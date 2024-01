Ocio - Tecnología

Lo que ganaría Hacienda con la Lotería del Niño si hubiera que pagar impuestos por todos los premios

NOTICIA de de Jessica Pascual

La fiscalidad de los premios de Lotería grava a todos aquellos importes superiores a 40.000 euros. Esto significa que cualquier premio que gane un ciudadano por debajo de esta cantidad no tributa a Hacienda y no hay que pagar impuestos por él.

En cifras, asciende a 168 millones lo que ganaría Hacienda al repartirse los tres primeros premiso de la Lotería de Navidad. ¿Pero y del sorteo del Niño? Los técnicos de Gestha estiman que los Reyes Magos dejarán 21,5 millones en Hacienda por este sorteo. Una cantidad que podría incrementarse en 10,7 millones más si hubiera que pagar impuestos por todos los premios superiores a 2.500 euros, que es el mínimo exento de impuestos que estaba fijado hasta mediados de 2018.

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo del Niño

Los técnicos de Hacienda calculan que la Agencia Tributaria podría llevarse un total de 21,5 millones de euros si se reparten los dos primeros premios del Sorteo del Niño, que se celebra el día 6 de enero de 2024. Una cantidad que resulta de sumar lo que se queda Hacienda de los premios de la Lotería del Niño.

Aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda remarcan que esta cantidad es la que recibiría el fisco solamente si se venden todos los décimos del primer y segundo premio. Es una cifra que supone casi dos millones más que los que se ingresaron por este mismo sorteo el año pasado. Una situación que se debe a que se han puesto a la venta un total de cinco series más en 2024.

Series Nº premios

de cada serie Importe premio

de cada décimo Total premios

de todas las series Retención gravamen

loterías de cada décimo

premiado Total retención gravamen especial

sobre los premios

de determinadas loterías y apuestas Premio neto

de cada décimo 55 1 200.000 110.000.000 32.000 17.600.000 168.000 55 1 75.000 41.250.000 7.000 3.850.000 68.000 55 1 25.000 13.750.000 0 0 25.000 55 2 1.200 1.320.000 0 0 1.200 55 2 610 671.000 0 0 610 55 20 350 3.850.000 0 0 350 55 1.400 100 77.000.000 0 0 100 55 5.000 40 110.000.000 0 0 40 55 99 100 5.445.000 0 0 100 55 99 100 5.445.000 0 0 100 55 99 100 5.445.000 0 0 100 55 99 100 5.445.000 0 0 100 55 99 100 5.445.000 0 0 100 55 999 100 54.945.000 0 0 100 55 9.999 20 109.989.000 0 0 20 55 10.000 20 110.000.000 0 0 20 55 10.000 20 110.000.000 0 0 20 total 37.920 — 770.000.000 39.000 21.450.000 —

Cuánto ganaría Hacienda sin la exención de los 40.000 euros

Hasta el año 2018, tributaban todos los premios de Lotería recibidos que superaban los 2.500 euros. En lugar del límite de los 40.000 actuales. Motivo por el que los cálculos de los técnicos estiman que, en el caso de que hubiera seguido la normativa anterior, Hacienda se llevaría 10,7 millones de euros más de recaudación en este sorteo.

Gestha sostiene que “no tiene sentido tributar por una ganancia de 40.000 euros de un juego de azar y sí hacerlo por una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros”. Por ello, reiteran su petición al Gobierno para que “reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros”, concluyen.

En este sentido, Gestha recuerda que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes solo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio. Porque la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí que habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo.

Qué premios del sorteo tributan en Hacienda

Los técnicos de Hacienda explican que el Sorteo de la Lotería del Niño reparte en 2024 un total de 770 millones de euros en premios, que supone un incremento de 70 millones respecto a la última edición del sorteo.

Del total de los premios, solo los dos primeros tributan a Hacienda. El primero, que reparte 200.000 euros al décimo y, el segundo, con el que se obtienen un total de 75.000 euros por décimo. De estas cantidades, Hacienda se queda el 20 % de la cantidad superior a 40.000 euros. De tal manera que, del primer premio, Hacienda se queda 32.000 euros y del segundo, un total de 7.000 euros.

Lotería del Niño Premio bruto Premio neto Gravamen de loterías Primer premio 200.000 168.000 32.000 Segundo premio 75.000 68.000 7.000 Tercer premio 25.000 25.000 0

De manera adicional, Gestha señala que los agraciados que compartan un décimo premiado de más de 40.000 euros tienen que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque sea inferior a esta cifra, dado que el gravamen se exige sobre la cuantía total del premio.

