El truco legal para pagar menos del 20 por ciento de impuestos en los premios de la Lotería de Navidad

NOTICIA de de Jessica Pascual

La fiscalidad de los premios de la Lotería grava a todos aquellos premios con un valor superior a 40.000 euros. Esto significa que cualquier décimo agraciado con una cuantía superior, tiene que rendir cuentas con Hacienda y pagar impuestos por ello. En cuanto al porcentaje, el fisco se queda un 20 % del premio a partir de los 40.000 primeros euros del premio.

Sin embargo, existe una alternativa que permite a los ganadores de la Lotería evitar tener que dar esa cantidad del 20 % a Hacienda en el caso de ser agraciados. Se trata de un trámite que hay que hacer antes de que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y que consiste en asegurar el décimo.

Asegurar un décimo no evita el pago de impuestos

Asegurar un décimo de la Lotería de Navidad permite evitar tener que hacer frente al 20 % de los impuestos por ganar el premio. De tal manera que el agraciado evita que Hacienda se quede con el 20 % del premio de la Lotería gracias a que la aseguradora da esta cantidad al haberse asegurado el décimo antes del sorteo. En euros, si se trata de un décimo premiado con el Gordo, esto serían 72.000 euros que completarían el premio hasta los 400.000 .

Pero hay que tener en cuenta que esto no significa que el agraciado no tenga que pagar impuestos a Hacienda por el dinero recibido de la aseguradora. Tendrá que hacer frente a la tributación, aunque en menor cantidad. Se trata de una práctica que puede hacerse no solo con la Lotería de Navidad, sino con cualquier otro sorteo que celebre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas.

Cuál es el beneficio de asegurar un décimo

Antes de asegurar un décimo es importante repetir que, con este tipo de seguros, el usuario no deja de pagar impuestos por el dinero del premio. Aunque eso sí, lo hace en menor cantidad y de forma diferente a como debería tributar si no tuviese seguro en el boleto de lotería. El funcionamiento de este tipo de empresas que aseguran los décimos es el siguiente:

El usuario asegura un décimo Si es agraciado, recibe de Hacienda el importe del premio tras aplicarle el 20 % de los impuestos. Esto es, en el caso de El Gordo, 328.000 euros. La cantidad de dinero restante, el 20 %, o los 72.000 euros, quedan retenidos por Hacienda. Y es la empresa aseguradora la que ingresa, de forma posterior, esta cuantía al agraciado gracias a que tenía asegurado el décimo premiado. Pero Hacienda sigue quedándose los 72.000, puesto que los que recibe el afortunado se los entrega la aseguradora. De tal manera, el agraciado consigue ingresar los 400.000 euros íntegros del premio gracias a que había hecho un seguro al décimo antes de saber si le iba a tocar.

Sin embargo, es importante indicar que esta cantidad recibida por la aseguradora, los 72.000 euros, no se quedan tampoco limpios en el bolsillo del afortunado, puesto que tiene que pagar los impuestos de la cantidad asegurada por valor de 72.000 euros.

En concreto, el afortunado tiene que incluir esta cantidad que le ha devuelto la empresa aseguradora como ganancia patrimonial en la declaración de la Renta del siguiente año. Y tributar por esta cuantía en función de la cantidad del premio y de su situación personal.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de asegurar un décimo

Este tipo de seguros se caracterizan porque son servicios que tienen un coste adicional por décimo. Es decir, que para evitar el pago de los impuestos directamente con el dinero del premio, hay que asegurar los décimos de forma individual.

En cuanto al coste, en el caso de la Lotería de Navidad, las empresas cobran una tarifa media de aproximadamente 3 euros por décimo .

. Para que la medida tenga efecto y sea la compañía aseguradora la que cubra la parte correspondiente de tributación del premio, el décimo tiene que asegurarse antes de que se celebre el sorteo . Es decir, que si una persona tiene un décimo de El Gordo de la lotería y no lo tiene asegurado, no hay forma de evitar que Hacienda se lleve los 72.000 euros en concepto de impuestos.

. Es decir, que si una persona tiene un décimo de El Gordo de la lotería y no lo tiene asegurado, no hay forma de evitar que Hacienda se lleve los 72.000 euros en concepto de impuestos. Otra de las particularidades de este tipo de seguros es la forma de pago de esa cantidad destinada a impuestos. Porque no se entrega de manera inmediata junto con el premio, sino que esta entidad hace un ingreso después con el equivalente a ese 20 % del premio. En la práctica, como hemos señalado, este método nunca evita que Hacienda retenga el dinero porque los impuestos se aplican antes de entregar el premio al afortunado. Así, en un primer momento, el titular de un décimo premiado recibe la cantidad correspondiente del premio tras aplicar impuestos por parte de Hacienda y, a posteriori, el ingreso correspondiente de la cantidad asegurada de la que luego habrá que rendir cuentas en la declaración de la Renta del siguiente año.

