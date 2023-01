Ocio - Tecnología

Por qué la probabilidad de que toque la Lotería del Niño es mayor que la de Navidad

¿En qué sorteo hay más probabilidades de ganar algún premio y hacerte rico, en el del Niño o en el de Navidad? El día de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados de todo el año, pero no es el que más alegrías da a los participantes. Por el contrario, el Sorteo del Niño reparte muchos más premios que la Lotería de Navidad, aunque lo hace por un importe menor en los premios.

Por otra parte, al igual que sucede con El Gordo, las posibilidades de ser agraciado con el primer premio de este sorteo no sean muy altas, sí que hay una mayor probabilidad de llevarse un pellizco al participar en este sorteo. Si has comprado algún décimo, no te olvides de revisar los resultados para comprobar la Lotería del Niño y ver si eres uno de los agraciados.

¿Por qué hay más probabilidades de que toque el Sorteo del Niño que la Lotería de Navidad?

Aunque es cierto que la lotería de Navidad es la más popular, debido al dinero que recauda y a la gran cantidad de premios que otorga, la lotería de Reyes o Lotería “El Niño” es la que da más alegrías. Según la estadística, la probabilidad de obtener algún premio en la lotería de “El Niño” es más del doble que en la lotería de Navidad. La razón es que, gracias a los 37.812 premios que reparte cada año este sorteo, hay un 37,8 % de posibilidades de ser agraciados con alguno de ellos.

En cifras, en el ‘Gordo’ de Navidad, 14.008 números de entre 100.000 obtuvieron premio, y los 84.696 restantes no. En cambio, en “El Niño”, 37.812 de esos números tendrán algún premio, por lo que es más fácil que la diosa Fortuna llame a las puertas con el sorteo del 6 de enero.

En El Niño se reparten más premios que la Lotería de Navidad

Durante la celebración del Sorteo del Niño se reparten más premios que en el sorteo de la Lotería de Navidad. Precisamente, por este motivo las personas que compran un décimo del sorteo que se celebra el Día de Reyes tienen más probabilidades de conseguir algún premio frente a los que juegan para ganar el Gordo de Navidad.

Sin embargo, esto no quiere decir que las probabilidades de alzarse con el primer premio del Sorteo del Niño sean muy altas. Por el contrario, ser agraciado con el décimo de los 200.000 euros es una suerte que solo unos pocos pueden celebrar.

¿Entonces, por qué hay más probabilidades de ganar un premio en este sorteo? Por los reintegros. En El Niño la cantidad que se destina a premios por los reintegros triplica a la que se destina en el sorteo de Navidad.

La clave, los reintegros

Este sorteo destina una mayor cantidad de premios a los reintegros, en concreto, el porcentaje que se dedica a esta partida alcanza el 30 % porque hay un total de tres terminaciones que premian a los reintegros. Consulta en esta otra información cuáles son las terminaciones que más salen en el Sorteo del Niño, para aumentar las posibilidades de conseguir un premio.

Por este motivo, las probabilidades de llevarse algún premio aumentan, aunque sea de recuperar lo jugado porque la cuantía de premios de la Lotería del Niño para los agraciados de los reintegros es de 20 euros, el mismo precio que cuesta un décimo del sorteo.

