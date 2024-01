Ocio - Tecnología

Las terminaciones que menos tocan en la Lotería del Niño

¿No has tenido suerte en la Lotería de Navidad? Muchas personas optan por volver a tentar a la suerte en la Lotería del Niño del 6 de enero. Si estás interesado en comprar un décimo de este sorteo, quizás te interese saber cuáles son las terminaciones que más veces han salido en la Lotería del Niño. O, por el contrario, si quieres evitar la mala suerte, en esta información puedes consultar cuáles son aquellas terminaciones gafadas que menos salen en la Lotería del Niño.

Los números malditos de la Lotería del Niño

Los premios de la Lotería del Niño aunque sean inferiores a los de la Lotería de Navidad, siempre hacen que muchas personas jueguen un décimo. Eso sí, la probabilidad de que toque la Lotería del Niño es mayor que la de Navidad. A la hora de escoger un número, algunos se fijan en las terminaciones que más se repiten, otros eligen un número que coincide con alguna fecha especial y otros dejan en manos del azar el número y escogen uno aleatorio.

Si eres una persona muy supersticiosa, estos son los dos últimos números que debes evitar a toda costa si quieres que te toque la Lotería del Niño: 02, 05, 09, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 37, 40, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 73, 81, 83, 91, 92, 95, 96 y 98.

La maldición del 3

Si atendemos a las fechas y no al número de veces, el número 3 es el reintegro maldito de la Lotería del Niño que hacía más tiempo que no salía desde que fue la terminación del año pasado 2023, puesto que no se dejaba ver desde 1981, año en el que el 69.713 premiaba a los bilbaínos. Racha que se rompió en el año 2011, cuando el ganador del sorteo fue el 70013. El gordo de El niño también lleva más de una década sin los reintegros 1, puesto que la última vez que salió premiado fue en el año 1996.

Las terminaciones de los números premiados en 2023

Para que tengas un ejemplo cercano, puedes consultar las terminaciones de los números premiados en el sorteo del Niño del año pasado.

El primer premio del Sorteo del Niño en 2023 fue el 89604.

El segundo premio del Sorteo del Niño en 2023 fue el 72289.

El tercer premio del Sorteo del Niño en 2023 fue el 18918.

