Loterías y Apuestas Las terminaciones que más veces han salido en la Lotería del Niño

El Sorteo del Niño, el de la ilusión, el de la magia, el de los millones de premios cada 6 de enero… es el sorteo del ‘0’, la terminación que más veces ha aparecido y más premiada en la historia del sorteo.

Así, con el 0 como la terminación del Niño más premiada (20 veces ha salido para el primer premio), seguido de las terminaciones del 7 y el 9, los números que después han repartido más premios.

Este artículo está dedicado para todos aquellos interesados en la estadística o en la mera intuición, el número de veces que ha aparecido cada reintegro y desde cuándo no aparecen. El ‘0’ es el protagonista del Niño. Desde 1908 hasta 2010, el reintegro ‘0’ ha aparecido en 20 ocasiones en el sorteo (años 1915, 1916, 1922, 1924, 1927, 1936, 1937, 1950, 1952, 1954, 1956, 1959, 1962, 1969, 1979, 1984, 1986, 1988, 2002, 2009). Por lo tanto, el 19,4% de los primeros premios del Niño han acabado en ‘0’.

ACTUALIZACIÓN: A partir de 2013 el sorteo del Niño tendrá que tributar un 20% de los premios a Hacienda

Casacochecurro.com Le siguen, por orden de aparición el 7 y el 9, que han aparecido en 13 ocasiones cada uno, y se sitúan, de esta manera, como los siguientes reintegros más afortunados. Respecto al resto de terminaciones, completan la lista el 6, que se ha alzado con el primer premio 10 veces; el 1, 4 y 5 con 9, cada uno; el 2 8 veces; el 8 en 7 ocasiones y el 3 sólo 5.

Pero como la suerte no entiende de estadísticas, uno de los números que menos veces ha aparecido como ganador de El Niño, el 8, fue el último y flamante ganador de los sorteos celebrados hasta la fecha.

Treinta años sin el 3

Si atendemos a las fechas y no al número de veces, el número 3 es el reintegro “maldito” de la Lotería de El Niño, ya que no se ha dejado ver desde 1981; año en el que el 69.713 premiaba a los bilbaínos. Le sigue muy de cerca el 5 que no aparece desde 1987 (al número 04.675). El gordo de El niño también lleva más de una década sin los reintegros 1 (año 1996) y 2 (año 1998)

En la última década ha habido variedad de reintegros; así han aparecido el 0 (2002, 2009) el 4 (2007), 6 (2003), 7 (2001, 2006, 2008), 8 (2010) y 9 (2004, 2005).

Un sorteo con historia

Más de un siglo de historia, 103 sorteos, millones de premios. Este es el resumen del Sorteo Extraordinario del Niño de Lotería Nacional, un sorteo con historia, el segundo más importante del año.

Aunque hasta el momento ha sido difícil determinar con exactitud la fecha inicial de los sorteos de esta denominación, ya que ni en los respectivos programas, ni en las resoluciones insertas en publicaciones oficiales, ni aún en las listas de números premiados figura el título de Sorteo de “El Niño” (este extremo queda subsanado en 1966), se tienen datos desde 1908.

Es indudable que estos Sorteos existían con anterioridad y que fueron así conocidos popularmente, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o Adoración por los Magos de Oriente. Por ello, según en los documentos y antecedentes de LAE, fue en 1941 cuando se configuró este Sorteo con personalidad y denominación propias. Entonces el sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una. Los billetes tenían un importe de 150 ptas., divididos en décimos de 15 ptas.

Ese año se vendieron el 99,2% de los billetes (166.668), y hubo una recaudación total de 25.230.000 ptas., de las cuales 7.700.300 ptas. fueron a parar a las arcas del Estado. El programa de premios en aquella ocasión constaba de 5 grandes premios: un premio de 500.000 ptas. por serie; uno de 300.000 ptas. por serie; uno de 150.000 ptas. por serie; uno de 75.000 ptas. por serie; y uno de 50.000 ptas. por serie.

Tras el rotundo éxito del sorteo del año anterior, desde 1942 El Niño se convirtió en Sorteo Extraordinario. A partir de ese año los Sorteos de El Niño empezaron a otorgar reintegros. En aquella ocasión constaba de 3 series con 56.000 billetes cada una. El billete tenía un importe de 250 ptas., divididos en décimos de 25 ptas. Ese año los primeros premios se repartieron de la siguiente manera: primer premio de 2.000.000 ptas. al 52.434 en la Administración nº1 de Murcia; 2º premio de 1.000.0000 ptas. al 27.541 a Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete; y tercer premio de 750.000 ptas. al 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.

Hasta el año 1965 todos los sorteos se celebraron mediante el Sistema Antiguo o Tradicional (un bombo para números y otro para premios, como el que se utiliza para el Sorteo de Navidad), y fue a partir de 1966 cuando comenzó a utilizarse el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples, que se mantiene hasta nuestros días. Un sorteo que ha aumentado sus premios, que ha modificado sus series, que ha cambiado el número de series… pero que mantiene desde hace un siglo la ilusión por repartir millones cada 6 de enero, día de Reyes.

Estos son los premios que reparte la lotería del Niño, así como las comunidades donde más lotería se compra para el sorteo del Niño y las ciudades donde ha tocado el sorteo del Niño.

