168 millones, lo que ganaría Hacienda si se reparten los tres primeros premios de la Lotería de Navidad

NOTICIA de de Jessica Pascual

El reparto de los premios de la Lotería de Navidad es una muy buena noticia para Hacienda. Porque, en el caso específico de 2023, si se reparten los tres grandes premios, a las arcas públicas les toca nada más y nada menos que un total de 168 millones.

Estos son los cálculos que han elaborado los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que estiman que al fisco le tocará aproximadamente este premio en concepto de recaudación e impuestos aplicados en la Lotería de Navidad si se reparten los tres premios grandes.

Cuánto se lleva Hacienda en total de la Lotería de Navidad

Hacienda no solo se lleva los impuestos aplicados por la fiscalidad de los premios de la Lotería de Navidad. En concreto, la Agencia Tributaria podría ganar 168,3 millones de euros durante la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios: El Gordo, el segundo y tercer premio.

Estos son los datos que estiman desde Gestha, quienes además vinculan el incremento de las retenciones aplicadas en los premios de la Lotería de Navidad en un total de 4,55 millones respecto al año anterior. Una situación que se deriva por el aumento de 5 series en los décimos para participar en el sorteo durante 2023.

Los cálculos indican que este año el número de premios que reparte la Lotería de Navidad aumenta en 765.200, hasta alcanzar el total de 28.312,400 premios. En cuanto al importe de estos, aumenta en 70 millones de euros y se sitúa en los 2.950 millones de euros.

Como resultado, las arcas del Estado reciben un “aguinaldo” de unos cuantos millones. Porque esta recaudación también se incrementa, a pesar de que se mantiene el mínimo exento de tributación que se aumentó el 1 de enero de 2020 hasta los primeros 40.000 euros. Porque todos los premios menores a esta cuantía son por los que no hay que pagar impuestos.

Cuánto va a recaudar hacienda de los premios de la Lotería

Series Nº premios

de cada serie Importe del premio

de cada décimo Total de premios

de todas las series Impuestos

de cada décimo

premiado Total retención gravamen especial

sobre los premios

de determinadas loterías y apuestas 185 1 400.000 740.000.000 72.000 133.200.000 185 1 125.000 231.250.000 17.000 31.450.000 185 1 50.000 92.500.000 2.000 3.700.000 185 2 20.000 74.000.000 0 0 185 8 6.000 88.800.000 0 0 185 1.794 100 331.890.000 0 0 185 2 2.000 7.400.000 0 0 185 2 1.250 4.625.000 0 0 185 2 960 3.552.000 0 0 185 495 100 91.575.000 0 0 185 2.997 100 554.445.000 0 0 185 9.999 20 369.963.000 0 0 total 15.304 — 2.590.000.000 91.000 168.350.000

En cifras totales, de los 15.304 números de premios de cada serie se reparten un total de 2.590 millones de euros. De estas cantidades, se desprenden que la retención en concepto de gravamen por parte de la lotería de cada décimo asciende hasta los 91.000 euros en total. Una cantidad que se desprende de los impuestos del Gordo, del segundo y tercer premio.

Por su parte, en cuanto al total de retención de gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, los técnicos de Gestha sitúan esta cifra en un total de 168.350.000 euros. Una cantidad que se desprende igualmente de los tres primeros premios. De El Gordo, la retención total es de 133.200.000 euros, del segundo premio, lo que se lleva Hacienda en total, es 31.450.000 euros y del tercero, un total de 3.700.000 euros.

Los técnicos explican que todos los datos que se detallan son los específicos en el caso de que se vendan todos los décimos premiados. Si los décimos de alguno de los tres primeros grandes premios no se han vendido, la recaudación cambiaría.

Tributación de los décimos asegurados

De manera adicional, Gestha pide precaución a los participantes del sorteo al asegurar un décimo de Lotería de Navidad como técnica legal para pagar menos del 20 % de impuestos en los premios de la Lotería de Navidad. En concreto, recuerdan que el cobro de la indemnización equivalente a la retención hay que incluirlo en la declaración de la Renta de 2024 como incremento del patrimonio de la renta, junto al resto de ganancias. Y que, por tanto, hay que pagar impuestos por esta cantidad.

Evolución de la recaudación de Hacienda de los premios de la Lotería

El siguiente cuadro, elaborado por los técnicos de Hacienda, muestra la evolución de la recaudación devengada del gravamen sobre Loterías aplicado desde el año 2013. Unos datos que muestran como el número de premios sujetos a gravamen ha disminuido en este periodo, desde los 54.810 euros hasta situarse en los 12.644 del año 2022.

Gravamen especial sobre

premios de determinadas

loterías y apuestas Número de premios

sujetos a gravamen Importe de los premios

antes del gravamen Importe de los premios

obtenidos por Familias 2013 54.810 2.073,0 2.054,8 2014 60.644 2.967,0 2.927,3 2015 56.648 2.430,0 2.333,3 2016 54.189 2.396,0 2.357,3 2017 50.367 2.450,0 2.301,4 2018 37.892 2.054,0 1.974,6 2019 22.553 2.364,0 1.905,0 2020 13.122 2.281,0 2.175,9 2021 (p) 11.942 2.169,0 2.148,4 2022 (p) 12.644 1.955,0 1.767,1 % Variación 2022/2021 5,9% -9,9% -17,8%

Llama la atención que, al contrario, el importe de los premios obtenidos antes del gravamen disminuye desde los 2.973 en 2013 hasta los 1.995 en 2022. Y que, de manera general, el importe de los premios obtenidos por las familias también disminuye con una variación del 17,8 % en negativo.

Los técnicos de Hacienda solicitan una reforma del gravamen de la Lotería

Los técnicos de Hacienda solicitan al Gobierno que repongan el mínimo exento de los premios de la Lotería del Estado o de las Comunidades Autónomas, de la ONCE y de la Cruz Roja a los primeros 2.500 euros. “Consideran que así se desincentiva el juego y no ven ninguna justificación tributaria ni económica para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros. Y, en cambio, tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros”, aclaran.

Explican, además, que los premios grandes no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, por lo que no les afecta para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependen de los ingresos y no del patrimonio. Porque la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si el conjunto del patrimonio neto alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Finalmente, Gestha concluye que para reducir el fraude fiscal, que no hay que aumentar las exenciones, sino combatir la evasión, dando mayores competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación.

