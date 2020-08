Ocio - Tecnología

Loterías y Apuestas Las loterías con las que hay más posibilidades de hacerte rico

¿Quién no ha soñado con que le toque la lotería? Todo el mundo, alguna vez, ha imaginado con irse de viaje con todos los gastos pagados, de tener un descapotable o, simplemente, de disfrutar de todas las facilidades de una vida con dinero en el bolsillo. Y como las loterías se convierten en un posible ‘atajo’ para lograr cualquier sueño, hay poca gente que no haya jugado alguna vez en su vida a los juegos de azar.

Aunque también todo el mundo conoce que ser agraciado no es fácil. En España hay muchos sorteos y muchas loterías diferentes. Según las combinaciones y apuestas en cada uno de ellos hay mayores o menores probabilidades de ganar.

Y ante la pregunta ‘¿con qué lotería me haré millonario?’, nadie conoce la respuesta porque el azar manda y no hay secretos para ganar la lotería. Ganar la lotería es cuestión de estadística.

Así que como está claro que es imposible saber los números de lotería que van a tocar y tras consultar a expertos en estadística, te proponemos las loterías con mayores probabilidades de que te toquen.



Loterías más rentables según las probabilidades de ganar

A continuación sabrás qué lotería es más rentable y qué lotería toca más:

Primitiva y Bonoloto

Si se tiene en cuenta la posibilidad de conocer qué lotería es la más rentable, hay que hablar de la Primitiva, puesto que sus premios son altos en función de las posibilidades de obtener un boleto premiado.

Las probabilidades de que nos toque la Primitiva con el primer premio (6 aciertos más el Reintegro) es de 1 entre casi 14 millones de combinaciones posibles (13.983.816 posibilidades). La misma estadística tiene la Bonoloto, pero es un juego con menores premios que la Primitiva.

En ambos juegos segundos y terceros premios, con menos aciertos, reducen considerablemente la cuantía a ganar pero también mejoran la posibilidad de resultar agraciado.

En sorteos con Bote hay muchas más apuestas realizadas, hecho que puede llegar a resultar en que, incluso, haya varias personas con boletos premiados y provar así que se reduzca la cantidad a cobrar del premio a pesar de que han tenido la misma probabilidad de que les toque.

Gordo de la Primitiva

Esta lotería tiene 1 entre 31.625.100 de probabilidades de ganar por cada apuesta jugada.

Euromillones

El juego de Euromillones es la lotería que más se juega en nuestro país. ¿Motivo? El premio es de los más altos si acertamos todas las combinaciones de 5 números y 2 estrellas. Por esto es el juego más rentable si toca, pero según las probabilidades de que nos toque es la lotería más difícil, puesto que las opciones de ganar por apuesta jugada es de 1 entre 76.275.360.

Lotería Nacional, de Navidad y del Niño

En estos juegos la probabilidad de ganar el primer premio sube al haber menos combinaciones posibles. Por ejemplo, los números en juego para cada sorteo son 100.000, por lo que hay una opción entre 100.000 de ganar. La estadística sube en función del número de series y fracciones.

En el caso de la Lotería de Navidad está el gran premio, el ‘Gordo’, y otros menores que llegan hasta ocho quintos premios. También la ‘pedrea’, con la que se obtiene la devolución del importe premiado si la unidad del Gordo coincide con la que juguemos en los décimos comprados.

Es por este motivo por el que se dice que el premio de Navidad es el que más toca y el más repartido entre todos los que juegan, puesto que tenemos el 10%, una probabilidad entre 10, de que nos toque el dinero que hemos jugado.

En el Niño se da el caso de que hay menos premios, pero de más cantidad, y también con buenas probabilidades de ganar respecto a otras loterías.

Sorteo de la ONCE

El sorteo de la ONCE consiste en acertar 5 cifras (del 0 al 99.999) y el primer premio del Cuponazo hay que acertar también una de las 150 series, por lo que la probabilidad de conseguir el premio principal es de una opción entre 15 millones.

¿Con qué lotería es más fácil ganar?

También puedes participar en juegos en los que no solo interviene el azar o la suerte, sino tus conocimientos. Hablamos de la Quiniela, el Quinigol, la Hípica Nacional o Lototurf. Estos juegos dependen de tus conocimientos de la competición, del estado de los competidores y de los resultados pasados.

No obstante, el azar vuelve a jugar en estos casos, con resultados en partidos de fútbol que nadie esperaba y que pueden hacer posibles hasta casi 5 millones de combinaciones posibles, exactamente 4.782.969 posibilidades de ganar una Quiniela con sus 15 resultados.

Lo que sí está claro es que cuantas más apuestas hagas de un mismo juego, más probabilidades tendrás de ganar algún premio, de eso no cabe la menor duda. A pesar de que ganar la lotería es muy difícil, ha quedado demostrado con la estadística, lo único que es seguro es que si no compras, jamás te tocará.



