa en las nóminas con las retenciones de IRPF, la AEAT te lo quitará antes de que llegue el dinero a tu cuenta. En tu cuenta bancaria sólo recibirás el importe ‘limpio’ del premio, se habrán descontado todos los impuestos.

Sin embargo, esto no te excluirá de que el año siguiente tengas que dejar de informar en la declaración de la Renta del premio de lotería que hayas ganado. Además también deberás incluir completamente rellenado el modelo 230 de la AEAT para aplicar las retenciones.

Así, el modelo 230 con la declaración del resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados por premios de loterías deberá detallar de manera individual los datos de los ganadores de los sorteos, en el que deberán figurar, entre otros, los siguientes datos:

• Importe total individual del premio obtenido así como la base de la retención o del ingreso a cuenta que ha sido considerada por el pagador del premio.

• Datos identificativos de cada ganador o, en su caso, de su representante (NIF-nIE, apellidos y nombre o razón social).

• Comunidad Autónoma de residencia fiscal de cada ganador.

Impuestos a pagar en premios de loterías compartidos entre varias personas

Siempre que se cobre un premio superior a 3.000 € por apuesta, décimo, cupón o fracción e independientemente de que el premio haya sido obtenido por uno sólo o bien conjuntamente por varias personas o entidades.

Existe un modelo de hoja de comunicación en el que los ganadores de los premios proceden a comunicar a las entidades pagadoras de los premios sus principales datos identificativos con el fin de que los referidos pagadores puedan conocer a qué impuesto se debe imputar la retención o ingreso a cuenta efectuado según el carácter de la persona o entidad ganadora del premio (persona sometida al IRPF, persona o entidad sometida al IRNR o persona o entidad sometida al IS), así como para que puedan cumplimentar los datos identificativos que deberán figurar en el modelo 230 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.

En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas, cofradías,..), se hace por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación, en especial en los supuestos de que alguno de los partícipes ganadores sea una persona o entidad sometida al IRNR o al Impuesto sobre Sociedades ya que, en los dos impuestos citados, la retención o ingreso a cuenta por el gravamen especial de loterías no tiene el carácter de impuesto definitivo y se deberá acreditar de manera precisa el pago a cuenta efectuado, bien para justificar la devolución solicitada ( IRNR) o bien para justificar el crédito impositivo derivado del premio obtenido que se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Ejemplos Lotería Primitiva. Boleto de 28 apuestas compartido entre 3 jugadores a partes iguales. Precio unitario de la apuesta: 1 euro.

5 apuestas premiadas: 1 premio de ……. 18.000 €

2 premios de ……………………………………………………………. 2.700 € (exento impuestos) 2 premios de ……………………………………………………………. 630 € (exento impuestos) Total premios del boleto (1*18.000 + 2*2.700 + 2*630) = 24.660 €

Premios sujetos a retención (1*18.000) …………. 18.000 € – 20% = 3.600 €

Premios cobrados tras impuestos 24.660 € – 3.600 € = 21.060 €

Premio cobrado por cada una de las 3 personas 21.060 € / 3 = 7.020 €

Cómo cobrar los premios de loterías

Todos los premios por debajo de 3.000 euros puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de lotería. Nunca deberás abonar nada previamente.

Para los premios por importes superiores a 3.000 euros, no te queda otra que cobrarlo a través de un banco concertado con la ONLAE. Estos bancos son Caixabank, BBVA, Santander y CECA. También puedes cobrar premios superiores en las delegaciones comerciales de Loterías, como por ejemplo en la que hay en la calle Guzmán el Bueno de Madrid o en cualquier de las delegaciones territoriales.

Si se cobra la lotería en un banco donde tenemos cuenta bancaria, el dinero se ingresará directamente en nuestra cuenta. Pero si no somos clientes ni de BBVA, Caixabank o Santander, estas entidades deberán darnos un cheque para que cobremos el premio a través de nuestro banco.

Características especiales del impuesto del 20%

a) Se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados.

b) Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros (entre ellos todas las denominadas “pedreas” o premios menores). Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500 euros sólo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

Esta exención se aplica siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional.

Como se ha indicado anteriormente, la exención es por décimo, fracción o cupón de lotería o por cada apuesta premiada por lo que en el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.

c) La base imponible del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. Se establece una regla especial de valoración en el caso de premios en especie (por ejemplo, el sorteo del “oro” de la Cruz Roja) d) La cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible prevista en el apartado 3 anterior el tipo del 20 por ciento. Dicha cuota se minorará en el importe de las retenciones o ingresos a cuenta que deben efectuar a los contribuyentes que han sido premiados las entidades pagadoras de los premios que sean residentes en territorio español. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial.

¿Puede un banco cargar comisiones por cobrar un premio de la lotería?

Cobrar un décimo no tiene coste si se hace en administraciones o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) o en alguna de las entidades colaboradoras de ONLAE (BBVA, Banco Santander, La Caixa y Confederación Española de Cajas de Ahorros). En cambio, en las entidades no colaboradoras, los trámites para el cobro de un décimo tienen un gasto de gestión, ya que la entidad designa a un apoderado para cobrar el premio en representación del beneficiario. También le aplicarán un coste de gestión si trata de cobrar en una entidad colaboradora un décimo con un premio inferior a 5.000 euros.

DÓNDE COBRAR LA LOTERÍA… CUIDADO CON LOS COSTES POR GESTIÓN

Y ahora que me ha tocado la lotería, ¿cómo cobrar la lotería? ¿Y cuáles son las entidades financieras concertadas con LAE? Te lo detallamos a continuación:

Loterías y Apuestas del Estado Entidades colaboradoras (Santander, BBVA, La Caixa y CECA) Resto de entidades Hasta 5.000€ -cobro en cualquier Administración de Lotería. -directamente por el beneficiario. -con coste. Un apoderado de la entidad cobrará el premio al representar al beneficiario. -con coste. Un apoderado de la entidad cobrará el premio al representar al beneficiario. Mayor o igual a 5.000€ Cobro en la Delegación Provincial. -sin coste. -se inician los trámites desde Servicios Centrales.

Es muy importante que el consumidor conozca estas condiciones, ya que los comerciales de la banca podrían aprovechar la felicidad del premiado para intentar que este abra una cuenta en su entidad o contrate algún producto financiero diciendo que así se ahorran comisiones, cuando no las hay.

Comisiones que sí cobran los bancos por gestiones derivadas de loterías

¿Qué comisiones se pagan a los bancos por cobrar los premios de lotería? Hemos consultado a los expertos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) sobre las posibilidades que se abren una vez que te toca algún premio importante del sorteo de la lotería de Navidad. Pero desde Adicae destacan que «a la Banca también le toca la lotería de Navidad con las comisiones cuando un premiado entra por la puerta de la sucursal. En los últimos años, las entidades cobran comisión a los depositantes de un décimo (asociaciones, empresas, bares…) y, en el caso de que resulte premiado su número, también les cobran el servicio de pago». Además, es más que probable que, si resulta agraciado, el banco trate de retener su dinero ofreciéndole alguno de sus productos financieros o de ahorro. Por eso, es importante conocer los siguientes consejos por si la suerte te sonríe.

Las entidades bancarias cobran comisión por el depósito de participaciones de lotería, así como por la gestión de su pago, en el caso de que estas resulten premiadas. Las entidades pueden cobrar comisiones por este servicio, pero solo al emisor de las participaciones (pequeños negocios, bares, asociaciones vecinales, peñas…). El emisor, a veces un consumidor particular, deberá negociar para tratar de que estas comisiones sean lo más reducidas posibles.

