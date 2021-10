Vivienda

Cómo sacar dinero del cajero sin tarjeta en Bankia, ING, BBVA y otros 6 bancos

Ya no hace falta que lleves la tarjeta de débito o crédito encima para sacar dinero de un cajero. Tan sólo necesitas un teléfono móvil y conexión a Internet. Descubre cómo sacar dinero del cajero sin tarjeta en Bankia, ING, BBVA, Liberbank, Openbank, Abanca, Sabadell, CaixaBank y Santander.

¿Se puede sacar dinero de un cajero sin tener la tarjeta?

Sí. La mayoría de los bancos ofrecen a los clientes la posibilidad de sacar dinero del cajero sin tener la tarjeta.

Pero para hacerlo es necesario tener un teléfono móvil porque la entidad se pondrá en contacto contigo para verificar tu identidad y aceptar la operación. No todas las entidades siguen el mismo procedimiento para que un cliente saque dinero sin tarjeta, en algunos tiene que hacerse a través de la app, en otros mediante un código, a través del área de cliente o mediante una llamada de teléfono.

La cantidad de dinero y las condiciones que fija cada banco para sacar dinero sin tarjeta son distintas. Muchos de los procesos que detallamos a continuación sirven para sacar el dinero de un cajero sin la tarjeta, pero también para enviar dinero a un amigo o familiar y que éste pueda retirarlo en el cajero en efectivo.

Bankia (Caixabank)

Los clientes de Bankia (que ahora pertenece a Caixabank) pueden sacar dinero desde cualquier cajero automático de tres formas diferentes:

A través de la aplicación de Bankia . Para hacerlo por esta vía tienes que abrir la app y acceder al apartado ‘Transferencias y servicios’ y después seleccionar ‘Sacar dinero sin tarjeta’.

. Para hacerlo por esta vía tienes que abrir la app y acceder al apartado ‘Transferencias y servicios’ y después seleccionar ‘Sacar dinero sin tarjeta’. A través del ordenador . En este caso tienes que acceder al área de clientes de Bankia Online al apartado de ‘Transferencias y servicios’.

. En este caso tienes que acceder al área de clientes de Bankia Online al apartado de ‘Transferencias y servicios’. Llamando a Bankia al 91 602 46 80 y solicitando el servicio. El trabajador que te atienda te guiará en el proceso.

Para autorizar la operación en cualquiera de las tres vías es obligatorio que tengas las claves de acceso de tu cuenta.

Independientemente de la vía que elijas, la entidad va a enviarte un SMS con un número de referencia que tiene una validez de 36 horas para usarlo en el cajero. Para poder hacer esta operación la entidad debe tener registrado y actualizado tu número de teléfono.

A través de esta vía los clientes pueden sacar entre 20 y 300 euros por cada número de referencia. Es un servicio gratuito para clientes de Bankia que tengan una tarjeta de débito contratada.

ING

ING ofrece a los clientes que tengan contratada una Cuenta Nómina el servicio Hal Cash, que permite sacar dinero en los cajeros sin tener la tarjeta física. El sistema es parecido a realizar una transferencia desde nuestra cuenta a un cajero.

El proceso es sencillo. Lo primero que hay que hacer es dar la orden de envío por la vía que prefieras: Internet, teléfono o en las oficinas. Junto con esta orden tenemos que indicar el número de teléfono donde queremos recibir el dinero (ya sea el nuestro o el de algún familiar o amigo).

Durante este proceso se generan dos claves, una aparece en el momento en el que el titular de la cuenta está autorizando la orden de envío y la otra la envía la entidad mediante SMS al número indicado. Una vez tengas las dos claves, tienes que acudir a cualquier cajero de ING que tenga servicio 4B, seleccionar la opción ‘Hal Cash’, introducir el número de teléfono, la cantidad a sacar y las dos claves.

El importe que la entidad permite sacar a través de Hal Cash es de entre 10 y 300 euros. La operación tiene una comisión de 2 euros por operación.

BBVA

Para sacar dinero del cajero sin la tarjeta en BBVA es necesario tener un teléfono móvil. Primero tenemos que indicar en la aplicación del banco la cantidad de dinero que queremos enviar y a quién, introduciendo el teléfono (podemos ser nosotros mismos o algún familiar o amigo). Para ello tenemos que acceder a la pestaña ‘Efectivo móvil’. La entidad va a enviar un código SMS al número de teléfono que hemos señalado para poder retirar el dinero en efectivo y se especificará en qué cajeros puede sacarlo.

Los clientes que quieran usar este servicio tienen que acudir al cajero e introducir el código que ha enviado la entidad por SMS. BBVA no cobra comisión por este servicio y la cantidad máxima a sacar por operación es de entre 20 y 300 euros.

Openbank

Los clientes de Openbank pueden sacar dinero del cajero sin la tarjeta, sólo necesitan un teléfono o smartwatch que tenga la tecnología NFC. Para hacerlo hay que acceder a la app del banco y escoger el método Wallet.

Una vez en el cajero, acerca el lector de tarjetas del teléfono al del cajero, introduce tu PIN y listo. Ya puedes retirar dinero del cajero sin tarjeta. Esta operación no tiene comisiones.

Liberbank

Liberbank ofrece el servicio PagoAmigo a través del que es posible sacar dinero de un cajero con el móvil o enviar efectivo a otra persona. Para realizar cualquiera de las dos operaciones necesitas el número de teléfono o el correo de otra persona. La gestión tiene que hacerse a través de la aplicación del teléfono. Hay que descargarse la app Liberbank Pay en el teléfono y seleccionar la opción PagoAmigo. Te llega un SMS al teléfono con una clave, tienes que ir al cajero, introducir el número de cuenta y el PIN.

Puedes sacar dinero en cualquier cajero de Liberbank o de la red Euro6000. El coste es de 1,50 euros. La entidad permite sacar hasta 300 euros.

Santander

Los clientes del Banco Santander pueden sacar dinero en los cajeros automáticos contactless que tengan un teléfono NFC. Existen dos formas para sacar dinero del cajero sin tarjeta en el banco Santander:

A través de las aplicaciones Samsung Pay o Apple Pay:

Tienes que acudir a un cajero contactless, acceder a la app del Santander, seleccionar la pestaña ‘Cajeros’ y entrar en la opción ‘contactless‘.

Después tienes que abrir la aplicación de pago, seleccionar la tarjeta y acercar el lector del teléfono al cajero automático.

Después de introducir el PIN podrás sacar el dinero.

Con un código:

También puedes sacar dinero en cajeros contactless con un código en lugar de las aplicaciones de pago.

El procedimiento es el mismo, pero al encontrar el cajero tienes que acceder a la aplicación de Santander con tus claves y buscar ‘Mis productos’ y después ‘Tarjetas’.

Tras seleccionar la tarjeta tienes que entrar en ‘Otras opciones’ y ‘Sacar dinero con código’.

En el cajero tienes que seleccionar ‘Operaciones sin tarjeta’ y después ‘Sacar dinero con código’.

Este sistema te permite retirar hasta un máximo de 300 euros diarios y 1.000 a la semana.

Caixabank

Para sacar dinero sin tarjeta los clientes necesitan un teléfono móvil. Hay que acceder al servicio CaixaBank Now en la aplicación o en la web de la entidad, seleccionar la pestaña ‘Retirar dinero de un cajero con código’ dentro de la opción transferencias y seleccionar ‘Enviar código a mi mismo’

Tienes que introducir el importe y el número de móvil de la persona que va a recoger el dinero, ya seas tu mismo u otra. La entidad va a enviarte un código al teléfono móvil. Tienes que ir al cajero, seleccionar la opción ‘Retirar dinero con código’ e indicar en la pantalla el teléfono de la persona que ha autorizado la operación y la clave.

Este servicio tiene un coste de 2 euros. El límite de importe es de 500 euros a la semana y 3.000 al trimestre.

Sabadell

El Banco Sabadell ofrece el servicio Instant Money a través del que los clientes pueden enviar dinero a cualquier teléfono mediante un código SMS y sacarlo en cualquier cajero.

Este servicio no tiene coste. El proceso es muy sencillo. Hay que acceder a la aplicación del banco Sabadell y seleccionar el servicio Instant Money. El código que vas a recibir en el teléfono permite que acudas al cajero en un plazo de 24 horas para sacar el dinero.

Bankinter

Bankinter ofrece a sus clientes el servicio de transferencia a cajero sin comisiones. Para ello los clientes tiene que acceder a la aplicación o al área de clientes de la entidad y seleccionar la cuenta desde la que se quiere enviar el dinero. Después hay que indicar el teléfono móvil de la persona destinataria.

Este servicio de Bankinter permite sacar dinero sin tarjeta con un importe de entre 10 y 600 euros. El sistema para sacar dinero sin tarjeta es Hal Cash, el mismo que hemos explicado para el Banco Santander y que puedes consultar en el aparatado concreto de esa entidad.

Abanca

Abanca ofrece el servicio Abanca Cash a sus clientes. El procedimiento es el mismo que el que hemos detallado para el Banco Santander puesto que utiliza el servicio Hal Cash.

