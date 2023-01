Ocio - Tecnología

Loterías y Apuestas

Hasta cuándo se puede cobrar un premio de Lotería

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de Lotería? El plazo para ir a por el dinero del premio ganado en un décimo de cualquier sorteo de Lotería es de tres meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

INFORMACIÓN INTERESANTE

Esta es una norma que se aplica para cualquier sorteo y juego celebrado por Loterías y Apuestas del Estado. Es decir, que el plazo que hay para cobrar un premio del Euromillones, de La Primitiva, de La Bonoloto, de la Lotería de Navidad o del Sorteo del Niño es siempre el mismo, de 3 meses.

¿Los décimos de Lotería caducan?

Sí. Los décimos de Lotería premiados caducan a los tres meses y un día tras la celebración del sorteo correspondiente. Esto quiere decir que, transcurrido este tiempo, si un décimo agraciado no se ha cobrado en ningún banco o Administración, caduca y, de manera general, el titular del décimo pierde la posibilidad de cobrar el premio.

¿A dónde va el dinero premiado? En el caso de no cobrar el décimo, la legislación contempla que el premio va de forma íntegra a las arcas públicas del Estado, es decir, a Hacienda.

El plazo para cobrar la Lotería se cuenta en días naturales

Este plazo de tres meses para cobrar cualquier premio de Lotería se contabiliza como días naturales, es decir, que se incluyen fines de semana y festivos. Es muy importante tener este dato en cuenta para evitar que se te pase el plazo y te quedes sin cobrar el dinero de un boleto ganado.

Hasta cuándo se puede cobrar un premio de la Lotería del Niño

El plazo para cobrar cualquiera de los décimos agraciados en el Sorteo de la Lotería del Niño comienza al día siguiente de su celebración, es decir, desde el 7 de enero, y se extiende hasta el mes de abril. En concreto, todos los afortunados que tienen un décimo premiado pueden ir a cualquier administración a cobrarlo hasta el día 7 de abril de 2023. Es decir, que hay un plazo máximo de 3 meses para ir a por el dinero ganado en cualquiera de los décimos de este sorteo.

Hasta cuándo se puede cobrar un premio de la Lotería de Navidad

Siguiendo con la norma general, todos los ciudadanos agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad pueden ir a cobrar el dinero hasta el día 23 de marzo de 2023. Una fecha tres meses después al día siguiente a la celebración del sorteo que se produjo el día 22 de diciembre de 2022.

¿Se puede cobrar un décimo de Lotería fuera de plazo?

Depende. De manera general, no. Si por un despiste no te has acordado y no has ido a cobrar el décimo, pierdes el dinero ganado.

Sin embargo, hay dos situaciones específicas en las que sí es posible cobrar un décimo de Lotería premiado fuera de plazo, tal y como aparece detallado en la legislación.

La primera de estas situaciones es en el caso de tener un billete de Lotería roto o deteriorado. En el caso de que el décimo tenga que verificarse para garantizar su autenticidad y este trámite se alargue en el tiempo, si se confirma su validez, el titular puede ir a cobrarlo fuera de plazo. Por otra parte, también es posible cobrar un décimo de Lotería fuera de plazo en el caso de que existiese algún conflicto o disputa sobre la titularidad del mismo y el caso se eleve a manos de la justicia. Una vez el organismo dicte sentencia, es posible ir a cobrar el décimo aunque esté fuera de plazo.

